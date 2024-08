Szívszorító okból végeztetett magán plasztikai műtétet Christina Applegate

Christina Applegate egyetlen egyszer végeztetett plasztikai műtétet, és azt sem azért, mert szerinte szüksége lett volna rá. Legalábbis addig semmiképpen nem gondolta azt, amíg egy producer fel nem hívta a figyelmét egy "tökéletlenségére".

Christina Applegate egyetlen plasztikai műtétjéről vallott

Forrás: Variety via Getty Images

A színésznő 2021-ben jelentette be, hogy gyógyíthatatlan beteg, szklerózis multiplexszel diagnosztizálták. Még leforgatta a Halott vagy című sorozatát, bottal és kollégái segítségével, majd azt is közölte, hogy nem áll többé kamerák elé, ugyanis a betegsége lehetetlenné teszi. A színésznő azóta, hogy nyilvánosságra hozta az állapotát, gyakran beszél arról, hogy ennek milyen hatása volt az életére, de korábbi meghatározó élményeit is nyíltan osztja meg az emberekkel. Nemrég egy podcastban vallott arról, hogy minek a hatására végeztetett plasztikai műtétet mindössze 27 évesen - ez volt az egyetlen alaklom, hogy kés alá feküdt.

Ez az eset meghatározta a testével való kapcsolatát.

Az 52 éves Applegate elmondta, hogy önbizalomhiánya egy, a kilencvenes évek végén történt incidensből ered - nagyjából akkor, amikor befejezte a Rém rendes család forgatását. „27 évesen szerepeltem egy sorozatban” - emlékezett vissza . „És az egyik producer azt mondta: 'Hé, gond van a szemed alatti világítással. A táskák a szemed alatt olyan nagyok'” - idézte fel az esetet a színésznő, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ez bizony örökletes. Ezután

a producer azt javasolta neki, hogy műtéti úton távolíttassa el a szeme alatti táskákat, és ő beleegyezett.

„Az egyetlen plasztikai műtét, amim valaha is volt, az a szem alatti táskák eltávolítása volt” - mondta Applegate. „Elmentem, és eltávolíttattam őket, 27 évesen.” Azt is elárulta, hogy ez az eset még mindig mennyire befolyásolja az önbecsülését. Azonban nem ez volt az egyetlen eset, hogy megszégyenítették egy forgatáson.

Előfordult az is, hogy közölték vele: több százezer dollárba került "helyrehozni" megereszkedett arcát a felvételen.

„Belül szenvedtem ettől, hogy olyan csúnya vagyok, hogy több százezret kellett költeni arra, hogy kitöröljék az arcomat” - árulta el a színésznő.