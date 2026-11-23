A Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls dokuban Lesli Linka Glatter rendező arról mesélt, miért emelkedett ki Lauren Graham a Lorelai Gilmore szerepére jelentkező színésznők közül. Így lett ő a Szívek szállodája egyik ikonja.
Egy híres író neve segített megszerezni Lorelai szerepét a Szívek szállodája sorozatban
Több mint 25 évvel a sorozat bemutatója után is tartogat meglepetéseket a Szívek szállodája rajongóinak a produkció kulisszatitkait bemutató új dokumentumfilm. A meghallgatásokon számos tehetséges színésznő próbálkozott, ám Graham egy aprósággal különösen jó benyomást tett a stábtagokra. A sorozat első részének egyik jelenetében, amely Luke éttermében játszódik, Lorelai azt mondja: „Te aztán aztán igazi Jack Kerouac vagy.”
Az ominózus jelenetet az alábbi videóban nézheted meg:
Lorelai Gilmore sorozatbéli pasijait a galériánkban szedtük össze.
A castingon többeknek is gondot okozott az író vezetéknevének helyes kiejtése, Lauren Graham azonban jól mondta ki, ami többet számított, mint hinnénk. Amy Sherman-Palladino, a sorozat alkotója ugyanis rengeteg színházi, irodalmi és kortárs zenei utalást épített a forgatókönyvekbe. „Azt mondtuk: tudják mit, nem választhatunk olyan színésznőt, aki nem tudja, ki az a Jack Kerouac” – idézi Glattert a People.
A dokuban Jared Padalecki is megszólal
Jared Padalecki a dokumentumfilmben könnyekig hatódva mesélt arról, hogyan fogadta őt a Milo Ventimiglia a Szívek szállodája forgatásán. A színész azt is elmesélte, hogy már majdnem visszatért Austinba, hogy beiratkozzon a texasi egyetemre, amikor kiderült, hogy az a srác, akit először Dean megformálójának szántak, mégse váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így választották őt.
Tudtad?
Még a Szívek szállodája legnagyobb rajongóinak is meglepetést okozott az a vallomás, amit a Rory Gilmore szerelmét, Dean Forestert alakító Jared Padalecki tett. A kamerák előtt ugyanis a lány szívéért küzdött, a kamerák mögött azonban más iránt bontakozott ki titkos vonzalma, méghozzá az anyát alakító Lauren Graham iránt.
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