Péntek 13-án a kedvesség a legjobb szerencsehozó talizmán – tedd ma te is szebbé valaki életét

A sors idén meglehetősen huncut kedvében volt, amikor erre a rettegett napra, péntek 13-ra időzítette ezt a jeles alkalmat. A kedvesség ugyanis nemcsak másoknak okoz örömet, hanem a saját hangulatunkra is jó hatással lehet! November 13-án tehát ne álljunk be mi is a babonások sorába, és a szerencsétlenségek lesése helyett inkább koncentráljunk arra, mit adhatunk másoknak!

A kedvesség világnapja november 13-án van: a Japánból indult kezdeményezés idén éppen péntek 13-ra esik.

Forrás: 123rf

Japánból indult el a kedvesség világnapja

A kezdeményezés nem holmi új keletű, közösségi médiában született hóbort. A világnap története egészen 1997-ig nyúlik vissza, amikor Tokióban különböző országok szervezetei találkoztak. Fontosnak tartották, hogy világszinten felhívják a figyelmet az együttérzés, a tolerancia és az önzetlen segítség fontosságára. Az összefogásból megszületett a World Kindness Movement, amely 1998. november 13-án életre hívta a világnapot.

Az üzenetük egyszerű, mégis végtelenül mély: a szívből jövő figyelmesség nem kerül semmibe, mégis felbecsülhetetlen értéket képvisel.

A mozgalom azóta bejárta a világot – Japán mellett Ausztráliában, Kanadában, az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is rendszeresen ünneplik. Az emberek iskolai programokkal, jótékonysági akciókkal és apró gesztusokkal igyekeznek mosolyt csalni egymás arcára.

Ne aggódj, a fekete macska ma sem hoz rád balszerencsét.

Forrás: 123rf

Péntek 13.: ne manifesztálj balszerencsét!

Valljuk be, péntek 13-án hajlamosak vagyunk kissé paranoiássá válni még akkor is, ha nem tartjuk magunkat különösebben babonásnak. Ha lekéssük a buszt, kiborítjuk a reggeli latténkat, vagy a főnökünk egyetlen rosszalló pillantást vet ránk, máris eszünkbe jut a dátum.

Pedig miközben azon aggódunk, milyen rossz dolog történhet velünk, végig sem gondoljuk, mennyi jóra fordíthatnánk a figyelmünket!

Hiszen amire a fókuszt irányítjuk, annak az energiáját erősítjük. Miért ne hangolódnánk a félelmeink helyett a szeretetre?

Legyél te valakinek a szerencséje!

Nem kell világmegváltó tettekre gondolnod, olykor egészen apró gesztusokkal is csodát tehetsz a másik lelki világával, és bearanyozhatod a napját:

Dicsérj meg valakit! Ne tartsd magadban az elismerő gondolataidat, mondd is ki azokat!

Hívj fel valakit, akire régóta gondolsz! Lehet, hogy ő éppen annyit agyal ezen a lépésen, mint te. Talán éppen a te hangodnak, megkeresésednek örül most a legjobban.

Lepj meg valakit egy kávéval, vagy egy általa kedvelt étellel, itallal. Egy apró figyelmesség néha többet mond száz szónál.

Kiemelten légy türelmes ma embertársaidhoz! A mogorva pénztáros vagy a morcos szomszédod talán éppen nagyon nehéz napokat él át.

Bármit teszel is ma, adj önzetlenül! Egy kis segítséget, néhány perc figyelmet vagy egyszerűen egy őszinte mosolyt – nem az számít, mit adsz, hanem hogy semmit ne várj cserébe a pozitív hozzáállásodért.

A kedvesség a legjobb szerencsehozó

Van valami egészen mágikus abban, amikor minden hátsó szándék nélkül örömet szerzünk másoknak. Ráadásul a jóság ragadós: egyetlen szép gesztus újabb jó cselekedeteket indíthat el, akár egy eldőlő dominósor. A feltétel nélküli kedvesség olyan magas rezgésszintű energia, ami továbbadva áldássá nemesedik.