Vitamininfúzió: revitalizálja a testet, aktiválja az immunrendszert

A vitaminokra nagy szükségünk van, főleg tavasszal, nyár elején, amikor – finoman szólva – kissé kiapadt a szervezetünk készlete. Ha azt tapasztaljuk, hogy vissza-visszatérő betegségeink vannak, gyorsabban öregszünk, és hiába szedjük marékszámra a vitaminokat, nem segítenek, akkor intenzív és gyors megoldás kell nekünk: a vitamininfúzió.

Már nemcsak tablettákkal, hanem vitamininfúzióval is bevihetjük a tápanyagokat - illusztráció

Forrás: Forrás: Thinkstock

Lökésterápia a testnek

A raktárak feltöltése és tartós sejtvédelem a vitamininfúzió kúrák fő célja. Az immungyengeség, depresszió, krónikus fáradtság hátterében nagyon gyakran a vitamin-és ásványi anyag hiánya áll. Ennek sokféle oka lehet: helytelen életmód, egészségtelen étkezés, túl sok kávézás, felszívódási gondok, és minden olyan betegség, amely az emésztőrendszert érinti. Ráadásul bizonyos helyzetekben a megszokottnál is több vitaminra van szükségünk, például, ha stresszes időszakot élünk meg, krónikus gyulladással, fájdalommal küzdünk, elkaptunk valamilyen fertőzést, allergiások vagyunk, immunbetegségünk van, májproblémák léptek fel, tartósan gyógyszert kell szednünk, babát várunk, változókorba léptünk, diétázunk, vagy idősebbek vagyunk. De bizony akkor is nagyobb vitamindózisra van szükségünk, ha versenyszerűen sportolunk vagy nehéz fizikai munkát végzünk. Sajnos a környezeti hatások, a sok idegeskedés, túlhajszoltság, az egészségtelen ételek mind gyengítik az immunrendszerünket, így egyre kevésbé várhatjuk el tőle, hogy megvédjen minket minden nyavalyától és frissek, üdék, kipihentek legyünk minden nap, reggeltől estig – figyelmeztet dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos.

Lehet, hogy kiégtünk?

A vitaminhiány, a legyengült immunrendszer nemcsak a fizikai testünkre van hatással, hanem a lelkiállapotunkra és a mentális képességeinkre is. Ennek oka, hogy a teljesítőképesség és a jó közérzet nagyon szorosan összefügg a sejtek anyagcsere folyamataival is. Ha az anyagcsere túlterhelt, sok idegen anyaggal kell megküzdenie, akkor csökken az energiatermelés, gyengülnek az immunfolyamatok, romlanak a hormonális funkciók és az idegrendszer működése is, így a szervezet fáradékonyabbá, fertőzésekre fogékonyabbá válik, kedvetlenebbek, levertebbek leszünk. Ilyenkor úgy érezzük: kiégtünk, a memóriánk sem az igazi, nem tudunk megfelelően teljesíteni a munkahelyünkön, és még az otthoni tennivalók is nehezünkre esnek. Ebben az időszakban sokat segíthet, ha salaktalanító, tisztító kúrát végzünk, többet pihenünk, és pótoljuk a helytelen életmódból fakadó hiányzó tápanyagokat, vitaminokat és ásványi anyagokat, megtámogatjuk a vesék, bőr, máj és emésztőszervek kiválasztó funkcióját.

Mennyi bajunk van!

A fáradékonyság és immungyengeség mellett hajhullás, körömtöredezés, ekcéma, kiütések, fekélyek, vérzészavar, fogínybetegségek, ritmuszavar, nehézlégzés, csontritkulás, görcsök, izomrángás, látás-és hallásromlás, érzészavarok–mint például íz-és szagérzés csökkenés –, romló memória és koncentráció, fejfájás, zsibbadás, égő érzés, depresszív hangulat, pszichés problémák is előfordulhatnak. Ezek okát gyakran a rutin laborvizsgálatok is könnyen kiderítik, máskor viszont csak speciális, részletesebb véranalízisekkel derülhet fény a hiányállapotokra – tájékoztat a főorvos.

