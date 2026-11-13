Robert De Niro kéz a kézben jelent meg 37 évvel fiatalabb szerelmével – Alig egy héttel exe halála után

Robert De Niro nem az a férfi, aki a kirakatban éli az életét, így az, hogy most nyilvánosan jelent meg barátnőjével, különleges eseménynek számat. A 83 éves színész a legújabb filmje, a Menyedre ütök premierjére érkezett a 46 éves párjával, Tiffany Chennel. Az eseményt azonban egy családi tragédia ányékolja be, ugyanis Robert De Niro exe nemrég halt meg.
Robert De Niro exe egy héttel ezelőtt hunyt el
Toukie Smith modell november 4-én, 74 évesen halt meg hosszú betegség után, sclerosis multiplexszel küzdött. A színésszel 988 és 1996 között alkotottak egy párt, és két közös gyerekük született.
A nő halálhírét közös ikergyerekeik, Airyn és Julian De Niro erősítették meg.
„Toukie igazi természeti erő volt” – emlékeztek édesanyjukra, hozzátéve, hogy kitörölhetetlen nyomot hagyott mindazok szívében, akik ismerhették.
Robert De Niro barátnője oldalán tért vissza a vörös szőnyegre
A tragédia után egy héttel a színész kéz a kézben érkezett Tiffany Chennel a Menyemre ütök premierjére New Yorkban.
Tiffany mintás ruhát és hozzá illő kézitáskát választott, míg De Niro zakóban és garbóban jelent meg. A bemutatón a színész többek között Ben Stillerrel, Owen Wilsonnal, Blythe Dannerrel és Ariana Grandéval is találkozott.
A pár ritkán mutatkozik együtt a nyilvánosság előtt, így ez az esemény különlegesnek számít.
Robert De Niro barátnője 2021 óta alkot egy párt a színésszel. Közös gyermekük, Gia hároméves, és a hollywoodi sztár hét gyermeke közül ő a legfiatalabb.
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