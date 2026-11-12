Karácsonyi fények, csíkos ablakok: így készítsd fel az otthonodat az ünnepi dekorációra

Forrás: sencor.hu

Az ablakpucolás ugyanakkor sokak számára az egyik legkevésbé kedvelt házimunka. Különösen igaz ez nagy üvegfelületek vagy nehezebben elérhető ablakok esetén.

Miért marad csíkos az ablak?

A csíkos üvegfelületet gyakran a túl sok tisztítószer, a nem megfelelő törlőkendő vagy a túl gyors száradás okozza.

Erős napsütésben például a tisztítófolyadék hamar megszáradhat, mielőtt megfelelően eloszlathatnánk. Érdemes ezért enyhe, száraz időben dolgozni, és a keretek megtisztításával kezdeni.

Az ablakpucolást is megkönnyítheti egy robot

A nagyobb üvegfelületek tisztításánál egy automata ablaktisztító robot praktikus segítséget jelenthet.

Forrás: sencor.hu

Az ilyen készülékek vákuumos tapadással rögzülnek az üvegfelülethez, majd meghatározott útvonalon haladva végzik a tisztítást.

A két forgó mikroszálas mop segíthet eltávolítani a port, az ujjlenyomatokat és a megszáradt vízcseppeket. Az automatikus vízadagolás egyenletesebb nedvesítést tesz lehetővé, a navigációs rendszer pedig a felület módszeres bejárását támogatja.

A biztonsági kötél és az áramkimaradás esetén működésbe lépő tartalék akkumulátor további védelmet nyújthat, de a készüléket mindig a használati útmutató szerint kell rögzíteni és felügyelni.

Előbb tisztítás, aztán dekoráció

Az ablakdíszeket csak a teljesen megszáradt üvegre helyezzük fel. A fényfüzéreknél ügyeljünk arra, hogy a vezetékek ne sérüljenek, és a dekoráció ne akadályozza az ablak biztonságos nyitását.

A megtisztított üvegfelületen keresztül a téli fények is szebben érvényesülhetnek, a karácsonyi dekoráció pedig rendezettebb, harmonikusabb összhatást kelthet.

Hirdetés Az ünnepi dekoráció előtt az ablakok tisztítását a Sencor ablaktisztító robotja is megkönnyítheti, így kevesebb energiát kell fordítanunk a nagyobb üvegfelületek tisztán tartására.

A cikk a Sencor támogatásával készült.