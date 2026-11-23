A Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls dokuban Lesli Linka Glatter rendező arról mesélt, miért emelkedett ki Lauren Graham a Lorelai Gilmore szerepére jelentkező színésznők közül. Így lett ő a Szívek szállodája egyik ikonja.

Lauren Graham és Scott Patterson a Szívek szállodája című sorozatban.

Forrás: NORTHFOTO/© Warner Bros

Egy híres író neve segített megszerezni Lorelai szerepét a Szívek szállodája sorozatban

Több mint 25 évvel a sorozat bemutatója után is tartogat meglepetéseket a Szívek szállodája rajongóinak a produkció kulisszatitkait bemutató új dokumentumfilm. A meghallgatásokon számos tehetséges színésznő próbálkozott, ám Graham egy aprósággal különösen jó benyomást tett a stábtagokra. A sorozat első részének egyik jelenetében, amely Luke éttermében játszódik, Lorelai azt mondja: „Te aztán aztán igazi Jack Kerouac vagy.”

Az ominózus jelenetet az alábbi videóban nézheted meg:

Lorelai Gilmore sorozatbéli pasijait a galériánkban szedtük össze.