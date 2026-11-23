Sandra Bullock a Disneylandben töltött el egy napot két tinédzser gyerekével, a 16 éves Louis-val és a 14 éves Lailával. Velük volt régi barátja, Josh Holloway és családja is.

Sandra Bullock ritkán posztol a magánéletéről.

Forrás: Sandra Bullock / Instagram

Sandra Bullock csak különleges alkalmakkor mutatja meg a gyerekeit

Sandra Bullockról azt igazán nem lehet elmondani, hogy a csapból is a magánélete folyik. Most azonban kivételt tett és képeken, valamint videókon a család kaliforniai kirándulásának legjobb pillanatait örökítette meg és közzé is tett belőlük néhányat. A fotók tanúága szerint a gyerekek nagyon élvezték a Disneylandben tett látogatást, Sandra pedig láthatóan maga is gyermeki örömmel próbált ki játékokat. „Néha egyszerűen el kell engedni magunkat, és felidézni, milyen érzés gyereknek lenni” – írta a poszthoz a színésznő.

Sandra Bullock élvezte a Disneylandet.

Forrás: Sandra Bullock / Instagram

A színésznő a Disneylandbe nem egyedül érkezett: vele tartott a Lost – Eltűntek című sorozatból ismert Josh Holloway, felesége, Yessica Kumala, valamint két gyermekük, a 17 éves Java és a 12 éves Hunter is.

A barátaik is elkísérték őket.

Forrás: Sandra Bullock / Instagram

Örökbefogadással vált édesanyává a színésznő

Sandra Bullock mindkét két gyermekét örökbefogadta. Fiát, Louist 2010-ben, amikor a kisfiú mindössze három hónapos volt, lányát, Lailát pedig 2015-ben. A színésznő korábban többször beszélt arról, hogy az anyaság alapjaiban változtatta meg az életét és a fontossági sorrendeket. Bullock 2022-ben, Az elveszett város című film bemutatója után egy időre visszavonult, hogy több időt tölthessen gyermekeivel. Idén azonban visszatért a filmvászonra az Átkozott boszorkák 2-vel, amelyben, ahogy az első részben is, Nicole Kidmannel szerepel együtt.

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