Kylie Jennert hét hónap alatt négy volt alkalmazottja is beperelte: szörnyű dolgokat állítanak róla

Dinora Carolina Cabria Amaya november 5-én nyújtotta be keresetét a Los Angeles-i bíróságon. A Page Six által megszerzett bírósági iratok szerint a nő fogyatékosság miatti hátrányos megkülönböztetéssel, megtorlással, jogellenes elbocsátással és több munkaügyi szabály megsértésével vádolja Kylie Jennert, a vállalkozásait és több munkatársát.
Amaya 2025 márciusában kezdett dolgozni a Kylie Cosmetics alapítójánál, óránként 40 dolláros, készpénzben fizetett bérért. Hetente általában hat napot dolgozott, de azt állítja, hogy a túlóráit rendszeresen nem fizették ki. Emellett Jenner különböző ingatlanjai között is utaznia kellett, ám sem az utazással töltött időért, sem a megtett kilométerek után nem kapott térítést.
Több mint egy keresztül volt bezárva Kylie Jenner gardróbjába
A nő azt mondta, a legmegalázóbb eset számára az volt, amikor felettese, Laura Dooley arra utasította, hogy egy kóddal nyissa ki Jenner gardróbját. Amaya belépett, de az ajtó bezáródott mögötte, és több mint egy órán keresztül nem tudott kijutni. Pánikba esve telefonált a felettesének, és segítséget kért, Dooley azonban kinevette, és gúnyolódott rajta.
„Senki sincs a házban, aki ki tudna engedni, de amúgy sem adhatom meg másnak a kódot. Egyszerűen várnod kell” – válaszolta a felettese.
Paprikaspray került a szemébe, később egy kutya is megharapta
A volt házvezetőnő azt állítja, hogy 2025 szeptemberében munkahelyi balesetet szenvedett. Éppen a mosókonyha egyik fiókját takarította, amikor egy nem megfelelően lezárt paprikaspray-palackból véletlenül az arcába és a szemébe került a maró anyag. Ez nagy fájdalmakkal járt, utána pedig állandóan úgy érezte, mintha homok lenne a szemében.
Egy hónappal később újabb sérülés érte: állítása szerint az egyik kutyaház takarítása közben megharapta az állat. Bár jelezte a sérülést, érdemi segítséget nem kapott, ezért saját költségén vásárolt vény nélkül kapható gyógyszert.
Amaya azt is sérelmezte, hogy bizonyos helyiségeket el kellett hagynia, vagy el kellett rejtőznie, amikor Kylie Jenner megjelent, mert a modell nem akarta látni őt.
A nő végül február 6-án veszítette el az állását, nem sokkal azután, hogy megkérdezte, miért kap egy másik házvezetőnő utazási költségtérítést, ő pedig miért nem.
Kylie Jenner ügyvédje szerint alaptalanok a vádak
Amaya ügyvédje, Della Shaker a Page Sixnek adott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügy túlmutat egyetlen alkalmazott panaszain: „Ez az eset egy sokkal komolyabb kérdést vet fel: hány háztartási alkalmazott fél bejelenteni a jogellenes bánásmódot, mert úgy gondolja, hogy a munkaadója túl befolyásos ahhoz, hogy szembeszálljon vele?”
Az ügyvéd hozzátette: „Az igazságot soha nem szabad eltemetni a vagyon, a félelem vagy a hallgatás mögé. Senkinek sem szabad félnie attól, hogy elmondja az igazat.”
Kylie Jenner jogi képviselője, Michael Rhodes határozottan visszautasította a vádakat.
„Ezeket a legújabb pereket ugyanaz az ügyvéd indította, aki korábban Kylie Jenner volt háztartási alkalmazottjainak nevében is kereseteket nyújtott be. Egyértelmű, hogy ez az ügyvéd a nyilvánosságot akarja felhasználni arra, hogy indokolatlan pénzügyi követelést érvényesítsen” – fogalmazott.
Hozzátette, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni, minden erejükkel védekeznek az általuk alaptalannak tartott keresetek ellen, és szeretnék a saját álláspontjukat is ismertetni.
Hét hónap alatt négy volt alkalmazott fordult bírósághoz
Nem Amaya az első, aki pert indított a világsztár ellen. Április 17-én Angelica Hernandez Vasquez, Jenner egykori házvezetőnője zaklatással és hátrányos megkülönböztetéssel vádolta meg a munkaadóit. Állítása szerint salvadori származása, katolikus vallása és bevándorlási státusza miatt érte megkülönböztetés. Azt mondta, kollégái kigúnyolták az akcentusát, rendszeresen megalázták, és kellemetlen feladatokra kényszerítették. Panaszaira nem reagáltak, egyik felettese pedig állítólag ruhafogasokat dobált a lába elé. A következő bírósági egyeztetést az ügyben november 10-re tűzték ki.
Április 29-én egy másik volt házvezetőnő, Juana Delgado Soto is pert indított Jenner és vállalkozásai ellen, szintén diszkriminációra, zaklatásra és megtorlásra hivatkozva. Soto azt állította, hogy tilos volt Kylie Jennerre néznie vagy rámosolyognia, és amikor a híresség otthon tartózkodott, olykor órákra a fürdőszobába vagy a garázsba kellett rejtőznie. Elmondása szerint az ivóvízhez és a mosdóhoz való hozzáférését is korlátozták, ráadásul a testvére halála után is méltatlanul bántak vele. Ebben az ügyben szintén októberben tartottak egyeztetéseket, a felek pedig november 20-ig kértek haladékot a válasz benyújtására.
Volt szakácsnője is súlyos vádakat fogalmazott meg
Június 22-én Jenner egykori magánszakácsa is bírósághoz fordult. A nő a dokumentumokban Jane Doe álnéven szerepel, és terhesség miatti hátrányos megkülönböztetéssel, valamint jogellenes elbocsátással vádolja Kylie Jennert és csapatának több tagját.
Állítása szerint veszélyeztetett terhessége ellenére fizikailag munkára kötelezték. Egy Palm Springsben rendezett családi születésnapi ünnepségen hosszú órákon át kellett dolgoznia, másnap reggel pedig súlyos vérzésre ébredt. A kórházban közölték vele, hogy elvetélt. A szakácsnő szerint a vetélés után is rosszul bántak vele, végül pedig elbocsátották. A per jelenleg is folyamatban van. Jenner ügyvédei októberben azt kérték a bíróságtól, hogy kötelezzék a nőt személyazonossága felfedésére. Az álnév használatáról 2027. január 28-án tartanak meghallgatást, az ügy következő bírósági egyeztetését pedig január 25-re tűzték ki.
Mind a négy korábbi alkalmazottat Della Shaker képviseli, és a keresetekben több esetben ugyanazokat a vállalkozásokat és vezetőket nevezték meg alperesként. A Kylie Jenner ellen megfogalmazott állításokat egyelőre egyik ügyben sem bizonyították a bíróság előtt.
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