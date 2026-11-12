Karácsonyi fények, csíkos ablakok: így készítsd fel az otthonodat az ünnepi dekorációra

Az ablakpucolás ugyanakkor sokak számára az egyik legkevésbé kedvelt házimunka. Különösen igaz ez nagy üvegfelületek vagy nehezebben elérhető ablakok esetén.
Miért marad csíkos az ablak?
A csíkos üvegfelületet gyakran a túl sok tisztítószer, a nem megfelelő törlőkendő vagy a túl gyors száradás okozza.
Erős napsütésben például a tisztítófolyadék hamar megszáradhat, mielőtt megfelelően eloszlathatnánk. Érdemes ezért enyhe, száraz időben dolgozni, és a keretek megtisztításával kezdeni.
Az ablakpucolást is megkönnyítheti egy robot
A nagyobb üvegfelületek tisztításánál egy automata ablaktisztító robot praktikus segítséget jelenthet.
Az ilyen készülékek vákuumos tapadással rögzülnek az üvegfelülethez, majd meghatározott útvonalon haladva végzik a tisztítást.
A két forgó mikroszálas mop segíthet eltávolítani a port, az ujjlenyomatokat és a megszáradt vízcseppeket. Az automatikus vízadagolás egyenletesebb nedvesítést tesz lehetővé, a navigációs rendszer pedig a felület módszeres bejárását támogatja.
A biztonsági kötél és az áramkimaradás esetén működésbe lépő tartalék akkumulátor további védelmet nyújthat, de a készüléket mindig a használati útmutató szerint kell rögzíteni és felügyelni.
Előbb tisztítás, aztán dekoráció
Az ablakdíszeket csak a teljesen megszáradt üvegre helyezzük fel. A fényfüzéreknél ügyeljünk arra, hogy a vezetékek ne sérüljenek, és a dekoráció ne akadályozza az ablak biztonságos nyitását.
A megtisztított üvegfelületen keresztül a téli fények is szebben érvényesülhetnek, a karácsonyi dekoráció pedig rendezettebb, harmonikusabb összhatást kelthet.
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Az ünnepi dekoráció előtt az ablakok tisztítását a Sencor ablaktisztító robotja is megkönnyítheti, így kevesebb energiát kell fordítanunk a nagyobb üvegfelületek tisztán tartására.
A cikk a Sencor támogatásával készült.