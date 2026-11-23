Tallulah Willis szombaton meghitt apa-lánya képet osztott meg, ám később eltávolította a felvételt a közösségi oldaláról. Később Instagram storyban árulta el, miért döntött így, és bocsánatot kért követőitől, valamint Bruce Willis rajongóitól is.

Bruce Willis lánya már korábban is megosztott bensőséges fotót az édesapjával.

Forrás: GettyImages

Bruce Willis lánya törölte a képet az Instagramról

Ahogy arról tegnap is beszámoltunk, Tallulah Willis szombaton egy olyan fényképet tett közzé, amelyen frontotemporális demenciával élő édesapjával, Bruce Willisszel látható. A felvételen apa és lánya egy kerti hintán ülnek, miközben egymás kezét fogják. A kép azonban nem maradt sokáig az Instagramon: Tallulah később törölte, majd vasárnap egy új bejegyzést tet közzé. Elmondta, úgy érezte, szeretné megosztani ezt a pillanatot, később azonban átgondolta, mennyire tartozik a nyilvánosságra a család ilyen személyes élménye és Bruce Willis állapota.

„Sziasztok! Tegnap azért tettem közzé egy fotót apukámról, mert CSODÁLATOSAN telt a látogatásunk nála. Megkértem valakit, hogy készítsen egy nagyon kedves fényképet egy közös pillanatunkról” – írta a többi között Tallulah. „Megfogadom, hogy a jövőben jobban fogok figyelni erre. Tudom, hogy mindannyian szeretitek őt. Én is szeretem. A családom is szereti. És továbbra is ő a mi abszolút hősünk, az, akinek mindig is ismertük. Ennél jobban is csinálhatnám” – idézi Tallulah-t a Page Six.

Bruce Willis lánya egyébként nem először oszt meg személyes pillanatokat. Például az augusztus 8-i esküvőjén készült fotókon Bruce is feltűnt: egyik karjával magához ölelte a lányát, miközben a vőlegény a másik kezét fogta. „Próbálom dokumentálni ezeket a pillanatokat, hogy legyenek kézzelfogható emlékeim is arra az időre, amikor már nem lesz velünk” − írta egy 2023-as Vogue-cikkben Tallulah.

Követői szerint nincs miért bocsánatot kérnie

Tallulah döntése után sokan támogató üzenetekkel reagáltak a közösségi oldalon. Többen úgy vélték, a fénykép teljesen rendben volt, és a családnak kell eldöntenie, milyen emlékeket szeretne megosztani a nyilvánossággal. „Túl személyes? Egyszerűen gyönyörű volt” – írta például egy követője.

Bruce Willis családja 2022 márciusában jelentette be, hogy a színésznél afáziát diagnosztizáltak, ezért visszavonul a filmezéstől. 2023 februárjában a hozzátartozók közölték, hogy a vizsgálatok pontosították a diagnózist: Bruce frontotemporális demenciában szenved.

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