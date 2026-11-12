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búcsú

Gyászol Hollywood: 62 éves korában meghalt a népszerű sorozatsztár

búcsú sorozat humorista
Horváth Angéla
2026.11.12.
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62 éves korában elhunyt Anthony Clark amerikai színész és humorista, akit a Comedy Centralon futó Igen, Drágám! című vígjátéksorozatból ismerhettek a nézők. Halálhírét egykori kollégája, Mike O'Malley osztotta meg a közösségi oldalán.

Anthony Clark november 10-én hunyt el. A tragédia okáról hivatalos tájékoztatást nem adtak, a Deadline értesülései szerint azonban tüdőgyulladás szövődményei okozhatták a halálát. A színész haláláról november 11-én, szerdán számolt be egykori kollégája és barátja, Mike O'Malley, akivel a CBS Igen, Drágám! című sorozatában játszottak együtt.

Anthony Clark 62 éves volt
Anthony Clark 62 éves volt
Forrás: Instagram

Megható sorokkal búcsúztak Anthony Clarktól

Mike O'Malley az X-en emlékezett meg barátjáról, akit rendkívül vicces emberként jellemzett. Felidézte, hogy Clark már az 1990-es évek közepén népszerű humoristának számított Bostonban, és rendszeresen telt házas fellépéseket tartott.

„Amikor a feleségemmel, Lisával a kilencvenes évek közepén még csak jártunk, Anthony már híres volt Bostonban, és rendszeresen telt házas előadásokat tartott” – írta.

O'Malley azt is elmesélte, hogy amikor először látták Clarkot a The Comedy Connection színpadán, szinte végignevették az egész estét.

„Annyira egyedi volt. Azok közé a humoristák közé tartozott, akik maguk is együtt nevetnek a közönséggel a történeteik és megfigyeléseik képtelenségén” – emlékezett vissza. „Nyugodj békében, Tony!” – zárta sorait.

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