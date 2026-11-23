Kilenc hónapja nem viselte Meghan Markle azt a különleges eljegyzési gyűrűt, amelyet Harry hercegtől kapott 2017-ben. Az ékszert az évek során állítólag többször is átalakították, egy szakértő szerint pedig a beavatkozások miatt annyira meggyengülhetett, hogy akár el is törhetett. Azt, hogy így történt-e, senki sem tudja biztosan.
Eltűnt Meghan Markle ujjáról a 120 ezer fontos eljegyzési gyűrűje
Harry herceg egyedi tervezésű, három gyémánttal díszített gyűrűvel kérte meg Meghan Markle kezét 2017-ben. A körülbelül 120 ezer fontra, vagyis több mint 50 millió forintra becsült ékszert újabban hiába keresték a rajongók a hercegné kezén: a Daily Mail beszámolója szerint utoljára februárban lehetett látni rajta. A lap úgy tudja, a gyűrűt az eljegyzés óta négyszer is átalakíthatták.
2019 júniusában, a Trooping the Colour ünnepségen Meghan már az eredetinél vékonyabb karikával viselte az ékszert.
Később apró gyémántok is kerültek a gyűrű oldalára, ami Arabel Lebrusan ékszerszakértő szerint kifejezett amerikai stílusú megoldásnak számít. Később az ékszert úgy alakították át, hogy három születési követ tartalmazott: egy Harryt, egy Meghant egy pedig az akkori még újszülött fiukat, Archie-t szimbolizálta.
Meghan már 2023-ban több nyilvános megjelenésén sem viselte az ékszert; akkor arról lehetett olvasni, hogy egy meglazult követ kellett megjavítani benne, amit egyesek a harmadik átalakításként értelmeztek.
2025-ben pedig a rajongók arra figyeltek fel, hogy a Netflix-sorozata, a With Love, Meghan előzetesében a központi gyémánt formája megváltozott. Van, aki szerint ez már a negyedik átalakítás, mások szerint a felvételen másolat szerepelhetett, amelyet a hercegné azért viselt, hogy főzés közben ne tegye ki sérülésveszélynek az eredeti ékszert.
Ha kíváncsi vagy rá, hogy telnek Meghan Markle mindennapjai Angliában, kattints az alábbi galériára.
A gyűrűt Harry a néhai II. Erzsébet királynő ékszerészével készíttette. A három gyémánt közül a középső egy botswanai kő, a két oldalsó pedig Diana hercegné egyik karkötőjéből származik. Harry különösen fontosnak tartotta, hogy édesanyja is jelen legyen valamilyen formában az eljegyzésük történetében.
Meghan egyébként Diana hercegné több ékszerét is viselte, hogy melyeket, azt ITT nézheted meg.
A többszöri átalakítás miatt meggyengülhetett a gyűrű
James Constantinou ékszerész szerint az ékszerek ismételt átalakítása hosszú távon károsíthatja azok szerkezetét. „Rengeteg olyan drága gyűrűt láttam már, amelyet az évek során többször átalakítottak, mert sokan nem gondolnak arra, hogy az ékszeren végzett ismételt módosítások meggyengíthetik azt” – fogalmazott és hozzátette, mivel Meghan gyűrűjének karika részét többször vékonyították, így az el is eltörhetett.
Amikor a múlt hónapban Nottinghamben járt férjével, Harryvel – ami az első hivatalos közös megjelenésük volt az Egyesült Királyságba költözésük óta –, Meghan csak a jegygyűrűjét viselte.
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