Ahogy megírtuk, Miley Cyrus és Maxx Morando egy kaliforniai birtokon fogadott örök hűséget egymásnak, a ceremónia pedig titkos volt. Az esküvőn a menyasszony szülei, Billy Ray és Tish Cyrus is részt vettek, partnerükkel Elizabeth Hurley-vel és Dominic Purcell-lel. A szertartást Wayne Coyne, a Flaming Lips együttes frontembere vezette, a helyszínt pedig fehér virágokkal díszítették. Miley Cyrus most megosztotta az első hivatalos fényképeket az esküvőjéről.
Miley Cyrus az Instagramon mutatott képeket
Miley Cyrus és Maxx Morando közel öt év együttjárás után házasodott össze. A pár szűk családi és baráti körben ünnepelt, a romantikus ceremóniának pedig a Twin Palms nevű, Palm Springsben található ingatlan adott otthont, amely egykor Frank Sinatráé volt. A Hello! beszámolója szerint az esküvőn körülbelül 140 vendég vett részt, a fogadás részleteiben pedig az M+M monogram köszönt vissza. Az énekesnő most az Instagramján osztott meg fotókat, a fényképek mellé mindössze ennyit írt: „M + M 11.21.26”. A felvételeken a friss házasok együtt pózolnak, ölelik és megcsókolják egymást, egy másik képen pedig Miley elegáns hosszú ujjú, fehér, selyem Saint Laurent menyasszonyi ruhájában látható. A fotókon kutyájuk feltűnik.
Tavaly jegyezték el egymást
A 33 éves Miley Cyrus és Maxx Morando tavaly jegyezték el egymást. Erre úgy derült fény, hogy az énekesnő egyedi gyémántgyűrűt viselt az Avatar: Tűz és hamu című film Los Angeles-i premierjén. Az impozáns ékszer állítólag akár a 162 millió forintba is kerülhetett. Az énekesnő később a Good Morning America című műsorban beszélt a lánykérésről. Elárulta, hogy Maxx egy japán utazás során kérte meg a kezét.
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