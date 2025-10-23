Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kvíz

KVÍZ: 7 szó, amit szinte senki sem tud helyesen leírni

kvíz helyesírási teszt helyesírás
Life
2025.10.23.
A magyar nyelv csodás, hiszen annyi mindent ki tudunk vele fejezni. A helyesírás azonban Damoklész kardjaként lebeg felettünk minden egyes leütött vagy leírt betűnél. Ez a kvíz most tét nélkül méri fel, mennyire vagy otthon a gyakran használt szavakban.

Emlékszel még az általános iskolai nyelvtanröpdolgozatokra? Amikor egyetlen hosszú vagy rövid magánhangzón múlott a jobb jegy? Hidd el, nem célunk visszahozni ezt a szorongást, hiszen ennek a kvíznek, pontosabban helyesírási tesztnek az eredményét csak te fogod látni. Ugyanakkor remek szórakozást kínálunk vele, hiszen csak nagyon kevesen vannak, akik mind a hét szó helyesírását ismerik, így bármilyen eredményt is kapj, nincs okod elszomorodni.

Helyesírási teszt, kvíz
Ezt a nyelvtankvízt szinte lehetetlen hibátlanul kitölteni.
Forrás: Shutterstock

Helyesírási kvíz: hogy írják helyesen?

Indokolatlan kötőjelek, érthetetlen egybeírások, ékezet ott, ahol nem is számítanánk rá. Nyelvünk tele van rejtett csapdákkal, néha pedig azt érezhetjük, hogy ezekkel szándékosan akarnak minket összezavarni. Ez a helyesírási teszt még azokat is megtréfálhatja, akik az iskolai éveik alatt gyakorlatilag kirázták a magyar nyelvtanból az ötöst. Miért? Mert nem egyszerű szavakat hoztunk. Kimondva másként hangozhatnak, mint ahogy írva helyesek? Lehet, hogy már ezzel is túl sokat segítettünk. 

Vannak, akik imádják a nyelvtani teszteket, mások gyakran mérgelődnek az eredmények miatt. Egy biztos, az ilyen kvízek segíthetnek abban, hogy megtanuld a gyakran eltévesztett szavak megfelelő írásmódját. Hiszen nem mindig áll rendelkezésre a szövegszerkesztő automatikus javító funkciója. Korábban már kipróbálhattad magad, hogy bizonyos szavaink a furfangos ly-nal vagy a szimpla j-vel íródnak-e. Most jöjjön egy kicsit más típusú feladatsor!

Sikerül megfejtened ezt a nyelvtan kvízt?
Ez a helyesírási kvíz meg fogja dolgoztatni az agyadat!
Forrás: Shutterstock

Helyesírási teszt

Készen állsz? Akkor ideje belevágni ebbe a hétkérdéses kvízbe. Neked csak annyi lesz a dolgod, hogy két lehetőség közül eldöntsd, melyik a helyes alak. Ne kapkodj, van időd bőven, most nem kattog az osztályteremben az óra, és nem sétál a padok között a tanár sem. Mi drukkolunk!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 Hogy írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 Hogy írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 Hogy írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 Hogy írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 Hogy írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 Hogy írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 Hogy írjuk helyesen?

Ezt a helyesírási kvízt csak a legjobbak tudják hibátlanul kitölteni: neked sikerül? Teszteld

Ezt a kvízt azoknak állítottuk össze, akik otthonosan mozognak a magyar helyesírás terepén. Vállalod a kihívást?

Kvíz: 6 magyar szó, amit mindenki rosszul ír – Te vajon elkerülöd ezeket a hibákat?

A magyar nyelv gyönyörű, de néha kiszúr velünk: ezeknél a szavaknál még a helyesírási bajnokok is elbizonytalanodnak. Teszteld magad a kvízünkkel!

Töltsd ki ezt a helyesírási tesztet, hogy megtudd, okosabb vagy-e, mint az átlag

Bár az általános iskolában sokan megszenvedtünk a nyelvtannal, azt gondolnánk, egy életre belénk ivódtak az ott tanultak. Ez sajnos azonban koránt sincs így, legalábbis az emberek többsége megbukik ezen a helyesírás teszten.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu