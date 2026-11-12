A vas nélkülözhetetlen nyomelem: többek között a hemoglobin alkotóeleme, így alapvető szerepet játszik abban, hogy a vörösvértestek oxigént szállítsanak a tüdőből a szövetekhez. Emellett az izmok oxigénellátásában, az energiatermelésben, a növekedésben és számos sejtműködésben is részt vesz. Csakhogy a szervezet igénye folyamatosan változik. Ami egy felnőtt férfinak elegendő lehet, az egy menstruáló nő, egy várandós kismama vagy egy intenzíven sportoló ember számára már kevésnek bizonyulhat.
Nem mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége
Képzeljünk el egy családot. A kamasz lány éppen intenzív növekedési szakaszban van, és már menstruál. Az édesanyja erős havi vérzéssel küzd, miközben rendszeresen fut, a nagymama pedig már túl van a menopauzán. Hiába esznek hasonlóan, vasszükségletük nem feltétlenül azonos.
A menstruációval járó vérvesztés miatt a fogamzóképes korú nők vasigénye magasabb.
Az amerikai National Institutes of Health (NIH) ajánlása szerint például a 19–50 éves nők napi ajánlott vasbevitele 18 mg, míg az azonos korú férfiaké 8 mg. Várandósság alatt az igény tovább nő, az ajánlott mennyiség napi 27 mg. Menopauza után viszont – amikor megszűnik a menstruációs vérvesztés – az ajánlott bevitel a nőknél is 8 mg-ra csökken. Ezek referenciaértékek egészséges emberek számára, az egyéni szükséglet ettől eltérhet.
A gyermek- és kamaszkor szintén különleges időszak: a gyors növekedéshez, az izomtömeg és a vértérfogat növekedéséhez is vasra van szükség. A sportolóknál pedig az intenzív fizikai aktivitás, az étrend és bizonyos edzéssel összefüggő vasvesztési és vasanyagcsere-folyamatok együttesen növelhetik a hiány kockázatát. Különösen érdemes erre figyelniük a menstruáló női és az állóképességi sportolóknak.
Nem csak az számít, mennyi vas kerül a tányérra
A vasbevitel esetében a számok önmagukban félrevezetők lehetnek, mert az elfogyasztott vasnak csak egy része szívódik fel. Ebben jelentős szerepe van annak is, milyen formában visszük be.
Az állati eredetű élelmiszerekben – például húsokban és tengeri ételekben – megtalálható hemvas általában jobban hasznosul, mint a növényi eredetű élelmiszerekben található nemhemvas.
Utóbbi felszívódását az étrend többi összetevője is erősebben befolyásolja. A C-vitamin például javíthatja a nemhemvas felszívódását, míg a gabonafélékben és hüvelyesekben található fitátok, valamint egyes polifenolok csökkenthetik azt. Az NIH adatai szerint vegyes étrend esetén a vas biológiai hozzáférhetősége hozzávetőleg 14–18 százalék, vegetáriánus étrend mellett pedig körülbelül 5–12 százalék lehet.
Ezért különösen növényi étrend esetén nem elég pusztán azt figyelni, hány milligramm vas szerepel az élelmiszerek tápanyagtáblázatában: az étrend összeállítása és a vasforrások megfelelő kombinálása is számít.
A fáradtság mögött vashiány is állhat, de nem érdemes találgatni
A vashiány kialakulhat elégtelen bevitel, fokozott szükséglet, vérvesztés vagy felszívódási zavar következtében is. Ráadásul a vasraktárak már azelőtt megcsappanhatnak, hogy vérszegénység alakulna ki. A szervezet vasellátottságának megítélésében ezért fontos laboratóriumi paraméter a ferritin: ez egy vasraktározó fehérje, amelynek vérszintje – megfelelő körülmények között értékelve – információt ad a szervezet vasraktárairól. Gyulladás ugyanakkor befolyásolhatja az értékét, ezért az eredményt mindig a klinikai helyzettel és más laborparaméterekkel együtt kell értelmezni.
A tartós fáradtság, gyengeség vagy romló fizikai teljesítmény nem bizonyítja önmagában a vashiányt, hiszen számos más állapot is okozhat hasonló panaszokat. Ha azonban a tünetek tartósan fennállnak, vagy felmerül a vashiány lehetősége, érdemes laborvizsgálatot és orvosi kivizsgálást kérni. Igazolt hiány esetén pedig nemcsak a vas pótlása fontos, hanem annak tisztázása is, miért ürültek ki a szervezet vasraktárai. A szükséges kezelés módját és időtartamát ennek megfelelően érdemes meghatározni.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
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