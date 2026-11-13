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vészhelyzet

Rendkívüli figyelmeztetés az El Niño miatt: súlyos következményektől tart a WHO

vészhelyzet El Nino klímaváltozás
Life.hu
2026.11.13.
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Minden eddiginél erősebb lehet a mostani El Niño, és a hatása világszerte érezhető lesz. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) példátlan intézkedésre szánta el magát.

Egészségügyi vészhelyzetet hirdetett az El Niño a várható következményei miatt a WHO az ENSZ COP31 klímakonferenciáján. A szakemberek hónapok óta arra figyelmeztetnek, hogy a rendkívüli erejű éghajlati jelenség tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. A szervezet döntése is azt mutatja, hogy komoly egészségügyi kockázatokkal számolnak.

Minden eddiginél melegebb időjárás hozhat az El Niño 2027-ben
Minden eddiginél melegebb időjárás hozhat az El Niño 2027-ben
Forrás: 123rf

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) a klímakonferencia első napján közzétett jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi El Niño tovább növelheti az egészséget fenyegető veszélyeket. A szélsőséges hőség, a szárazság és a felhőszakadások miatt megszaporodhatnak a megbetegedések és halálesetek. Emellett az erdőtüzek füstje, a légszennyezés is további problémákat okozhat – írja a Gizmodo.

A WHO a múlt héten ismertette az El Niñóval kapcsolatos stratégiai felkészülési és intézkedési tervét. Ennek részeként a 3. fokozatú reagálási szintet vezeti be, ami azt jelenti, hogy a 2026–2027-es időszakban jelentős, akár a lehető legnagyobb mértékű beavatkozásokra is szükség lehet. Az intézkedésekkel a megbetegedések és halálesetek számát szeretnék csökkenteni, valamint megakadályozni, hogy az egészségügyi ellátórendszerek működésében súlyos fennakadások keletkezzenek.

Miért okozhat ekkora problémát az El Niño?

Az El Niño természetes éghajlati jelenség, az El Niño–Déli Oszcilláció (ENSO) nevű rendszer meleg szakasza. A jelenség az egész bolygó időjárására hatással van, és jelentős szerepet játszik az éghajlat évenkénti változásaiban. Kialakulása a passzátszelek gyengülésével kezdődik. Ilyenkor a Csendes-óceán nyugati medencéjéből a meleg felszíni víz a trópusi térség középső és keleti része felé húzódik. Dél-Amerika partvidékén emiatt megemelkedik a tengerfelszín hőmérséklete, a vízből pedig több hő és nedvesség kerül a légkörbe. Mindez megváltoztatja a felszálló légáramlatokat és a szélviszonyokat, ami a csapadék eloszlására is hatással van az egész bolygón.

A Csendes-óceán középső és keleti területein május óta példátlan gyorsasággal emelkedik a felszíni víz hőmérséklete. A WMO június elején jelentette be az El Niño kezdetét, és előrejelzése szerint a jelenség decemberben tetőzhet. A szakértők attól tartanak, hogy ereje minden korábbi rekordot felülmúlhat.

A következő év még az ideinél is forróbb lehet

A Meteorológiai Világszervezet szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az El Niño olyan óceánból szabadít fel hőt, amelynek vize még soha nem volt ennyire meleg. Ráadásul a jelenség az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés időszakában erősödött fel rendkívüli mértékben. A két folyamat együttes hatására a szélsőséges időjárási események még gyakoribbá és súlyosabbá válhatnak.

Az éghajlat állapotáról szóló jelentés alapján 2026 a mérések kezdete óta eltelt időszak egyik legmelegebb éve lehet. A kutatók pedig egyre valószínűbbnek tartják, hogy 2027-ben még az ideinél is magasabb hőmérsékleteket mérhetnek.

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