Gyógyíthatatlan gerrincsérülést szenvedett a filmsztár: örökre nyomorékká tette a forgatás

A filmes felvételek során történő balesetek gyakran sok különböző tényező következményei: emberi mulasztás, nem biztonságos munkakörülmények és olyan rendezők, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a színészek mindent megtegyenek, hogy a film valódinak tűnjön. Természetesen az évek során szigorúbb intézkedéseket hoztak a forgatásokon a szereplők és a stáb biztonságának megőrzése érdekében. A legtöbb esetben ezek a sérülések kezelhetők, néha azonban előfordul, hogy nem gyógyíthatók. Sajnos az sem ritka, hogy akár maradandó károsodást, fog- vagy gerincsérülést is okozhatnak, ami kihat egész hátralévő életére és karrierjére. Íme 4 sztár, akikről nem is gondolnád, hogy milyen komoly sérüléseket szenvedtek karrierjük során.

A színészek gyakran szenvednek sérüléseket egy-egy filmjük forgatása során

A színészek közül Jennifer Lawrence is súlyos sérülést szenvedett

Az Anyám! című misztikus horrorfilm intenzitását finoman szólva is nehéz kifejezni, de senki sem viselt meg annyira, mint a főszereplőt alakító Jennifer Lawrence színésznőt. A fimben Lawrence karaktere érzelmi összeomlást szenvedett. A színésznő annyira hiperventillált a jelenet forgatásán, hogy elszakadt a rekeszizma és kificamodott egy bordája. Ezt a szerep iránti elkötelezettségének tulajdonítja, és a Deadlinenak adott interjújában megjegyezte, hogy ez volt az első alkalom, amikor teljesen belemerült egy alakításba, olyannyira, hogy nehezen tudott kikapcsolni a felvételek között. Nemrégiben Lawrence megerősítette, hogy a bordája a mai napig kattog. A sérülés azonban szerencsére nem bizonyult végzetesnek sem Lawrence életére, sem karrierjére nézve. Amikor azonban az Entertainment Weekly megkérdezte tőle, hogy újra vállalna-e olyan filmet, mint az Anyám!, gyorsan nemet mondott, mivel úgy vélte, hogy nem lenne képes újra megcsinálni. A sérülése alapján könnyen érthető, hogy miért.

Russell Crowe

Russell Crowe-nak számtalan sérülése van

A színészek többségének egy, vagy maximum két filmes sérülés van a listáján. Russell Crowe-nak azonban valahogy számtalan sérülése van, és ezek mind különböző szerepeivel kapcsolatosak, amelyeket karrierje során vállalt. Szerencsére egyik sérülés sem befolyásolta jelentősen színészi képességét. Azonban a sérülések kiterjedt listája még mindig megdöbbentő, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ezek egyre csak súlyosbodtak az évek során. Crowe egy korábban adott interjúban részletezte hosszú távú sérüléseit, amelyek közé tartozik több vállműtét, negyedik fokú Achilles-ín szakadások és a teljesen hiányzó porc a lábujjain. A sérülései főként szerepei intenzitásából erednek. Volt ,hogy már a forgatás előkészítése során is megsérült egy olyan filmnél, amelyet végül nem is készített el. Crowe számos sérülése az egyik legismertebb szerepéhez kötődik. A Gladiátor című filmben többek között bőrelszíneződések, hegek, hátproblémák, egy kificamodott borda és a már említett Achilles-ín szakadás is nehezítette a színész életét.