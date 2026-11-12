Brad Pitt-tet sokkolta, amit a lányáról megtudott: így reagált a színész a szomorú hírre

Brad Pitt és Angelina Jolie válása után a színész kapcsolata több gyerekével is megromlott, a viszonyuk hullámvölgyei pedig nem maradtak titokban. Brad Pitt lánya, a 18 éves Vivienne Jolie nemrég hivatalosan is elhagyta édesapja vezetéknevét, ám röviddel ezután egy ennél is megrázóbb történet látott napvilágot. A fiatal lány olyan személyes küzdelemről vallott, amelyről korábban a nyilvánosság semmit sem tudott és lehet, hogy Brad Pitt sem.

Brad Pitt lánya betegsége miatt aggódik.

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Brad Pitt lánya hivatalosan is szakított apja nevével

Brad Pitt és Angelina Jolie legfiatalabb lánya, Vivienne november 2-án hivatalosan is megváltoztatta a nevét. A bíróság jóváhagyta kérelmét, így a korábbi Vivienne Marcheline Jolie-Pitt helyett mostantól Vivienne Marcheline Jolie néven szerepel.

A 18 éves lány ezzel három idősebb testvére példáját követte. A 25 éves Maddox, a 21 éves Zahara és a 20 éves Shiloh korábban szintén hivatalosan elhagyta édesapjuk vezetéknevét. A Brad Pitt gyerekei közül Pax és Knox maradtak csak, akik még hivatalosan nem kérelmezték a Pitt név elhagyását.

A névváltoztatás csak tovább mélyítette a szakadékot Brad Pitt és gyerekei között. A színész egy bennfentes szerint azzal is tisztában van, hogy Vivienne jelenleg nem szeretne kapcsolatot tartani vele.

„Viv elég egyértelművé tette, hogy nem akar kapcsolatot Braddel” – nyilatkozta az In Touch magazinnak a család helyzetét ismerő forrás. Hozzátette, hogy a színésznek bármennyire is fájdalmas, tiszteletben kell tartania lánya kívánságát.

Vivienne Jolie betegsége miatt kórházi kezelésre szorult

Vivienne Jolie a névváltoztatás után az egészségügyi helyzete miatt került a figyelem középpontjába. Brad Pitt lánya elárulta, hogy az év korábbi szakaszában étkezési zavarral küzdött, amely miatt kórházi kezelésre is szüksége volt. Történetét egy Los Angeles-i kiállításon osztotta meg: saját illusztrációit és naplóbejegyzéseit mutatta be, amik áprilisban és májusban, a kórházi tartózkodása alatt születtek.

Vivienne a betegséggel folytatott küzdelme idején saját bevallása szerint „dühösnek, betegnek és nagyon magányosnak” érezte magát.