Valahol egy madár rejtőzik ezen a képen: ha igazán dörzsölt vagy, megtalálod 21 másodperc alatt

Nem véletlenül népszerűek a képes rejtvények, hiszen nagyon gyorsan felmérik bizonyos képességeinket. Ezúttal a koncentráció és az éleslátás kerül mérlegre az IQ-tesztben. A fotón egy elbújt madarat kell megtalálnod, mindössze 21 másodperc alatt.

Megtalálod a rejtett madarat ebben az IQ-tesztben?

Forrás: jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod a madarat 21 másodperc alatt

Az optikai illúziók és képes fejtörők egyszerre szórakoztatnak és állítanak komoly kihívás elé. Nincs ez másként ezzel az IQ-teszttel sem, amely csupán arra kér, hogy találja meg egy madarat a zsúfolt fotón. Az állatkertben készült felvételen a buja növényzet eltereli a figyelmet, így még nehezebb észrevenni az apró részletet. A feladat egyszerűnek hangzik, de az időkorlát miatt még a sasszeműeknek is feladhatja a leckét.

Indítsd el a 21 másodperces visszaszámlálást, és alaposan vizsgáld meg a képet!

Egy kis segítség: ne ragadj le egyetlen részletnél! Haladj végig a képen kisebb területenként, és figyeld a szokatlan formákat, színfoltokat. A széleket és a sarkokat se hagyd ki!

Lejárt az idő! Sikerült kiszúrnod a madarat?

Ha 21 másodpercen belül megtaláltad, gratulálunk! Ez jó vizuális megfigyelőképességre és koncentrációra utalhat.

Ha viszont kifogott rajtad a fejtörő, érdemes újra próbálkoznod. Az ilyen képeken a sok hasonló szín és forma miatt az agyunk könnyen átsiklik egy-egy részleten.

Az IQ-teszt megoldása: itt bújik meg a zöld madár

Ha még mindig keresed a madarat, nézd meg újra a képet, ezúttal időkorlát nélkül! Amint felfedezed, valószínűleg csodálkozni fogsz, hogyan kerülhette el eddig a figyelmedet.

IQ-teszt megoldása: itt rejtőzött a madár.

Forrás: jagranjosh.com

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