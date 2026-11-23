Sandra Bullock a Disneylandben töltött el egy napot két tinédzser gyerekével, a 16 éves Louis-val és a 14 éves Lailával. Velük volt régi barátja, Josh Holloway és családja is.
Sandra Bullock csak különleges alkalmakkor mutatja meg a gyerekeit
Sandra Bullockról azt igazán nem lehet elmondani, hogy a csapból is a magánélete folyik. Most azonban kivételt tett és képeken, valamint videókon a család kaliforniai kirándulásának legjobb pillanatait örökítette meg és közzé is tett belőlük néhányat. A fotók tanúága szerint a gyerekek nagyon élvezték a Disneylandben tett látogatást, Sandra pedig láthatóan maga is gyermeki örömmel próbált ki játékokat. „Néha egyszerűen el kell engedni magunkat, és felidézni, milyen érzés gyereknek lenni” – írta a poszthoz a színésznő.
A színésznő a Disneylandbe nem egyedül érkezett: vele tartott a Lost – Eltűntek című sorozatból ismert Josh Holloway, felesége, Yessica Kumala, valamint két gyermekük, a 17 éves Java és a 12 éves Hunter is.
Örökbefogadással vált édesanyává a színésznő
Sandra Bullock mindkét két gyermekét örökbefogadta. Fiát, Louist 2010-ben, amikor a kisfiú mindössze három hónapos volt, lányát, Lailát pedig 2015-ben. A színésznő korábban többször beszélt arról, hogy az anyaság alapjaiban változtatta meg az életét és a fontossági sorrendeket. Bullock 2022-ben, Az elveszett város című film bemutatója után egy időre visszavonult, hogy több időt tölthessen gyermekeivel. Idén azonban visszatért a filmvászonra az Átkozott boszorkák 2-vel, amelyben, ahogy az első részben is, Nicole Kidmannel szerepel együtt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: