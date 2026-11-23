A rendező immár haromgyerekes apuka. Quentin Tarantino felesége, Daniella Pick Tarantino egy kisfiúnak adott életet, az örömhírt pedig egy közleményben osztották meg a nyilvánossággal.

Quentin Tarantino és felesége, Daniella Pick Tarantino

Forrás: Gao Jing Xinhua / eyevine

Quentin Tarantino háromszoros apa lett

Quentin Tarantino gyerekei megváltoztatták a rendező életét, aki egészen sokáig nem foglalkozott a gyerekvállalással. Még jóval azelőtt, hogy feleségül vette Daniellát 2018-ban, Tarantino nagyon másféle életet élt. „A helyzet a következő. Amikor filmet forgatok, semmi mást nem csinálok. Csak a film számít. Nincs feleségem. Nincs gyerekem. Semmi sem állhat az utamba. Minden gondod, minden hétköznapi dolog, a család és az ehhez hasonló dolgok egyszerűen – pff – eltűnnek” – mondta még 2009-ben, habár azt már akkor is hangsúlyozta, lehet, hogy a házasság és a gyerekek is eljönnek majd az életébe, és ez meg is történt. Most a harmadik gyerekük érkezését ünneplik.

Quentin Tarantino és felesége, Daniella Pick Tarantino hatalmas örömmel jelentik be harmadik gyermekük, egy kisfiú születését

– tudatta a hírt a sajtósuk a világgal. Ennél több információval azonban egyelőre nem szolgáltak.

Tarantino és felesége, az izraeli énekesnő és színésznő először 2009-ben találkoztak a Jeruzsálemi Filmfesztiválon, de csak 2016-ban kerültek közelebbi kapcsolatba egymással. Az eljegyzés 2017-ben történt, majd 2018-ban össze is házasodtak. Az első gyerekük, Leo 2020-ban született, 2022-ben pedig világra jött lányuk, Adriana.

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