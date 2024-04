Nem csak az allergia miatt viszkethet a szemünk

Főleg azoknak okoz gyakori problémát a szem viszketés, akik monitor előtt dolgoznak, vagy allergiában szenvednek, de emellett még rengeteg más is állhat a hátterében. Leggyakrabban valóban az allergia a ludas, ilyenkor a viszkető, égő érzést az allergiás kötőhártya-gyulladás okozza. Statisztikák szerint minden második szénanáthában szenvedő betegnél észlelhetők szemtünetek is. Hogy az allergia okozza-e a panaszokat, az könnyen kideríthető például az allergének csökkentésével, vagy gyógyszer szedéssel – de, ha ezek után is fennmaradnak a szempanaszok, akkor valami másról lehet szó.

Betegséget is jelezhet a szem viszketés.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2022 nikkimeel/Shutterstock.