Nem mindig elég a tabletta

Megelőzésre elegendő lehet a kiegyensúlyozottabb étrend melletti időszakos szájon át történő vitaminpótlás is. Komolyabb hiánytüneteknél, betegségek esetén – főleg, ha a felszívódás nem kielégítő – szükséges lehet infúziós pótlásra is. Azt is fontos tudni, hogy a tablettás, kapszulás pótlás során a hatékonyság jóval gyengébb, mert sok készítményben nem elég jól felszívódó, kis adag vitamin vagy ásványi anyag van. Gyakran gondot okoz a vivőanyag, és a gyomor-bélrendszeri felszívódás sem mindig megfelelő, például, ha gyulladt a bél, nincs elég kötőfehérje, máj vagy hasnyálmirigy betegség áll fenn. Ezért ilyenkor szinte az egyetlen hatékony megoldás a direkt vénás bevitel, amikor az infúziós oldatba kevert vitális anyagok felszívódási veszteség nélkül azonnal bekerülnek a vérbe és hamar, könnyen eljutnak a sejtekbe, szervekbe. Krónikus betegségeknél az ismételt infúziós kúrák akár létfontosságúak lehetnek – mondja a doktornő.

Jó, ha tudjuk! Az orvos által összeállított és felügyelt infúziós kúra a fontos vitaminok, aminosavak, mineráliák és egyéb sejtregeneráló anyagok feltankolásának leghatékonyabb módja lehet. Ehhez azonban szükséges, hogy hozzáértő szakember végezze a kezelést és ezt megelőzze egy speciális laborvizsgálat, amellyel meghatározzák a szervezetünk vitaminok, ásványok, aminosavak, nyomelemek szintjét.

Alap koktél

Ha csak egy energetikai mélypontra kerültünk, és gyors segítségre van szükségünk, akkor jöhet jól a nagy dózisú C-vitamin. Egyes vizsgálatok szerint – különösen infúzióban más vitaminokkal adva és cinkkel kombináltan – nemcsak az immunrendszernek ad az aktuális fertőzések leküzdésére nagy lökést, hanem segít az antibiotikum-rezisztencia kialakulásának kivédésében és annak rendezésében is. Segíti a szervezet revitalizálását, aktiválja az immunrendszert, erősíti a védelmet a degeneratív folyamatokkal szemben. Különösen hatékony a kezelés, ha egyéb természetes sejtregenerálókkal kombináltan kapjuk, például Q10-zel, B-vitaminokkal, immunerősítő növényi kivonatokkal. Ezek az alkotók nemcsak erősítik egymás hatását, de támogatják a sejtekben történő felszívódást is. Az infúzióba kevert B-vitaminok serkentik a vérképzést, védik és támogatják az idegi funkciókat, javítják a stressztűrő képességet, L-carnitinnel-, Q-vitaminnal és magnéziummal együtt javítják az izomerőt és védelmet nyújtanak az erek meszesedése és merevsége ellen, fokozzák a szív-és vázizmok erejét, és támogatják a májműködést is. Jól jöhet az infarktus és a stroke megelőzésére, a szívritmus stabilizálására, illetve a szív-és keringési betegségek kiegészítő kezelésére. Az infúzióba keverhetők egyéb komponensek is, mint például nyomelemek, aminosavak és fitoterápiás készítmények. Kaphatunk sejtregeneráló, méregtelenítő, immunerősítő, fájdalomcsillapító, herpesz elleni, zsíranyagcsere aktiváló, idegi fájdalmakra, idegrendszeri problémákra való, sportolókra szabott mixeket is. Ennek nagy előnye, hogy nincs felszívódási veszteség, ellentétben a szájon át szedhető megoldásokkal, így maximálisan kihasználható az immunrendszerre, vegetatív idegrendszerre, anyagcserére gyakorolt hatás - írja a Fanny magazin.

Mire számítsunk? Az infúziós kúra 10-12 kezelésből áll és heti 2-3 alkalommal szükséges beadni. Hogy a lökésterápia hatása tartós legyen, a kezelőorvos javasolhatja C-vitamin kapszula, Q10

Co-enzim, illetve más vitalizáló komponensek szájon át tartó szedését is az infúziókúra alatt. Később, szükséglettől és állapottól függően időnként fenntartó kezelésekre is szükség lehet.