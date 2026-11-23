Tallulah Willis szombaton meghitt apa-lánya képet osztott meg, ám később eltávolította a felvételt a közösségi oldaláról. Később Instagram storyban árulta el, miért döntött így, és bocsánatot kért követőitől, valamint Bruce Willis rajongóitól is.
Bruce Willis lánya törölte a képet az Instagramról
Ahogy arról tegnap is beszámoltunk, Tallulah Willis szombaton egy olyan fényképet tett közzé, amelyen frontotemporális demenciával élő édesapjával, Bruce Willisszel látható. A felvételen apa és lánya egy kerti hintán ülnek, miközben egymás kezét fogják. A kép azonban nem maradt sokáig az Instagramon: Tallulah később törölte, majd vasárnap egy új bejegyzést tet közzé. Elmondta, úgy érezte, szeretné megosztani ezt a pillanatot, később azonban átgondolta, mennyire tartozik a nyilvánosságra a család ilyen személyes élménye és Bruce Willis állapota.
„Sziasztok! Tegnap azért tettem közzé egy fotót apukámról, mert CSODÁLATOSAN telt a látogatásunk nála. Megkértem valakit, hogy készítsen egy nagyon kedves fényképet egy közös pillanatunkról” – írta a többi között Tallulah. „Megfogadom, hogy a jövőben jobban fogok figyelni erre. Tudom, hogy mindannyian szeretitek őt. Én is szeretem. A családom is szereti. És továbbra is ő a mi abszolút hősünk, az, akinek mindig is ismertük. Ennél jobban is csinálhatnám” – idézi Tallulah-t a Page Six.
Bruce Willis lánya egyébként nem először oszt meg személyes pillanatokat. Például az augusztus 8-i esküvőjén készült fotókon Bruce is feltűnt: egyik karjával magához ölelte a lányát, miközben a vőlegény a másik kezét fogta. „Próbálom dokumentálni ezeket a pillanatokat, hogy legyenek kézzelfogható emlékeim is arra az időre, amikor már nem lesz velünk” − írta egy 2023-as Vogue-cikkben Tallulah.
Követői szerint nincs miért bocsánatot kérnie
Tallulah döntése után sokan támogató üzenetekkel reagáltak a közösségi oldalon. Többen úgy vélték, a fénykép teljesen rendben volt, és a családnak kell eldöntenie, milyen emlékeket szeretne megosztani a nyilvánossággal. „Túl személyes? Egyszerűen gyönyörű volt” – írta például egy követője.
Bruce Willis családja 2022 márciusában jelentette be, hogy a színésznél afáziát diagnosztizáltak, ezért visszavonul a filmezéstől. 2023 februárjában a hozzátartozók közölték, hogy a vizsgálatok pontosították a diagnózist: Bruce frontotemporális demenciában szenved.
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