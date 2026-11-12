Brad Pitt-tet sokkolta, amit a lányáról megtudott: így reagált a színész a szomorú hírre

Brad Pitt és Angelina Jolie válása után a színész kapcsolata több gyerekével is megromlott, a viszonyuk hullámvölgyei pedig nem maradtak titokban. Brad Pitt lánya, a 18 éves Vivienne Jolie nemrég hivatalosan is elhagyta édesapja vezetéknevét, ám röviddel ezután egy ennél is megrázóbb történet látott napvilágot. A fiatal lány olyan személyes küzdelemről vallott, amelyről korábban a nyilvánosság semmit sem tudott és lehet, hogy Brad Pitt sem.
Brad Pitt lánya hivatalosan is szakított apja nevével
Brad Pitt és Angelina Jolie legfiatalabb lánya, Vivienne november 2-án hivatalosan is megváltoztatta a nevét. A bíróság jóváhagyta kérelmét, így a korábbi Vivienne Marcheline Jolie-Pitt helyett mostantól Vivienne Marcheline Jolie néven szerepel.
A 18 éves lány ezzel három idősebb testvére példáját követte. A 25 éves Maddox, a 21 éves Zahara és a 20 éves Shiloh korábban szintén hivatalosan elhagyta édesapjuk vezetéknevét. A Brad Pitt gyerekei közül Pax és Knox maradtak csak, akik még hivatalosan nem kérelmezték a Pitt név elhagyását.
A névváltoztatás csak tovább mélyítette a szakadékot Brad Pitt és gyerekei között. A színész egy bennfentes szerint azzal is tisztában van, hogy Vivienne jelenleg nem szeretne kapcsolatot tartani vele.
„Viv elég egyértelművé tette, hogy nem akar kapcsolatot Braddel” – nyilatkozta az In Touch magazinnak a család helyzetét ismerő forrás. Hozzátette, hogy a színésznek bármennyire is fájdalmas, tiszteletben kell tartania lánya kívánságát.
Vivienne Jolie betegsége miatt kórházi kezelésre szorult
Vivienne Jolie a névváltoztatás után az egészségügyi helyzete miatt került a figyelem középpontjába. Brad Pitt lánya elárulta, hogy az év korábbi szakaszában étkezési zavarral küzdött, amely miatt kórházi kezelésre is szüksége volt. Történetét egy Los Angeles-i kiállításon osztotta meg: saját illusztrációit és naplóbejegyzéseit mutatta be, amik áprilisban és májusban, a kórházi tartózkodása alatt születtek.
Vivienne a betegséggel folytatott küzdelme idején saját bevallása szerint „dühösnek, betegnek és nagyon magányosnak” érezte magát.
Brad Pitt szívét összetörte, amin a lánya keresztülment
Bár Brad Pitt és Vivienne Jolie kapcsolata továbbra is feszült, a színészt állítólag mélyen megrázta, amikor értesült lánya egészségügyi problémáiról.
„Brad szíve összetört attól, hogy Vivnek valami ennyire szörnyű dolgon kellett keresztülmennie” – mondta az In Touch informátora. Brad Pitt legfőbb kívánsága, hogy Vivienne megfelelő segítséget kapjon, és sikerüljön maga mögött hagynia a nehéz időszakot.
„Csak reméli és imádkozik azért, hogy minden támogatást megkapjon, amire szüksége van, és újra jól legyen. Csak ezt akarja a gyerekeinek.”
Az informátor azt is elárulta, hogy Brad Pitt büszke Vivienne bátorságára, amiért a nyilvánosság előtt is vállalta a történetét.
„Brad nagyon büszke rá, amiért volt bátorsága beszélni arról, amin keresztülment. Tudja, hogy ez nem lehetett könnyű Viv számára. Igazi bátorság kell ahhoz, hogy valaki ennyire sebezhetőnek mutassa magát.”
A színész persze tudja, hogy lánya egyelőre nem szeretne közeledni hozzá, és tiszteletben is tartja a döntését, de ettől még aggódik érte.
„Brad mindennél jobban szeretné boldognak és egészségesnek látni őt” – fogalmazott az informátor Vivienne-re utalva.
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