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Fegyveresek végeztek Patrick Duffy szüleivel: a Dallas sztárja megrázó vallomást tett a gyilkosságról

veszteség Dallas Patrick Duffy
Nagy Anna
2026.11.13.
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Egy végzetes éjszaka emlékeit elevenítette fel a színész. Patrcik Duffy családját szörnyű tragédia érte 40 évvel ezelőtt, amiről nem gyakran beszél a Dallas sztárja. Szülei gyilkosság áldozatává váltak.

A Dallas Bobby Ewingjaként világhírűvé vált Patrick Duffy családját 1986 novemberében borzalmas tragédia érte: egy este alatt mindkét szülőjét elvesztette, amikor két fegyveres megtámadta őket a montanai bárjukban. A most 77 éves színész újra felidézte a gyilkosság körülményeit, és azt is elárulta, hogyan közölte a megrázó hírt két kisfiával.

Patrick Duffy, a Dallas Bobbyja 1980-ban
Patrick Duffy, a Dallas Bobbyja 1980-ban.
Forrás: Michael Ochs Archives/Getty Images

Patrick Duffy szülei egy brutális gyilkosság áldozatai lettek

1986. november 18-án két 19 éves fiatal, Sean Wentz és Kenneth A. Miller tért vissza a montanai Boulderben működő bárba, ahonnan Patrick Duffy édesapja, Terrence korábban kitessékelte őket részegeskedésük és botrányos viselkedésük miatt.

Nagyon késő éjszaka volt. Senki sem tartózkodott a bárban, csak az apám és az anyám. Ők pedig besétáltak a puskáikkal” – emlékezett vissza a színész.

Terrence felismerte a fiatalokat, és elindult feléjük, de mielőtt befejezhette volna a mondatát, tüzet nyitottak rá. Felesége, Marie, aki a bár másik végében keresztrejtvényt fejtett, férje segítségére sietett, ám vele is végeztek.

A támadók ezután pénzt és alkoholt zsákmányoltak, majd elmenekültek. Az áldozatokat később a bárba betérő vendégek találták meg.

A két elkövetőt végül 190, illetve 180 év börtönbüntetésre ítélték.

Így tudta meg a Dallas sztárja, hogy elveszítette a szüleit

A Dallas Bobby Ewingjaként híressé vált Patrick Duffy másnap reggel értesült a tragédiáról, amikor rendőrtisztként dolgozó nővére sírva felhívta. A hír gyorsan elterjedt, a színész kaliforniai otthonát pedig ellepték a forgatócsoportok. A Dallas producerei magánrepülőgépet biztosítottak számára, hogy Montanába utazhasson.

A legnehezebb pillanatok egyike azonban még az indulás előtt várt rá: el kellett mondania két fiának, Padraicnek és Conornak, hogy nagyszüleik meghaltak.

Patrick Duffy így próbálta feldolgozni a veszteséget

A színész ekkor már 15 éve gyakorolta a buddhizmust, a közös mantrázás pedig családja mindennapjainak része volt. Azon a reggelen is így fordult gyermekeihez.

„Azt mondtam nekik, hogy mantráznunk kell a nagymamáért és a nagypapáért, mert mindkettőjüket megölték. Értük kell mantráznunk, mert meg fogják érteni és hallani fogják.”

Fiai egyszerűen annyit feleltek: „Rendben.”

Duffy elárulta, hogy a buddhista tanítások segítettek neki megbirkózni a gyásszal. Bár akkoriban még nem mélyült el igazán a filozófiában, a mantrázás kapaszkodót jelentett számára.

Egyszerűen csak mantráztam, mert jólesett. Helyesnek éreztem. Jobbá tette az életemet” – vallotta be.

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