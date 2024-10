Nem mindegy, mi kerül a tányérra: ezekkel az ételekkel megelőzhető a vastagbélrák

Az eredményeket a Journal of the American Medical Association (JAMA) Internal Medicine online kiadásában publikálták. A kutatást a Loma Linda Egyetemen végezték, amelynek eredménye szerint akár 45 százalékkal csökkenhet a vastagbélrák kockázata azoknál, akik vegetáriánus étrendet követnek, azokkal szemben, akik húst is fogyasztanak.

Ezeket az ételeket fogyaszd és elkerülheted a vastagbélrákot

Forrás: Shutterstock

A 77 659 résztvevő bevonásával készült tanulmány során Michael J. Orlich, MD, PhD, és társszerzői 380 vastagbélrákos és 110 végbélrákos esetet azonosítottak. A nem vegetáriánusokkal összehasonlítva a vegetáriánusoknál 22 százalékkal alacsonyabb volt az összes vastagbélrák kockázata, 19 százalékkal a vastagbélrák, és 29 százalékkal a végbélrák kockázata. A vizsgálati eredmények szerint a vegánok 16 százalékkal alacsonyabb vastagbélrák-kockázattal rendelkeztek, a lakto-ovo vegetáriánusok (tej és tojás fogyasztók) esetében 18 százalékos kockázatcsökkenést figyeltek meg, a pesco-vegetáriánusoknál (halat fogyasztók) 43 százalékos, míg a részleges vegetáriánusoknál (húst időnként fogyasztók) 8 százalékos kockázatcsökkenést tapasztaltak.

„Ha ezek az összefüggések okozati jellegűek, akkor fontosak lehetnek a vastagbélrák primer megelőzése szempontjából” – mondja Orlich.

Korábbi tanulmányok már kapcsolatot találtak a vegetáriánus étrend és az alacsonyabb elhízási, magas vérnyomás, cukorbetegség és halálozási kockázat között.

Orlich hozzáteszi:

A JAMA Internal Medicine online kiadásában közölt bizonyítékok szerint a tanulmányunkban résztvevőkhöz hasonló vegetáriánus étrend összefügghet az alacsonyabb vastagbélrák-kockázattal, ami fontos szempont lehet étrendi döntések meghozatalakor, valamint az étrendi tanácsadás során.

A vastagbélrák nem válogat

Ennek a daganatos betegségnek bárki lehet az áldozata, de a kockázat az életkor növekedésével emelkedik. Ez tipikusan az a fajta rák, amit ha korán felismerünk, akkor jól kezelhető és gyógyítható. Ugyanakkor ha elhanyagoljuk, akkor nagyon komoly veszélyt jelenthet nem csak az egészségünkre, hanem az életünkre is.