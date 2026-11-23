Valószínűleg mindenki arra gondolna, amire Zsófi, hiszen a panaszok mindjárt a wellnesshétvége és a medencézés után jelentkeztek. A hüvelygomba esetében azonban ennél árnyaltabb a helyzet. Nem biztos, hogy arról van szó: a medencében „elkaptunk” valamit.

Mi történhet egy wellnesshétvégén?

A hüvely mikrobiológiai egyensúlya igen érzékeny. Ha ez a környezet megváltozik, olyan mikroorganizmusok is könnyebben elszaporodhatnak, amelyek addig nem okoztak panaszt. Egy wellnesshétvége alatt ráadásul sok időt tölthetünk olyan körülmények között, amelyek az intimterület számára kevésbé kedvezőek. A meleg medencék, a szauna és az izzadás után a bőr hosszabb ideig nedves, nyirkos maradhat, a szoros fürdőruha alatt pedig meleg, párás környezet alakulhat ki. Nagyon gyakori, hogy valaki kijön a medencéből, magára kap egy köntöst, majd még órákig ugyanabban a nedves fürdőruhában marad. Ez a meleg, nedves környezet kedvez az egészséges hüvelyben is megtalálható Candida elszaporodásának. Pontosan ez történt Zsófival is.

Milyen tünetek utalhatnak hüvelygombára?

A hüvelygomba egyik legjellemzőbb tünete az intenzív viszketés, amelyhez égő, csípő érzés és irritáció társulhat. A külső nemi szervek kipirosodhatnak, érzékennyé vagy duzzadttá válhatnak, kellemetlen érzés jelentkezhet vizeléskor vagy szexuális együttlét közben. Gyakori a fehér, sűrűbb hüvelyváladék is. Nem mindenkinél jelenik meg azonban valamennyi tünet, és a panaszok erőssége is különböző lehet.

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Hiba lenne ezért minden wellness után jelentkező viszketést vagy irritációt azonnal hüvelygombának gondolni. Ha a folyás színe vagy szaga szokatlan, a tünetek erősek, fájdalom vagy más szokatlan panasz jelentkezik, illetve nem egyértelmű, mi áll a háttérben, érdemes nőgyógyászhoz fordulni a találgatás helyett.

Nem kell lemondani a wellnessről

Néhány egyszerű dologgal és egy kis odafigyeléssel csökkenthetjük annak esélyét, hogy a pihenés után intimproblémákkal kelljen foglalkoznunk.

Ha kijövünk a medencéből vagy a pezsgőfürdőből, lehetőleg ne töltsük az egész délutánt nedves fürdőruhában. Ha már nem készülünk visszamenni a vízbe, zuhanyozzunk le, törölközzünk meg alaposan, és vegyünk fel száraz fehérneműt. Ha többször váltogatjuk a medencét és a szaunát, praktikus lehet egy második fürdőruhát is magunkkal vinni. A szauna után ugyancsak érdemes lezuhanyozni és szárazra törölni a bőrt, különösen akkor, ha erősen megizzadtunk.