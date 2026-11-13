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Robert De Niro kéz a kézben jelent meg 37 évvel fiatalabb szerelmével – Alig egy héttel exe halála után

premier hollywood Robert de Niro
Nagy Anna
2026.11.13.
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A színészt és párját nagyon ritkán láthatjuk a nyilvánosság előtt, de most kivételt tettek. Robert De Niro barántőjével jelent meg új filmje, a Menyedre ütök premierjén alig egy héttel azután, hogy meghalt az exe, aki a gyerekei anyja volt.

Robert De Niro nem az a férfi, aki a kirakatban éli az életét, így az, hogy most nyilvánosan jelent meg barátnőjével, különleges eseménynek számat. A 83 éves színész a legújabb filmje, a Menyedre ütök premierjére érkezett a 46 éves párjával, Tiffany Chennel. Az eseményt azonban egy családi tragédia ányékolja be, ugyanis Robert De Niro exe nemrég halt meg.

Robert De Niro és Tiffany Chen a Menyedre ütök premierjén.
Robert De Niro és Tiffany Chen a Menyedre ütök premierjén.
Forrás: Lev Radin/ZUMA Press Wire/Northfoto

Robert De Niro exe egy héttel ezelőtt hunyt el

Toukie Smith modell november 4-én, 74 évesen halt meg hosszú betegség után, sclerosis multiplexszel küzdött. A színésszel 988 és 1996 között alkotottak egy párt, és két közös gyerekük született. 

A nő halálhírét közös ikergyerekeik, Airyn és Julian De Niro erősítették meg.

„Toukie igazi természeti erő volt” – emlékeztek édesanyjukra, hozzátéve, hogy kitörölhetetlen nyomot hagyott mindazok szívében, akik ismerhették.

Robert De Niro barátnője oldalán tért vissza a vörös szőnyegre

A tragédia után egy héttel a színész kéz a kézben érkezett Tiffany Chennel a Menyemre ütök premierjére New Yorkban.

Tiffany mintás ruhát és hozzá illő kézitáskát választott, míg De Niro zakóban és garbóban jelent meg. A bemutatón a színész többek között Ben Stillerrel, Owen Wilsonnal, Blythe Dannerrel és Ariana Grandéval is találkozott.

A pár ritkán mutatkozik együtt a nyilvánosság előtt, így ez az esemény különlegesnek számít.

Robert De Niro barátnője 2021 óta alkot egy párt a színésszel. Közös gyermekük, Gia hároméves, és a hollywoodi sztár hét gyermeke közül ő a legfiatalabb.

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