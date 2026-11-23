Ahogy megírtuk, Miley Cyrus és Maxx Morando egy kaliforniai birtokon fogadott örök hűséget egymásnak, a ceremónia pedig titkos volt. Az esküvőn a menyasszony szülei, Billy Ray és Tish Cyrus is részt vettek, partnerükkel Elizabeth Hurley-vel és Dominic Purcell-lel. A szertartást Wayne Coyne, a Flaming Lips együttes frontembere vezette, a helyszínt pedig fehér virágokkal díszítették. Miley Cyrus most megosztotta az első hivatalos fényképeket az esküvőjéről.

Miley Cyrus és Maxx Morando 2021-ben egy vakrandin találkoztak.

Forrás: ZUMA Press Wire

Miley Cyrus az Instagramon mutatott képeket

Miley Cyrus és Maxx Morando közel öt év együttjárás után házasodott össze. A pár szűk családi és baráti körben ünnepelt, a romantikus ceremóniának pedig a Twin Palms nevű, Palm Springsben található ingatlan adott otthont, amely egykor Frank Sinatráé volt. A Hello! beszámolója szerint az esküvőn körülbelül 140 vendég vett részt, a fogadás részleteiben pedig az M+M monogram köszönt vissza. Az énekesnő most az Instagramján osztott meg fotókat, a fényképek mellé mindössze ennyit írt: „M + M 11.21.26”. A felvételeken a friss házasok együtt pózolnak, ölelik és megcsókolják egymást, egy másik képen pedig Miley elegáns hosszú ujjú, fehér, selyem Saint Laurent menyasszonyi ruhájában látható. A fotókon kutyájuk feltűnik.

Tavaly jegyezték el egymást

A 33 éves Miley Cyrus és Maxx Morando tavaly jegyezték el egymást. Erre úgy derült fény, hogy az énekesnő egyedi gyémántgyűrűt viselt az Avatar: Tűz és hamu című film Los Angeles-i premierjén. Az impozáns ékszer állítólag akár a 162 millió forintba is kerülhetett. Az énekesnő később a Good Morning America című műsorban beszélt a lánykérésről. Elárulta, hogy Maxx egy japán utazás során kérte meg a kezét.

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