A téli depresszió nem városi legenda: a napfény hiánya okozhatja

A tél sokak számára a bekuckózás, a forró italok és a meghitt időszak évszaka, de a rövid nappalok és a hideg időjárás sokszor kedvezőtlen hatással van a mentális egészségünkre. A téli depresszió (SAD) egy úgynevezett szezonális affektív zavar, amellyel többen küzdenek, mint hinnéd. A szakértők szerint azonban néhány tevékenység bevezetésével javíthatunk a hangulatunkon.

A téli depresszió a napfény hiányával függ össze

Forrás: Shutterstock

Mi az a téli depresszió?

A téli depresszió (SAD) egy szezonális affektív zavar, amely leggyakrabban akkor fordul elő, amikor a legkevesebb a napsütéses órák száma. A napfény hiánya az agyban olyan biokémiai változásokat okoz, mint a szerotoninszint csökkenése, a melatoninszint növekedése, ami megváltoztathatja a hangulatunkat, az alvásminőségünket és az energiaszintünket is. A SAD gyakrabban fordul elő azoknál, akik egyéb mentális egészségügyi problémákkal küzdenek.

A tünetek közé tartozik:

Letargia és állandó fáradtság.

Csökkent érdeklődés az olyan tevékenységek iránt, akik korábban örömet okoztak.

Növekvő reménytelenség vagy szorongás.

Megváltozott alvás és étvágy.

A szakemberek szerint van kiút

„Az időjárás, a napirendünk változásai, a társasági események, mind befolyásolhatják az ember hangulatát. Van azonban néhány módja annak, hogy előre felkészüljünk mentálisan is a télre” - vélekedik Taish Malone mentálhigiénés szakember. „A késő őszi és téli napokon is igyekezzünk minél több fényt beengedni a lakásba. A napfény csökkentheti a fáradtságot, javítja az immunrendszer működését, és elősegítheti a jobb alvást és emésztést is. A napfény hatására megnő a dopaminszintünk, amit boldogsághormonnak is nevezünk” – magyarázza Malone. „Fontos, hogy minél több időt töltsünk a szabadban, sportoljunk kint minél többet és járjunk társaságba” – javasolja Dr. Tynessa Franks, klinikai szakpszichológus. „A szezonális affektív zavar arra készteti az embereket, hogy visszavonuljanak és elszigetelődjenek, ám ez a viselkedés súlyosbíthatja tüneteiket” – jelentette ki Saba Harouni Lurie házasság- és családterapeuta.

Készülj fel a télre!

A SAD, tehát a szezonális depresszió kezelése több technikával is lehetséges, a mentálhigiénés szakemberek szerint ezek a legfontosabbak.

Hagyd, hogy besüssön a nap!

A napfény fontos szerepet játszik a szerotonin termelésében, amely javítja a hangulatot. Húzd el a függönyöket, sétálj a szabadban, és tölts annyi időt a természetben, amennyit csak tudsz.

Használj fényterápiás eszközt!

A fényterápiás eszközök mesterséges napfényt biztosítanak az agy biokémiai egyensúlya helyreállításának érdekében. A szakemberek szerint a legjobb, ha ébredés után használjuk ezeket.

Mozgás és egészséges étrend

A rendszeres mozgás – legyen az egyszerű séta, jóga vagy edzőtermi program, kardio, súlyzós edzés – fokozza az endorfinok termelését, ezáltal pedig csökkenti a szorongás és depresszió tüneteit. Az egészséges étrend, amely gazdag omega-3 zsírsavakban és D-vitaminban, szintén jótékony hatású.

Relaxációs technikák

A meditáció, a mindfulness és az otthoni relaxációs gyakorlatok hatékonyak stressz kezelésében.