Kylie Jennert hét hónap alatt négy volt alkalmazottja is beperelte: szörnyű dolgokat állítanak róla

Dinora Carolina Cabria Amaya november 5-én nyújtotta be keresetét a Los Angeles-i bíróságon. A Page Six által megszerzett bírósági iratok szerint a nő fogyatékosság miatti hátrányos megkülönböztetéssel, megtorlással, jogellenes elbocsátással és több munkaügyi szabály megsértésével vádolja Kylie Jennert, a vállalkozásait és több munkatársát.

Kylie Jennert négy volt alkalmazttja is beperelte

Forrás: Northfoto

Amaya 2025 márciusában kezdett dolgozni a Kylie Cosmetics alapítójánál, óránként 40 dolláros, készpénzben fizetett bérért. Hetente általában hat napot dolgozott, de azt állítja, hogy a túlóráit rendszeresen nem fizették ki. Emellett Jenner különböző ingatlanjai között is utaznia kellett, ám sem az utazással töltött időért, sem a megtett kilométerek után nem kapott térítést.

Több mint egy keresztül volt bezárva Kylie Jenner gardróbjába

A nő azt mondta, a legmegalázóbb eset számára az volt, amikor felettese, Laura Dooley arra utasította, hogy egy kóddal nyissa ki Jenner gardróbját. Amaya belépett, de az ajtó bezáródott mögötte, és több mint egy órán keresztül nem tudott kijutni. Pánikba esve telefonált a felettesének, és segítséget kért, Dooley azonban kinevette, és gúnyolódott rajta.

„Senki sincs a házban, aki ki tudna engedni, de amúgy sem adhatom meg másnak a kódot. Egyszerűen várnod kell” – válaszolta a felettese.

Paprikaspray került a szemébe, később egy kutya is megharapta

A volt házvezetőnő azt állítja, hogy 2025 szeptemberében munkahelyi balesetet szenvedett. Éppen a mosókonyha egyik fiókját takarította, amikor egy nem megfelelően lezárt paprikaspray-palackból véletlenül az arcába és a szemébe került a maró anyag. Ez nagy fájdalmakkal járt, utána pedig állandóan úgy érezte, mintha homok lenne a szemében.

Egy hónappal később újabb sérülés érte: állítása szerint az egyik kutyaház takarítása közben megharapta az állat. Bár jelezte a sérülést, érdemi segítséget nem kapott, ezért saját költségén vásárolt vény nélkül kapható gyógyszert.

Amaya azt is sérelmezte, hogy bizonyos helyiségeket el kellett hagynia, vagy el kellett rejtőznie, amikor Kylie Jenner megjelent, mert a modell nem akarta látni őt.