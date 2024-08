7 magféle, amit mindenképpen érdemes beiktatni az étrendünkbe

3. Kendermag

Tartalmazza mind a 20 aminosavat, beleértve azt a 9 esszenciális aminosavat is, melyet szervezetünk nem képes előállítani. A kendermagban fellelhető fehérjét a szervezetünk kiválóan tudja hasznosítani, így erősíti a szöveteket, az izomzatot és az immunrendszerünket, emellett elősegíti a méreganyagok távozását a szervezetünkből. Az Omega-3 zsírsavak csökkentik az ízületi gyulladást, a húgyhólyag krónikus gyulladását, és egyéb krónikus bélgyulladásokat. Enyhíti a menstruációs görcsöket, sportolás után segíti az izmok regenerálódását. Kiválóan alkalmas a száraz bőr kezelésére, helyreállítja a haj egészségét.

4. Gránátalma mag

Valóságos antioxidáns bomba, így védi szervezetünket az idő előtti öregedéstől. Magas C-vitamin tartalma hozzájárul az egészséges csontok, fogak megőrzéséhez, erősíti az immunrendszert, fokozza a vas és a kollagén hasznosulását a szervezetben. K-vitamin tartalma javítja a vérképzést, segíti a szív, az idegek, izmok egészségének megőrzését. Jelentős rosttartalmának köszönhetően gyomornyugtató hatású, emellett baktérium- és gombaölő tulajdonsággal is rendelkezik, javítja az emésztést. Gátolja a vírusos fertőzések kialakulását, valamint antibakteriális hatása is van. Fogyókúra esetén is érdemes gránátalma magot nassolni, mivel egy gránátalma mindössze 80 kalóriát tartalmaz és magas a rosttartalma.

A gránátalma valóságos antioxidánsbomba.

Forrás: Shutterstock

5. Lenmag

Nagy segítségünkre lehet menopauza idején, javítja az általános közérzetet, enyhíti a hőhullámokat. Lassítja az érelmeszesedési folyamatokat, mivel csökkenti a vérzsír szintet és a vérnyomást is. Erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, ezért krónikus gyulladás esetén kimondottan hasznos a rendszeres fogyasztása. Cukorbetegségre való hajlam esetén kimondottan javasolt, hogy minél többször az étrendünkbe csempésszük, mivel csökkenti a vércukrot és a vér inzulintartalmát, emellett növeli a sejtek inzulinérzékenységét. Gazdag B-vitaminokban és ásványi anyagokban, ezen kívül kiemelkedő a tiamin-, magnézium- és foszfortartalma. A lenmag rostjai kedvezően befolyásolják a bélműködést. Egy kanálnyi annyi rostot tartalmaz, mint fél csészényi főtt zabkása.