A stressz sajnos a modern világ rohanó mindennapjai közé tartozik, de vannak módszerek, amelyek segíthetnek megőrizni a belső nyugalmat és az egyensúlyt. Ezek közé tartozik a jóga, amely több ezer éves múltra tekint vissza, és nem csupán fizikai gyakorlatokból áll, hanem egy életmód is, ami testi, lelki és szellemi harmóniát hozhat az életünkbe. Ha úgy érzed, hogy elárasztanak a mindennapi gondok és feszültségek, jógázd ki a stressz magadból.

Jóga a stressz ellen – Így lazulj le!

Forrás: Shutterstock/maxbelchenko

Jóga a stressz ellen: Hogyan kezdjünk neki?

1. A légzés fontossága

A jóga egyik alapköve a légzés, amely segít lecsendesíteni az elmét és összpontosítani a jelenre. A mély, tudatos légzés nemcsak az oxigénfelvételt javítja, hanem nyugtató hatással is bír az idegrendszerre. Próbáld ki a következő egyszerű gyakorlatot: ülj le egy csendes helyre, hunyd be a szemed, és koncentrálj a légzésedre. Lassan lélegezz be az orrodon keresztül, tartsd bent néhány másodpercig a levegőt, majd lassan fújd ki a szádon keresztül. Ismételd meg néhányszor ezt a folyamatot, és érezni fogod, ahogy szétárad lelkedben a nyugalom.

2. Test és lélek kommunikációja

Az ászanák (jógapózok) nem csupán az izmok nyújtását és erősítését szolgálják, hanem a test és a lélek közötti kapcsolatot is elmélyítik. A rendszeres gyakorlás segít abban, hogy jobban megértsd és érzékeld a tested jelzéseit, ami hozzájárul a lelki egyensúly megteremtéséhez. Próbálj meg beépíteni néhány egyszerű pózt a napi rutinodba, mint például a hegyi pózt (Tadasana) ami egy „aktív póz”, sok-sok előnnyel. Javítja a testtartást, és csökkenti a hátfájdalmakat is. Továbbá segít megerősíteni a combjainkat, térdeinket, bokáinkat, hasfalunkat és a fenekünket is.

A Tadasana póz jótékony hatással van testünk több területére is.

Forrás: Shutterstock/Aleksey Matrenin

3. Meditálj mindennap!

A jóga szerves része a meditáció, amelynek célja az elme lecsendesítése és a belső béke megtalálása. A rendszeres meditáció segíthet csökkenteni a stresszt, javítani a koncentrációt és növelni a mentális tisztaságot. Kezd a napot néhány perces mediációval, és fokozatosan növeld az időtartamot. Találj egy csendes helyet, helyezkedj el kényelmesen, és fókuszálj a légzésedre vagy egy mantrára, ami segít, hogy elérd a nyugodt állapotot a nap további részére.