A bőrünkön, az orrunkban, a bélrendszerünkben megtalálható mikrobák nélkül semmik vagyunk, elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez. „Az vagy, amit megeszel” – jelentette ki Feuerbach német filozófus 1836-os tanulmányában, amelyben azt fejtette ki, hogy az elfogyasztott étel az ember fizikai és mentális állapotára is hatással van. Igaza volt, valóban nem mindegy, mit eszünk. A nem megfelelő táplálék felboríthatja a szervezet egészséges működését, ami betegségekhez vezet. A modern tudomány azonban már tisztában van ezzel, és minél több kutatást végeznek a területen, annál inkább igazolódik, hogy nem mindegy, hogyan tápláljuk a mikrobiomjainkat. Az egészséges étrend, a rendszeres testmozgás, a jó alvás és a megfelelő bőrápolás mind hozzájárulnak a mikrobiomunk sokféleségének fenntartásához és virágzásához. Ezen egyszerű lépések betartásával elősegíthetjük az egészséges mikrobiom fenntartását, ami közvetlenül befolyásolja az általános jólétünket.

Egészséges mikrobiom: így tápláld megfelelően a testedet

Forrás: Shutterstock

Egészséges mikrobiom: minden a bélrendszerben kezdődik

„Szinte minden visszavezethető a bélrendszer mikrobáira” - mondja Orla O’Sullivan, a Teagasc Élelmiszerkutató Központ és a Corki Egyetem kutatója. A hormonális szabályozástól az immunrendszeren át a hangulatunkig, „a bél mikrobáinak egészsége az egyik legfontosabb dolog az egészségünk szempontjából.” A bél mikrobáinak sokfélesége kulcsfontosságú: „Minél többféle mikrobánk van, annál többféle funkciót képes ellátni a szervezet” - mondja O’Sullivan. Amikor a sokféleség felborul, kórokozók vehetik át az uralmat. Az egészséges étrend alapja a magas rosttartalom és minél több növényi táplálék fogyasztása. Az erjesztett ételek, mint a kefir vagy savanyú káposzta olyanok, mint a probiotikum, elősegítik a bélflóra egészséges működését, ezekből érdemes minél többet fogyasztani. A legjobb, ha saját magunk készítjük el ezeket az ételeket, mert így pontosan látjuk, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe.

Az étkezés mellett elengedhetetlen a rendszeres testmozgás is a mikorbiom egészségének fenntartásához. Fontos a rendszeresség és hogy élvezzük is azt a mozgásformát, amit heti több alkalommal űzünk. A mozgás mellett a jó alvás elengedhetetlen. Ha elég és minőségi alvást biztosítunk a szervezetünknek, a stresszt is könnyebben legyőzhetjük és a kortizol szintünk sem fog az egekbe szökni. Az elegendő alvás azért is fontos, mert ellenkező esetben, mikor fáradtak vagyunk előbb nyúlunk a cukros, egészségtelen ételekhez, ezáltal kevesebb rost kerül be a szervezetünkbe, ami szintén felboríthatja a mikroorganizmust.