„Lesznek jó és rossz napok” – Katalin hercegné megrendítő vallomást tett a rákbetegségéről

Katalin hercegné betegsége 2024-ben az egész világot megrázta, ugyan azóta már azt is bejelentette, hogy a daganatos betegsége remisszióban van, a gyógyulás felé vezető út nem volt zökkenőmentes. Most ismét megszólalt erről a 44 éves hercegné, méghozzá a Vilmos herceg által vendégszerkesztett Country Life magazin különszámában, ahol beszélt arról is, milyen tanácsot kapott a kórházban, mi adott neki reményt a legnehezebb időszakban, és hogyan változtatta meg a betegséggel való küzdelem az életszemléletét.

Katalin hercegné betegsége ismét előtérbe került: újra nyilatkozott a hercegné.

Forrás: Doug Peters/EMPICS/Northfoto

Katalin hercegné 2024 januárjában esett át egy hasi műtéten, ami után eltűnt a nyilvánosság elől.

A walesi hercegné 2024 márciusában jelentette be, hogy rákot diagnosztizáltak nála.

A hercegné betegsége után először 2024. június 15-én jelent meg a nyilvánosság előtt a Trooping the Colour rendezvényen.

2025 januárjában már arról beszélt, betegsége remisszióban van.

A hercegné azóta többször vallott a gyógyuláshoz vezető útról, ezúttal a Country Life magazinban árult el soha nem hallott részleteket.

Katalin hercegné betegsége után a felépülés sem volt könnyű

Katalin hercegné betegsége mindenkit megrázott, a walesi hercegné egy megrázó videóüzenetben közölte 2024 márciusában, hogy rákot diagnosztizáltak nála, és megkezdi a kemoterápiát. A bejelentést egy januári hasi műtét előzte meg, ami után Katalin heregné eltűnt a nyilvánosság elől, ami sok találgatás kezdőtött, a többi között ezért is döntött úgy a hercegné, hogy maga osztja meg a nyilvánossággal azt, mivel is küzd.

Szeptemberben már arról számolhatott be, hogy befejezte a kezeléseket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a teljes felépüléshez és a királyi feladatokhoz való visszatéréshez időre lesz szüksége.

Katalin hercegné állapota 2025 januárjára kedvezően alakult: ekkor jelentette be, hogy betegsége remisszióban van.

A hírt a londoni Royal Marsden Kórházban tett látogatása során osztotta meg, ahol korábban őt magát is kezelték. Az intézmény azóta különösen fontos szerepet tölt be az életében: Katalin hercegné és Vilmos herceg közösen 2025-ben a Royal Marsden NHS Foundation Trust védnökei lettek.