Hamburger, süti, csoki —Jelezni próbál a tested, ha mindig ugyanazt az ételt kívánod

Sütemény, csokoládé, hamburger: te is azok közé tartozik, akik nem tudnak nemet mondani ezekre a finomságokra? Nos, ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy akaratgyenge vagy! A szakemberek szerint az, aki állandóan bizonyos típusú ételeket kíván, akaratlanul is pótolni próbálja a szervezetéből hiányzó tápanyagokat. Jelez a test! A gond csak az, hogy ezek az élelmiszerek általában igencsak hizlalóak. Ráadásul egészséges társaiknál jóval kisebb mennyiségben tartalmazzák azt a vitamint vagy ásványi anyagot, amelyikre a szervezetnek szüksége lenne. Az alábbiakban ötleteket adunk arra, hogyan add meg testednek és lelkednek azokat a finom falatokat, amelyekre valóban vágysz.

Forrás: Shutterstock

Ha jelez a test:

Sütik és kekszek - Az alacsony vércukorszint miatt

A glükózt a szervezet energiaforrásként hasznosítja, szükség van rá az anyagcsere egyensúlyának fenntartásához és a központi idegrendszer működéséhez. Ha leesik a vércukorszint, úgy érezheted, gyorsan fel kell tankolnod belőle, ám ha ezt úgy oldod meg, hogy gyors felszívódású szénhidrátot, például sütit, kekszet eszel, akkor megugrik az inzulinszint. És minél több cukrot viszel be a szervezetedbe, annál jobban fogod azt kívánni, így könnyen egy ördögi körben találod magad… Ha valami édesre vágysz, fogyassz inkább egy kevés magas rosttartalmú aszalt gyümölcsöt! Emellett vedd számításba azt a lehetőséget is, hogy csillapíthatatlannak tűnő „éhséged” valójában nem szomjúságot jelez-e? Igyál meg egy pohár citromos vizet, mert a savanykás íz segít csökkenteni az édesség iránti vágyakozást, ráadásul az anyagcserére is kedvező hatással van.

Helyettesítsd!

Mindenképpen valamilyen süteményre fáj a fogad? Próbáld ki a teljes kiőrlésű lisztből készült változatokat! Ezeknek az összetett szénhidrátoknak a lebontásához a szervezetnek jóval több időre van szüksége. Fogyasztásukkal állandó szinten tarthatod a vércukrodat, tehát megelőzheted az éhségérzetet, a fáradtságot, sőt a testsúlyodat is csökkenti.

Csokoládé - A magnéziumhiány okozza

A nők nagy részének étrendje nem tartalmaz elegendő mennyiségű magnéziumot. Ennek az ásványi anyagnak a hiánya kimerültséget, koncentrációzavart okozhat. Fogyassz hát minél több olajos magvat, halat, spenótot vagy más leveles zöldséget!