Fegyveresek végeztek Patrick Duffy szüleivel: a Dallas sztárja megrázó vallomást tett a gyilkosságról

A Dallas Bobby Ewingjaként világhírűvé vált Patrick Duffy családját 1986 novemberében borzalmas tragédia érte: egy este alatt mindkét szülőjét elvesztette, amikor két fegyveres megtámadta őket a montanai bárjukban. A most 77 éves színész újra felidézte a gyilkosság körülményeit, és azt is elárulta, hogyan közölte a megrázó hírt két kisfiával.

Patrick Duffy, a Dallas Bobbyja 1980-ban.

Forrás: Michael Ochs Archives/Getty Images

Patrick Duffy szülei egy brutális gyilkosság áldozatai lettek

1986. november 18-án két 19 éves fiatal, Sean Wentz és Kenneth A. Miller tért vissza a montanai Boulderben működő bárba, ahonnan Patrick Duffy édesapja, Terrence korábban kitessékelte őket részegeskedésük és botrányos viselkedésük miatt.

„Nagyon késő éjszaka volt. Senki sem tartózkodott a bárban, csak az apám és az anyám. Ők pedig besétáltak a puskáikkal” – emlékezett vissza a színész.

Terrence felismerte a fiatalokat, és elindult feléjük, de mielőtt befejezhette volna a mondatát, tüzet nyitottak rá. Felesége, Marie, aki a bár másik végében keresztrejtvényt fejtett, férje segítségére sietett, ám vele is végeztek.

A támadók ezután pénzt és alkoholt zsákmányoltak, majd elmenekültek. Az áldozatokat később a bárba betérő vendégek találták meg.

A két elkövetőt végül 190, illetve 180 év börtönbüntetésre ítélték.

Így tudta meg a Dallas sztárja, hogy elveszítette a szüleit

A Dallas Bobby Ewingjaként híressé vált Patrick Duffy másnap reggel értesült a tragédiáról, amikor rendőrtisztként dolgozó nővére sírva felhívta. A hír gyorsan elterjedt, a színész kaliforniai otthonát pedig ellepték a forgatócsoportok. A Dallas producerei magánrepülőgépet biztosítottak számára, hogy Montanába utazhasson.

A legnehezebb pillanatok egyike azonban még az indulás előtt várt rá: el kellett mondania két fiának, Padraicnek és Conornak, hogy nagyszüleik meghaltak.

Patrick Duffy így próbálta feldolgozni a veszteséget

A színész ekkor már 15 éve gyakorolta a buddhizmust, a közös mantrázás pedig családja mindennapjainak része volt. Azon a reggelen is így fordult gyermekeihez.

„Azt mondtam nekik, hogy mantráznunk kell a nagymamáért és a nagypapáért, mert mindkettőjüket megölték. Értük kell mantráznunk, mert meg fogják érteni és hallani fogják.”