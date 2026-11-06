Válasszatok egymásnak könyvet

Egy nagyobb könyvesboltban indulhat a játék: tíz perc alatt keressetek egymásnak egy könyvet, amit a másik magától valószínűleg nem venne le a polcról. Lehet egy régi szakácskönyv, képregény vagy furcsa című regény, a lényeg, hogy legyen miért azt választani. Egy közeli kávézóban aztán jöhet a magyarázat, és persze az is kiderülhet, mennyire találtátok el egymás ízlését. Vásárolni sem feltétlenül kell: a borítók és fülszövegek önmagukban is elindítják a beszélgetést. A legmeglepőbb választást akár közösen el is olvashatjátok később.

Készítsetek valamit két kézzel

Egy kerámiázós vagy festős workshopon nem baj, ha egyikőtök sem különösebben ügyes. A kissé ferde bögrének és a túl színes tányérnak később valószínűleg nagyobb története lesz, mint egy tökéletesre sikerült darabnak. Érdemes olyan foglalkozást keresni, ahol a teljesen kezdőket is fogadják, és az alapanyagokat biztosítják. A közös alkotás közben a telefon is könnyen a táskában marad; az elkészült tárgy pedig hetekkel később is emlékeztet az estére. A kerámiatárgyakat általában csak az égetés után, egy későbbi időpontban lehet átvenni.

Legyen a vacsora kicsit ünnepibb

A megszokott törzshely helyett érdemes másik városrészben asztalt foglalni. A Várnegyed különösen jó terep ehhez: a macskaköves utcákon már a vacsora előtt lehet sétálni, és a Halászbástyától a kivilágított Pest is látszik. A budai vár étterem kínálata széles, így bárki megtalálhatja azt a helyet, ami igazán megszólítja. Meghittebb környezetet adhat a találkozónak például a Fortuna utcai Pierrot, ami egy egykori, középkori pékség épületében működik, hangulatos belső terekkel és kerttel. A legjobb, ha a foglalás köré nem szerveztek még három másik programot: így tényleg jut idő a vacsorára.

Szervezzetek saját kóstolót

Háromféle sajt, néhány szelet jó kenyér és egy-egy ismeretlen íz már elég lehet egy otthoni kóstolóhoz. Válasszatok külön-külön alapanyagokat, majd csukott szemmel próbáljátok kitalálni, mi került a tányérra. A csokoládé, a gyümölcs vagy az alkoholmentes italok ugyanilyen jól működnek. Nem kell szakértőnek lenni: éppen az a szórakoztató, amikor valaki teljes magabiztossággal málnának mondja a ribizlit. A végén szavazhattok is arról, melyik meglepetés lett az este kedvence.