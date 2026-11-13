Évekkel drasztikus fogyása után is nehezen ismer magára John Goodman: „Tönkrement a testem”

Az elmúlt években sokak figyelmét keltette fel John Goodman látványos fogyása, most pedig a legendás színész Josh Horowitz Happy Sad Confused című podcastjának hétfői adásában mesélt arról, hogy átalakulása korántsem volt egyszerű menet számára. A 74 éves sztár elmondta, még mindig nehezen szokja új külsejét, olyannyira, hogy még egy meztelen jelenetet is visszautasított miatta.

Drasztikus átalakulását John Goodman idén a Digger premierjén is megmutatta, ahol a vörös szőnyegen Riz Ahmed, Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise és Michael Stuhlbarg társaságában pózolt.

Forrás: Northfoto

John Goodman egy podcastben beszélt látványos, 90 kilós fogyásáról.

A világhírű színész elárulta, hogy új külseje a mai napig szokatlan számára.

Látványos átalakulását idén szeptemberben a Digger című film premierjén is megmutatta.

John Goodman még mindig nehezen szokja új külsejét

A korábban mintegy 180 kilogrammot nyomó világhírű színész, John Goodman drasztikus fogyását a fél világ nézhette végig. Ehhez személyi edzőt fogadott, kiiktatta a cukrot az étrendjéből, és heti hat alkalommal kezdett el sportolni. Bár a konditermi edzésekre nehezen vette rá magát, ez az időszak mégis elképesztően megterhelő volt számára, nehezen állta meg, hogy betartsa a diétát, szinte egész nap a kanapén ült, és folyamatosan azon gondolkodott, mit egyen legközelebb.

Viszont a csábító gondolatok hatására sem adta fel, és átalakulása végül olyan szinten drasztikusra sikerült, hogy nem csak a rajongókat, de önmagát is meglepte vele.

Ezt Josh Horowitz Happy Sad Confused című podcastjának hétfői adásában is bevallotta, ahol azt is elárulta, hogy még mindig nehezen ismeri fel saját magát a tükörben. A beszélgetés során beismerte, hogy fogyása nem csak rá, de a munkájára is kihatással volt, olyannyira, hogy Az erényes Gemstone-ék

című HBO-sorozat forgatásán egy meztelen jelenetet is visszautasított, mert úgy érezte, a testét is rendesen megsínylette.

Azt hittem, meztelennek kell majd lennem. Azt mondtam, nem is tudom. Inkább kihagyom. A testemet eléggé megviselte ez a rengeteg fogyás. Úgy érzem, tönkrement a testem

– árulta el. A Roseanne egykori sztárja az interjú során azt is elmondta, hogy bár tisztában van vele, színészként a külseje is a munkájának része, igyekszik nem foglalkozni az ezzel kapcsolatos nyilvános találgatásokkal és megjegyzésekkel. Bár magát még mindig kövérnek érzi, az életét jelentősen megkönnyítette, hogy végre átlagos, nem plus size ruhaboltokban is talál magának megfelelő méretű darabokat.