A vas nélkülözhetetlen nyomelem: többek között a hemoglobin alkotóeleme, így alapvető szerepet játszik abban, hogy a vörösvértestek oxigént szállítsanak a tüdőből a szövetekhez. Emellett az izmok oxigénellátásában, az energiatermelésben, a növekedésben és számos sejtműködésben is részt vesz. Csakhogy a szervezet igénye folyamatosan változik. Ami egy felnőtt férfinak elegendő lehet, az egy menstruáló nő, egy várandós kismama vagy egy intenzíven sportoló ember számára már kevésnek bizonyulhat.

A szervezet vasszükséglete nem állandó.

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Nem mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége

Képzeljünk el egy családot. A kamasz lány éppen intenzív növekedési szakaszban van, és már menstruál. Az édesanyja erős havi vérzéssel küzd, miközben rendszeresen fut, a nagymama pedig már túl van a menopauzán. Hiába esznek hasonlóan, vasszükségletük nem feltétlenül azonos.

A menstruációval járó vérvesztés miatt a fogamzóképes korú nők vasigénye magasabb.

Az amerikai National Institutes of Health (NIH) ajánlása szerint például a 19–50 éves nők napi ajánlott vasbevitele 18 mg, míg az azonos korú férfiaké 8 mg. Várandósság alatt az igény tovább nő, az ajánlott mennyiség napi 27 mg. Menopauza után viszont – amikor megszűnik a menstruációs vérvesztés – az ajánlott bevitel a nőknél is 8 mg-ra csökken. Ezek referenciaértékek egészséges emberek számára, az egyéni szükséglet ettől eltérhet.

A gyermek- és kamaszkor szintén különleges időszak: a gyors növekedéshez, az izomtömeg és a vértérfogat növekedéséhez is vasra van szükség. A sportolóknál pedig az intenzív fizikai aktivitás, az étrend és bizonyos edzéssel összefüggő vasvesztési és vasanyagcsere-folyamatok együttesen növelhetik a hiány kockázatát. Különösen érdemes erre figyelniük a menstruáló női és az állóképességi sportolóknak.

Nem csak az számít, mennyi vas kerül a tányérra

A vasbevitel esetében a számok önmagukban félrevezetők lehetnek, mert az elfogyasztott vasnak csak egy része szívódik fel. Ebben jelentős szerepe van annak is, milyen formában visszük be.

Az állati eredetű élelmiszerekben – például húsokban és tengeri ételekben – megtalálható hemvas általában jobban hasznosul, mint a növényi eredetű élelmiszerekben található nemhemvas.

Utóbbi felszívódását az étrend többi összetevője is erősebben befolyásolja. A C-vitamin például javíthatja a nemhemvas felszívódását, míg a gabonafélékben és hüvelyesekben található fitátok, valamint egyes polifenolok csökkenthetik azt. Az NIH adatai szerint vegyes étrend esetén a vas biológiai hozzáférhetősége hozzávetőleg 14–18 százalék, vegetáriánus étrend mellett pedig körülbelül 5–12 százalék lehet.