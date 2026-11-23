Ahogy beköszönt a hideg idő, egyre többen keresik azokat az egyszerű, pénztárcabarát praktikákat, amelyekkel csökkenthetik a fűtési költségeket. Nem feltétlenül kell azonban drága beruházásokban gondolkodni: néhány apró változtatás is hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb meleg szökjön ki a lakásból. A buborékfólia például nemcsak a törékeny csomagok védelmére vagy épp pattogtatásra alkalmas, hanem a hideg hónapokban is hasznos segítőtárs is lehet.

Nem is hinnéd, mennyi mindenre jó a buborékfólia.

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Egy filléres háztartási kellék egészen új szerepben bizonyíthat a hideg hónapokban.

Nemcsak az ablakoknál, hanem az otthon több pontján is érdemes keresni a hőveszteség okát.

Egy kevésbé ismert megoldással a fűtőtestek működéséből is többet hozhatsz ki.

Így használd a buborékfóliát rezsicsökkentésre

Télen a lakásban megtermelt hő jelentős része az ablakokon keresztül távozhat, különösen akkor, ha régi, egyrétegű üvegezésű nyílászárókról van szó. Az ablakcsere hosszú távon jó befektetés lehet, de komoly kiadást jelent, ezért sokan keresnek olcsóbb, átmeneti megoldásokat. A buborékfólia ilyen esetben is jól jöhet. A benne található apró légbuborékok ugyanis szigetelőréteget képezhetnek az üveg felületén, ezáltal lassíthatják a hő áramlását. A módszer elsősorban régebbi ablakoknál lehet hasznos, de természetesen nem helyettesíti a korszerű nyílászárókat.

Először is tisztítsd meg az üveget, távolítsd el a port és a szennyeződéseket, hogy a fólia megfelelően tapadjon. Permetezz vizet az ablakra, egy kevés ugyanis segíthet abban, hogy a buborékfólia a helyén maradjon. Ezután helyezd fel, a buborékos oldal kerüljön az üveg felé, a sima felület pedig a szoba irányába. Igazítsd méretre, ollóval vágd le a felesleges részeket, hogy a fólia pontosan illeszkedjen az üveghez.

A megoldás nagy előnye, hogy nem szükséges megfúrni vagy megrongálni az ablakkeretet, és különleges szerszámokra sincs szükség. Arra viszont érdemes figyelni, hogy a buborékfólia csökkentheti a kilátást és a bejutó természetes fény mennyiségét is. Fontos, hogy ez a praktika elsősorban az üvegfelület hőszigetelését javíthatja. Ha az ablakkeret mellett áramlik be a hideg levegő, a réseket külön kell tömíteni. Hiába működik megfelelően a fűtés, ha a lakás különböző pontjain folyamatosan távozik a meleg levegő. Érdemes ezért az ajtók, az ablakkeretek, valamint a padló és a falak találkozásánál is ellenőrizni, érezhető-e huzat. A kisebb hézagok megszüntetésére szigetelőcsíkokat használhatsz, az ajtók alatti légmozgást pedig speciális huzatfogóval mérsékelheted. Ha nincs kéznél ilyen eszköz, átmenetileg egy feltekert törölköző is segíthet.