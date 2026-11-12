Végre kettesben lehetnénk, én mégis azt mondom: ma inkább ne – Amikor a hüvelygomba mond nemet a romantikára

A kellemetlen érzést már napközben éreztem. Először csak egy enyhe viszketés volt, aztán egyre rosszabb lett, végül odalent érzékeny lett mindenem. Próbáltam nem foglalkozni vele, hátha elmúlik magától, de délutánra már egyre nehezebb volt úgy tenni, mintha semmi bajom nem lenne. Volt már ebben tapasztalatom, így egyértelmű volt: ez bizony hüvelygomba.

Hogyan mondjam el a páromnak, hogy a hüvelygomba miatt aznap este inkább ne számítson romantikus folytatásra.

Forrás: 123rf

Mégsem akartam elmondani neki

Nem mintha nem bíztam volna benne. Egyszerűen kellemetlennek éreztem kimondani. Sokkal könnyebb útnak tűnt, ha egyszerűen azt mondom, hogy fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, vagy egyszerűen csak hosszú napom volt.

Este aztán leültünk egymás mellé a kanapéra. Beszélgettünk, nevettünk, és egy pillanatra tényleg elfelejtettem a kellemetlen tüneteket, amelyek az egész napomat tönkretették. Amikor közelebb húzódott hozzám, ijedtemben szinte gondolkodás nélkül mondtam ki: „Ma inkább ne”.

Láttam rajta, hogy meglepődött. Nem sértődött meg, csak nem értette. Én pedig abban a pillanatban rájöttem, hogy sokkal rosszabb érzés kerülgetni a témát, egyszerűbb lenne kimondani, mi a baj.

Nem veled van probléma, csak most valami nincs rendben

Végül elmondtam neki, hogy már reggel óta kellemetlenséget érzek, és valószínűleg valamilyen intimfertőzés állhat a háttérben. Azt is, hogy zavarba hoz a dolog, ezért inkább kifogásokat kerestem.

Meglepő módon nem történt semmi különös. Nem lett belőle nagy beszélgetés, vita vagy sértődés. Annyit mondott, hogy akkor pihenjek, és majd foglalkozunk vele, amikor jobban leszek.

Abban a pillanatban éreztem, mennyire feleslegesen tartottam magamban egész nap. A hüvelygomba ráadásul egyáltalán nem olyan probléma, ami miatt szégyenkezni kellene, viszont az tény, hogy szeretkezést lehetetlenné teszi, és nem csak a viszketés és irritáció miatt.

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Hüvelygomba mellett az együttlét több okból is kizárt

Ha a hüvely nyálkahártyája irritált és érzékeny, az együttlét kellemetlen vagy akár fájdalmas is lehet. A szexre ilyenkor jobb nemet mondani, és másképp közeledni és ráhangolódni a másikra. Nekem is sokkal jobban esett aznap este, hogy egyszerűen összebújtunk, megnéztünk egy filmet, és miután elmondtam, mi a helyzet, nem kellett tovább azon gondolkodnom, vajon hogyan fogom elkerülni a közeledését.