Csuklás gyötör? – Így tudsz azonnal megszabadulni tőle

A csuklás tulajdonképpen a rekeszizom akaratlan görcse, melynek következtében gyors belégzés jön létre. Az ezt kísérő fura hangot pedig az okozza, hogy a levegő a reflexesen záródó hangrésen gyakorlatilag átpréselődik. A csuklást legtöbbször a gyomor és a belek irritációja váltja ki, melynek hátterében állhat a gyomor feszülése, alkoholfogyasztás, stressz, nevetés, izgalom, de akár hőmérséklet-változás is. Bár a csuklás nem okoz fájdalmat, előfordulhat, hogy a hirtelen mozdulat következtében éles, szúró fájdalmat érzünk a hasunkban vagy a mellkasunkban. Általában magától is hamar elmúlik, de vannak különböző házi praktikák, amelyekkel gyorsan megszabadulhatunk a csuklástól.

A csuklás zavaró, így lehet eltüntetni

A csuklás megszüntetés

A csuklás megszüntetésére számtalan otthoni megoldás létezik. Az egyetlen tudományos magyarázat, ami a működésüket igazolja, hogy ha bármit teszünk, ami megváltoztatja a légzésünket, az elősegítheti a rekeszizom ellazulását. De az is segíthet, ha valami egyszerűen eltereli a figyelmünket a csuklásról, ami így el is múlik. Lássunk néhány egyszerű módszert!

A csuklás - és a krónikus csuklás - mindenkit érinthet, nemtől, kórtól függetlenül, olyannyira, hogy még a magzat is csuklik az anyaméhben.

Légzés megváltoztatás

Tartsuk bent - Vegyünk egy mély lélegzetet, tartsuk bent 10 másodpercig, majd kilégzés nélkül újra lélegezzünk be, és ezt is tartsuk bent, ezúttal 5 másodpercig. Végül lassan lélegezzünk ki. Előfordulhat, hogy ettől a légzésgyakorlattól kicsit megszédülünk, de ne ijedjünk meg, ahogy visszatérünk a megszokott légzésünkhöz, pár másodperc elteltével a szédelgés – és remélhetőleg a csuklás is – elmúlik.

Zihálás - Egy másik légzéses módszer, hogy kezdjünk el zihálni, lélegezzünk gyorsan és felületesen, majd hirtelen vegyünk egy mély levegőt, és tartsuk bent, amíg csak bírjuk.

Igyunk kilenc korty hideg vizet, ugyanis amíg iszunk, nem tudunk levegőt venni.

Ez ijesztő - Ha megijesztenek minket, az is segíthet, mert a csuklás ritmusától eltérő fázisban vált ki belégzést.

Figyelemelterelés:

Tegyünk bármit, ami kizökkent minket a gondolatainkból. Végezzünk egyensúlyi gyakorlatokat, például álljunk féllábon, vagy tegyünk egy könyvet a fejünkre, és úgy egyensúlyozzunk. Esetleg mondjunk el magunkban egy mondókát, verset, adjunk össze számokat, vagy csak próbáljuk felidézni az előző nap eseményeit minél részletesebben.

Egyéb trükkök:

A nyelvünk hegyével csiklandozzuk meg a szájpadlásunkat.

Masszírozzuk át a nyaki csigolyákat.

Rágcsáljunk répát vagy bármit, ami ropogós.

Együnk meg egy gerezd citromot.

Üljünk a földre, húzzuk fel a térdünket a mellkasunkhoz, és többször guruljunk előre-hátra a hátunkon. Ez a módszer ingerli a rekeszizmot, így segíti elő, hogy abbahagyjuk a csuklást. Emellett még a gerincmenti izmokat is kellemesen átmasszírozza, aminek ugyan semmi köze a csukláshoz, de jól eső élmény.