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„Lesznek jó és rossz napok” – Katalin hercegné megrendítő vallomást tett a rákbetegségéről

i-Images / Pool / eyevine / Northfoto -
királyi család Katalin hercegné rák
Nagy Anna
2026.11.12.
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Az élete egyik legnehezebb időszakáról vallott nyíltan és őszintén. Katalin hercegné betegsége és az azt követő felépülése egy különleges alkalomból került ismét előtérbe: egy Vilmos herceg által szerkesztett magazinban nyilatkozott és olyan részleteket is elárult, amit eddig még nem.

Katalin hercegné betegsége 2024-ben az egész világot megrázta, ugyan azóta már azt is bejelentette, hogy a daganatos betegsége remisszióban van, a gyógyulás felé vezető út nem volt zökkenőmentes. Most ismét megszólalt erről a 44 éves hercegné, méghozzá a Vilmos herceg által vendégszerkesztett Country Life magazin különszámában, ahol beszélt arról is, milyen tanácsot kapott a kórházban, mi adott neki reményt a legnehezebb időszakban, és hogyan változtatta meg a betegséggel való küzdelem az életszemléletét.

Katalin hercegné betegsége ismét előtérbe került: újra nyilatkozott a hercegné.
Katalin hercegné betegsége ismét előtérbe került: újra nyilatkozott a hercegné.
Forrás: Doug Peters/EMPICS/Northfoto
  • Katalin hercegné 2024 januárjában esett át egy hasi műtéten, ami után eltűnt a nyilvánosság elől.
  • A walesi hercegné 2024 márciusában jelentette be, hogy rákot diagnosztizáltak nála.
  • A hercegné betegsége után először 2024. június 15-én jelent meg a nyilvánosság előtt a Trooping the Colour rendezvényen.
  • 2025 januárjában már arról beszélt, betegsége remisszióban van.
  • A hercegné azóta többször vallott a gyógyuláshoz vezető útról, ezúttal a Country Life magazinban árult el soha nem hallott részleteket.

Katalin hercegné betegsége után a felépülés sem volt könnyű

Katalin hercegné betegsége mindenkit megrázott, a walesi hercegné egy megrázó videóüzenetben közölte 2024 márciusában, hogy rákot diagnosztizáltak nála, és megkezdi a kemoterápiát. A bejelentést egy januári hasi műtét előzte meg, ami után Katalin heregné eltűnt a nyilvánosság elől, ami sok találgatás kezdőtött, a többi között ezért is döntött úgy a hercegné, hogy maga osztja meg a nyilvánossággal azt, mivel is küzd. 

Szeptemberben már arról számolhatott be, hogy befejezte a kezeléseket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a teljes felépüléshez és a királyi feladatokhoz való visszatéréshez időre lesz szüksége.

 Katalin hercegné állapota 2025 januárjára kedvezően alakult: ekkor jelentette be, hogy betegsége remisszióban van. 

A hírt a londoni Royal Marsden Kórházban tett látogatása során osztotta meg, ahol korábban őt magát is kezelték. Az intézmény azóta különösen fontos szerepet tölt be az életében: Katalin hercegné és Vilmos herceg közösen 2025-ben a Royal Marsden NHS Foundation Trust védnökei lettek.

A hercegné azonban soha nem állította, hogy a kezelések lezárultával minden visszatért volna a régi kerékvágásba.

„A kórházban azt mondták, hogy a felépülésem nem lesz lineáris”

Katalin hercegné most a Country Life magazinnak beszélt a gyógyulás lelki oldaláról. Elárulta, milyen szerepet játszott a természet a felépülésében.

A kórházban azt mondták, hogy a felépülésem nem lesz lineáris. Lesznek jó és rossz napok, és időbe fog telni. Ugyanez igaz a természetre is

 – fogalmazott Katalin. A hercegné érzékeltette, hogy a daganatos betegséggel való küzdelem nem ér véget az utolsó kezeléssel. A testi regenerálódás mellett a lelki egyensúly visszanyerése is hosszabb folyamat lehet.

Katalin korábban is beszélt arról, milyen mély nyomot hagyott benne a betegség. „A rák nemcsak a testre van hatással. Megváltoztatja azt, ahogyan gondolkodunk és érzünk, és az élet minden területére mély hatást gyakorol. Ezt személyesen is tudom, ahogyan azt is, hogy a kezelések alatt és után megtett úthoz önmagában az orvosi segítség nem elegendő.”

Katalin hercegné most elárulta, mi segített neki a legnehezebb pillanatokban

Katalin hercegné azt is elárulta, mi adott neki reményt: a természet által tanított leckék emlékeztették arra, hogy nincsen egyedül, és mindannyian valami nálunk nagyobb egészhez kapcsolódunk.

 A természetet egyfajta „csendes tanítónak” nevezte, amely különösen sokat segített neki a megpróbáltatásokkal teli időszakokban.

„Hihetetlenül fontos lehet a nehéz időkben, ha érezzük, hogy kapcsolódunk másokhoz, megbízható emberek vesznek körül bennünket, és vannak helyek, ahol békére lelhetünk”mondta.

Katalin hercegné gyermekei is fontos szerepet kaptak a beszélgetésben

Az interjúban nemcsak a betegségéről, hanem az anyaságról is szó esett. Katalin hercegné gyermekei, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg nevelésével kapcsolatban is megosztotta egyik fontos alapelvét.

Elmondta, tudatosan emlékezteti magát arra, hogy gyermekeinek szabadságot kell adnia a világ felfedezéséhez, ahelyett, hogy állandóan megmondaná nekik, mit vegyenek észre, vagy hogyan gondolkodjanak.

A Country Life különszámát Vilmos herceg vendégszerkesztette, aki legidősebb fiuk, György herceg egyik rajzát is beválogatta a magazinba, így a magazin igazi családi együttműködés eredményeként jelent meg.

Kattints a képre, és nézd meg, hogyan zajlottak a királyi család nyarai:

Diana hercegné 1990 augusztusában még Károly herceggel és a kis Vilmossal közösen élvezte a nyári hőséget Mallorcán, ahol a spanyol és a görög uralkodói család tagjaival együtt hajókáztak Juan Carlos király luxusjachtján.
Margit hercegnő imádta a nyarat, 1976-ban, a mesés Mustique-szigeten menekült a forróság elől a hűsítő óceánba.
Harry herceg és Meghan hercegné a 16 napos őszi, hivatalos körútjuk során látogattak el a világhírű sydney-i Bondi Beachre, ahol mezítláb sétáltak a homokban.
Diana, Wales hercegnője és Harry herceg a „Depth Charge” hullámvasúton a Thorpe Park vidámparkban, 1992. április 18-án, Chertseyben.
Károly herceg a Bondi Beachen úszik, miközben ausztráliai hivatalos látogatása során egy kis időt szán a pihenésre.
Anglia északkeleti részén tett kétnapos látogatása során a királynő és az edinburgh-i herceg megtekintette a királynő 60 éves uralkodását ünneplő gyémántjubileumi kiállítást.
A fiatal Vilmos herceg a skóciai St Andrews partjainál, szörfdeszkával a kezében mutatta meg a sportos oldalát, mikor végzős volt a skóciai egyetemen.
György herceg vidáman szaladgál a napsütésben a Maserati Királyi Jótékonysági Póló Kupán a Beaufort Parkban, 2018 júniusában.
Vilmos herceg, Wales hercege röplabdameccsen vesz részt a Levante Intézet játékosaival a Copacabana-parton, brazíliai látogatásának első napján, 2025. november 3-án.
Diana hercegné halála előtti utolsó nyaralása a Francia riviérán, Saint-Troperzban, ahol fiával, Harry herceggel jetsky-zik a tengerben.
Károly walesi herceg és Camilla hercegné Grenada tengerpartján vettek részt egy diplomáciai rendezvényen.
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Diana hercegné Károly herceggel és a kis Vilmossal közösen élvezte a nyári hőséget Mallorcán, a spanyol uralkodócsaláddal, Juan Carlos király „Fortuna” nevű jachtján.
Getty Image

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