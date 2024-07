Kamilla királyné megsérült: egy rossz lépés az oka - Fotók

Kamilla népszerűbb a britek körében mint valaha

Kamilla királyné hosszú éveken keresztül népszerűtlen volt a britek között, aminek oka nyilvánvalóan az volt, hogy viszonya Károllyal boldogtalanná tette a rajongott Dianát. A hercegné egyébként már akkor "megjósolta", hogy Kamilla egyszer nagy befolyásra tesz szert és így is lett. Amióta kiderült, hogy Károly beteg, Kamilla - akit 2005-ben vett feleségül - felbecsülhetetlenül sok munkát végez, a brit királyi család egyik legtöbbet dolgozó tagja lett és méltón képviseli minden helyzetben a monarchiát és még a fenntarthatóság iránti elköteleződésében is támogatja férjét. Ma már a 77 éves királyné megítélése is más, évről évre népszerűbb lesz. "Hatalmas a munkabírása és jól kezeli a felelősséget: megtalálta a helyét Károly mellett és a felelősségvállalás is 'nagyon jól áll neki'" - nyilatkozta Jennie Bond királyi kommentátor, a BBC egykori tudósítója.