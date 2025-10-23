KVÍZ: 7 szó, amit szinte senki sem tud helyesen leírni

Emlékszel még az általános iskolai nyelvtanröpdolgozatokra? Amikor egyetlen hosszú vagy rövid magánhangzón múlott a jobb jegy? Hidd el, nem célunk visszahozni ezt a szorongást, hiszen ennek a kvíznek, pontosabban helyesírási tesztnek az eredményét csak te fogod látni. Ugyanakkor remek szórakozást kínálunk vele, hiszen csak nagyon kevesen vannak, akik mind a hét szó helyesírását ismerik, így bármilyen eredményt is kapj, nincs okod elszomorodni.

Ezt a nyelvtankvízt szinte lehetetlen hibátlanul kitölteni.

Forrás: Shutterstock

Helyesírási kvíz: hogy írják helyesen?

Indokolatlan kötőjelek, érthetetlen egybeírások, ékezet ott, ahol nem is számítanánk rá. Nyelvünk tele van rejtett csapdákkal, néha pedig azt érezhetjük, hogy ezekkel szándékosan akarnak minket összezavarni. Ez a helyesírási teszt még azokat is megtréfálhatja, akik az iskolai éveik alatt gyakorlatilag kirázták a magyar nyelvtanból az ötöst. Miért? Mert nem egyszerű szavakat hoztunk. Kimondva másként hangozhatnak, mint ahogy írva helyesek? Lehet, hogy már ezzel is túl sokat segítettünk.

Vannak, akik imádják a nyelvtani teszteket, mások gyakran mérgelődnek az eredmények miatt. Egy biztos, az ilyen kvízek segíthetnek abban, hogy megtanuld a gyakran eltévesztett szavak megfelelő írásmódját. Hiszen nem mindig áll rendelkezésre a szövegszerkesztő automatikus javító funkciója. Korábban már kipróbálhattad magad, hogy bizonyos szavaink a furfangos ly-nal vagy a szimpla j-vel íródnak-e. Most jöjjön egy kicsit más típusú feladatsor!

Ez a helyesírási kvíz meg fogja dolgoztatni az agyadat!

Forrás: Shutterstock

Helyesírási teszt

Készen állsz? Akkor ideje belevágni ebbe a hétkérdéses kvízbe. Neked csak annyi lesz a dolgod, hogy két lehetőség közül eldöntsd, melyik a helyes alak. Ne kapkodj, van időd bőven, most nem kattog az osztályteremben az óra, és nem sétál a padok között a tanár sem. Mi drukkolunk!