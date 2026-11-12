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2026. nov. 12., csütörtök Jónás, Renátó

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Riasztást adtak ki az időjárás miatt: özönvízszerű eső, 70 km/órás szél és jégeső is jöhet

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Nagy Anna
2026.11.12.
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Alaposan felforgatja a következő órákat az érkező csapadékzóna, több térségben is figyelmeztetés van érvényben. Az időjárás csütörtök délutántól egyre kellemetlenebb fordulatot vehet, péntekre pedig újabb veszélyekkel kell számolni. Mutatjuk, hol lehet a legrosszabb a helyzet.

A csütörtök reggeli köd után újabb kihívásokat tartogat az időjárás Magyarországon. A figyelmeztető előrejelzés szerint nyugat felől jelentős csapadék érkezik, amely péntek reggelig az ország több részén is kiadós esőt hozhat. Ráadásul nemcsak az esernyőkre lesz szükség: egyes vármegyékben a szél miatt is figyelmeztetés lép életbe.

Időjárás-előrejelzés: heves zivatarok érkeznek.
Időjárás-előrejelzés: heves zivatarok és erős szél érkezik.
Forrás: 123rf.com

Drasztikusan megváltozik az időjárás: több vármegyében is figyelmeztetés van érvényben

Csütörtök reggeli sűrű köd után délutántól újabb fordulat következik: nyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, amely péntek reggelig jelentős mennyiségű esőt hozhat.

Az időjárás-előrejelzés szerint az ország északi felén akár 20–40 milliméter csapadék is lehullhat péntek reggelig.

A csütörtökre kiadott elsőfokú figyelmeztetés Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyét érinti, ahol 24 óra alatt több mint 20 milliméter csapadék hullhat.

A csütörtöki előrejelzés arra is figyelmeztet, hogy péntek hajnalban és reggel, elsősorban az ország déli és délkeleti felén zivatarok is kialakulhatnak.

Pénteken tovább romlik a helyzet: két vármegyében narancssárga figyelmeztetés lép életbe

A péntekre kiadott veszélyjelzés alapján az ország számos részén folytatódhat a csapadékos idő, ráadásul egyes térségekben már másodfokú figyelmeztetés lesz érvényben.

Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében narancssárga figyelmeztetést adtak ki a jelentős mennyiségű eső miatt. Ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat.

Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés vonatkozik az eső miatt Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Veszprém vármegyére is. Ezeken a területeken 24 óra alatt meghaladhatja a 20 millimétert a lehulló csapadék mennyisége.

Nemcsak az eső miatt adtak ki vészjelzést: 70 km/órás széllökések is jöhetnek

Pénteken már nemcsak a nagy mennyiségű csapadék jelenthet problémát. A HungaroMet több vármegyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki az erős széllökések miatt.

A legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/órás sebességet Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém vármegyében.

A péntekre kiadott veszélyjelzés szerint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében zivatarokra is számítani kell. Ezekben a térségekben elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben, elsősorban a villámlás veszélye miatt, de helyenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

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