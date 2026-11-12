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betegség

Évekkel a betegség kialakulása előtt, egy a fülben jelentkező furcsa tünet jelezheti az Alzheimer-kórt

betegség diagnózis probléma fül alzheimer
Simon Péter
2026.11.12.
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Amikor a demencia korai jelei kerül szóba, általában a feledékenységre és a gondolkodás megváltozására gondolunk, egy friss kutatás azonban egészen más területre irányította a figyelmet. Bizonyos fülpanaszok ugyanis már évekkel az Alzheimer-kór diagnózisa előtt jelentkeztek azoknál, akiknél később kialakult a betegség.

A finn kutatás eredménye azért is érdekes, mert a vizsgálat nem egyszerűen a már kialakult demenciával élő emberek tüneteit nézte. Azt próbálták feltérképezni, milyen egészségi problémák jelentkeztek 15 évvel az Alzheimer-kór diagnózisa előtt, és volt-e olyan jel, amely korábban is feltűnhetett volna.

Demencia, feledékenység, Alzheimer-kór
Az Alzheimer-kórnak eddig ismeretlen, lehetséges előjelét találták meg a fülben.
Forrás: 123rf.com

Az Alzheimer-kór korai jele a fülben is megjelenhet?

A University of Oulu és a University of Eastern Finland kutatói 407, 65 éves kor előtt diagnosztizált Alzheimer-kórral élő ember egészségügyi adatait hasonlították össze több mint négyezer, hasonló korú és nemű kontrollszemély adataival.

Az egyik legérdekesebb különbség a fül-orr-gégészeti problémáknál jelent meg. A diagnózis előtt 6–10 évvel ezek a panaszok a később Alzheimer-kórral diagnosztizált csoport 4,7 százalékánál szerepeltek, míg a kontrollcsoportban 2,1 százaléknál. A kutatók ezen belül külön is kiemelték a fülzúgást, valamint a kétoldali idegi eredetű halláscsökkenést.

A különbség a diagnózishoz közeledve tovább nőtt: az utolsó öt évben a fül-orr-gégészeti problémák 5,2 százalékban fordultak elő a később Alzheimer-kórral diagnosztizáltaknál, szemben a kontrollcsoport 2,9 százalékával.

Az eredmény nem azt jelenti, hogy a fülzúgás Alzheimer-kórt jelent

Ez talán a legfontosabb része a kutatásnak. Egyáltalán nem arról van szó, hogy akinek fülzúgása vagy hallásromlása van, annál Alzheimer-kór fog kialakulni.

A vizsgálat összefüggéseket keresett a korábbi egészségügyi problémák és a későbbi diagnózis között, nem pedig azt bizonyította, hogy egyik okozza a másikat. A kutatók szerint többféle magyarázat is elképzelhető.

Az egyik lehetőség, hogy a hallás romlása miatt az agynak sokkal több energiát kell fordítania a hangok feldolgozására. A másik elképzelés szerint már a betegség korai, még alig észrevehető agyi változásai is érinthetik a hangfeldolgozásért felelős területeket.

Nem csak a fülpanaszok tűntek fel

A kutatás egyébként ennél jóval összetettebb képet mutatott. Az Alzheimer-kór diagnózisa előtti öt évben többek között a szédülés, a depresszió, a fejfájás, az epilepszia, bizonyos agysérülések, pajzsmirigybetegségek és agyi érkatasztrófák is gyakrabban fordultak elő a később diagnosztizált csoportban.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy egyik tünet sem önmagában az Alzheimer-kór előrejelzője. Inkább az lehet érdekes, ha valakinél az évek során több, látszólag egymástól független panasz jelenik meg, és ezekhez később memória- vagy gondolkodási problémák is társulnak.

Éppen ezért a tartós hallásromlást vagy fülzúgást sem érdemes automatikusan az öregedés számlájára írni. Nem azért, mert rögtön a legrosszabbra kell gondolni, hanem mert a hallásunkkal kapcsolatos változásoknak önmagukban is érdemes utánajárni.

 

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