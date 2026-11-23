Kilenc hónapja nem viselte Meghan Markle azt a különleges eljegyzési gyűrűt, amelyet Harry hercegtől kapott 2017-ben. Az ékszert az évek során állítólag többször is átalakították, egy szakértő szerint pedig a beavatkozások miatt annyira meggyengülhetett, hogy akár el is törhetett. Azt, hogy így történt-e, senki sem tudja biztosan.

Meghan Markle és Harry herceg 2017-ben.

Forrás: NORTHFOTO

Eltűnt Meghan Markle ujjáról a 120 ezer fontos eljegyzési gyűrűje

Harry herceg egyedi tervezésű, három gyémánttal díszített gyűrűvel kérte meg Meghan Markle kezét 2017-ben. A körülbelül 120 ezer fontra, vagyis több mint 50 millió forintra becsült ékszert újabban hiába keresték a rajongók a hercegné kezén: a Daily Mail beszámolója szerint utoljára februárban lehetett látni rajta. A lap úgy tudja, a gyűrűt az eljegyzés óta négyszer is átalakíthatták.

2019 júniusában, a Trooping the Colour ünnepségen Meghan már az eredetinél vékonyabb karikával viselte az ékszert.

Később apró gyémántok is kerültek a gyűrű oldalára, ami Arabel Lebrusan ékszerszakértő szerint kifejezett amerikai stílusú megoldásnak számít. Később az ékszert úgy alakították át, hogy három születési követ tartalmazott: egy Harryt, egy Meghant egy pedig az akkori még újszülött fiukat, Archie-t szimbolizálta.

Meghan már 2023-ban több nyilvános megjelenésén sem viselte az ékszert; akkor arról lehetett olvasni, hogy egy meglazult követ kellett megjavítani benne, amit egyesek a harmadik átalakításként értelmeztek.

2025-ben pedig a rajongók arra figyeltek fel, hogy a Netflix-sorozata, a With Love, Meghan előzetesében a központi gyémánt formája megváltozott. Van, aki szerint ez már a negyedik átalakítás, mások szerint a felvételen másolat szerepelhetett, amelyet a hercegné azért viselt, hogy főzés közben ne tegye ki sérülésveszélynek az eredeti ékszert.

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