Tudtad? Otthonod világítása hatással van a szervezetedre

Honnan tudod, hogy nincs egyensúlyban a cirkadián ritmusod?

Amikor a cirkadián ritmusod nincs egyensúlyban, akkor olyan egyszerű problémákat keress, mint az alvászavar, a teljesítményproblémák, érzelmi nehézségek, viszont az olyan egészségügyi problémák, mint az elhízás és a szívbetegségek, is része lehet a cirkadián ritmus zavar.

Hogyan javítsd a cirkadián ritmusod?

A szervezet számára elengedhetetlen a természetes fény. A mai modern technológia szerencsére már lehetővé tette, hogy beltéren is szint a természetes világítással megegyező fényt tudj teremteni. Mivel nem élünk mindannyian üvegházban, ezért először is jó dolog, hogyha úgy rendezed be a lakásod, hogy az ablakokon keresztül a lehető legtöbb fényt tudd beengedni.

Szintén előnyös a cirkadián ritmusodra tekintve, hogyha kihasználod a szabadidőd és olyan programokat szervezel, amelyek során élvezheted a természetes fényt.

A cirkadián világítás technológiának köszönhetően már beltérre is találni számos olyan lámpát, villanykörtét és LED világítást, ami utánozza a napot és biológiailag ugyanúgy hat a szervezetedre, mintha napfényben állnál. Nem mindegy, hogy milyen színű lámpafénynek vagy kitéve, így az otthonodba válassz olyat, aminek változtathatod a színét és az erősségét egy távirányítóval, így nem vagy állandóan ugyanannak az erős benti fénynek kitéve.