Válasszatok egymásnak könyvet
Egy nagyobb könyvesboltban indulhat a játék: tíz perc alatt keressetek egymásnak egy könyvet, amit a másik magától valószínűleg nem venne le a polcról. Lehet egy régi szakácskönyv, képregény vagy furcsa című regény, a lényeg, hogy legyen miért azt választani. Egy közeli kávézóban aztán jöhet a magyarázat, és persze az is kiderülhet, mennyire találtátok el egymás ízlését. Vásárolni sem feltétlenül kell: a borítók és fülszövegek önmagukban is elindítják a beszélgetést. A legmeglepőbb választást akár közösen el is olvashatjátok később.
Készítsetek valamit két kézzel
Egy kerámiázós vagy festős workshopon nem baj, ha egyikőtök sem különösebben ügyes. A kissé ferde bögrének és a túl színes tányérnak később valószínűleg nagyobb története lesz, mint egy tökéletesre sikerült darabnak. Érdemes olyan foglalkozást keresni, ahol a teljesen kezdőket is fogadják, és az alapanyagokat biztosítják. A közös alkotás közben a telefon is könnyen a táskában marad; az elkészült tárgy pedig hetekkel később is emlékeztet az estére. A kerámiatárgyakat általában csak az égetés után, egy későbbi időpontban lehet átvenni.
Legyen a vacsora kicsit ünnepibb
A megszokott törzshely helyett érdemes másik városrészben asztalt foglalni. A Várnegyed különösen jó terep ehhez: a macskaköves utcákon már a vacsora előtt lehet sétálni, és a Halászbástyától a kivilágított Pest is látszik. A budai vár étterem kínálata széles, így bárki megtalálhatja azt a helyet, ami igazán megszólítja. Meghittebb környezetet adhat a találkozónak például a Fortuna utcai Pierrot, ami egy egykori, középkori pékség épületében működik, hangulatos belső terekkel és kerttel. A legjobb, ha a foglalás köré nem szerveztek még három másik programot: így tényleg jut idő a vacsorára.
Szervezzetek saját kóstolót
Háromféle sajt, néhány szelet jó kenyér és egy-egy ismeretlen íz már elég lehet egy otthoni kóstolóhoz. Válasszatok külön-külön alapanyagokat, majd csukott szemmel próbáljátok kitalálni, mi került a tányérra. A csokoládé, a gyümölcs vagy az alkoholmentes italok ugyanilyen jól működnek. Nem kell szakértőnek lenni: éppen az a szórakoztató, amikor valaki teljes magabiztossággal málnának mondja a ribizlit. A végén szavazhattok is arról, melyik meglepetés lett az este kedvence.
Menjetek el egy szabadulószobába
Egy jól megválasztott szabadulószobában gyorsan kiderül, hogyan működtök csapatként. Ki veszi észre előbb az apró részleteket, ki tartja fejben a nyomokat, és ki próbálja meg a legmerészebb megoldást? Kettesben érdemes olyan pályát választani, amelyet valóban két főre ajánlanak, különben a játék inkább kapkodás lesz. Utána még egy ital mellett is bőven lesz min nevetni.
Fejezzétek be az estét egy szokatlan sétával
Nem muszáj mindig a legismertebb belvárosi útvonalat követni. Válasszatok egy kevésbé ismert, hangulatos utcát vagy parkot, és beszéljétek meg, hogy útközben mindenki mutat egy részletet, amit a másik talán észre sem vett volna. Ha egy budai vár étterem volt a vacsora helyszíne, a környéken még bőven akad felfedeznivaló: a várfalak mentén különösen szép az esti kilátás. A Pierrot-ból kilépve például könnyen útba ejthetitek a Mátyás-templom környékét, mielőtt hazafelé indulnátok.