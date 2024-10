Drakula grófhoz hasonítja magát a nő, akinek vámpírbetegsége miatt halálos ellensége a fokhagyma

A 32 éves Phoenix Nightingale betegsége az úgynevezett akut intermittáló porfíria, egy nagyon ritka anyagcserezavar, amely, ha fellobban, napokig tartó fájdalommal, migrénnel, székrekedéssel és hányással járó tüneteket okoz. A minnesotai nő szerencsétlenségére az állapotát a fokhagymában található kénallergia váltja ki, ami akár halálos rohamot is okozhat, ha túl sokat fogyaszt belőle. Betegségét a köznyelv vámpírbetegségnek nevezi.

A vámpírbetegségben szenvedő nő akár bele is halhat a fokhagymafogyasztásba

Forrás: Shutterstock

Drakula gróf is vámpírbetegségben szenvedhetett

A feltételezések szerint a valódi Drakula gróf is szenvedett a betegségben, amely a fokhagymát utáló és napfénytől idegenkedő vámpírokról szóló mesét ihlette. Ezért is nevezik sokan vámpírbetegségnek az anyagcserezavart.

„Ez a legendából ered, miszerint kerülniük kell a fokhagymát. A neurológiai mellékhatások miatt az emberek azt gondolhatják, hogy az ilyen betegségben szenvedők szörnyek lehettek vagy megszállottak” — magyarázta a nő, aki maga is ebben a betegségben szenved.

A kétgyermekes anyuka kénytelen kerülni minden kéntartalmú ételt, mivel „nagy mennyiségben vagy hosszabb időn keresztül fogyasztva végzetes lehet”. Hozzátette, hogy a tünetek a semmiből jönnek, vagy már hetekkel a roham előtt jelentkezhetnek.

„Nagyon vigyázok arra, hogy mit viszek be a szervezetembe. Sok ételt kerülök. Ragaszkodom azokhoz az ételekhez, amelyekről tudom, hogy biztonságosak. A legtöbb gyógyszert nem is szedhetem” — mondta el, hozzátéve: „Nem eszem fokhagymát, mióta diagnosztizáltak. Soha nem tudnék fokhagymás pirítóst fogyasztani. Attól rohamot kaphatok”.

Az életveszélyes állapot elmondása szerint kétnapos hányásrohamokkal jár, néha hatvanszor is előfordulhat egyetlen roham alatt, ráadásul légzési nehézségeket is okoz. Nightingale azt is elmondta, hogy élete során több mint 480 rohamot élt át, miközben kétségbeesetten kereste a válaszokat, és kétségbeesetten várta a diagnózist, amely csak tavaly érkezett meg. A fájdalmat, ami szerinte rosszabb, mint a szülés, vényköteles gyógyszerekkel sem lehet orvosolni.

Különösen nagy kihívás számára az éttermi étkezés, mivel a fokhagyma számos konyhában népszerű összetevő, ráadásul a vörös szőlőt, a szóját, az alkoholt és a kávét is kerülnie kell.