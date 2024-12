Így rendezd be szobádat a nyugodt alvásért! A pihentető szundi titkai

Egy kényelmes matrac, megfelelő hőmérséklet vagy finom anyagú pizsama jó kezdete a nyugodt alvásnak, ám az sem mindegy, milyen a szoba berendezése. A színek, díszítés és bútorok elrendezése ugyanis mind hatással van az alvásminőségre.

Rendezettség, átláthatóság a nyugodt alvás alapja.

Egy pihentető alvás ideje 8 óra, de nem mindegy milyen környezetben történik. Mielőtt felvásárolnád a lakberendezési áruházak teljes bútorkészletét és új függönyöket varratnál, egyszerűen rakj rendet a szobában. No nem úgy, hogy a galacsinná gyűrött ruhákat szekrénybe gyömöszölöd, hanem valóban rendszerezed a cuccokat.

Néhány trükkös tároló beszerzésével segítheted hálószobád rendszerezését.

Színek hatása az alvásminőségre

Ha mély alvásra vágysz, akkor nem szabad elmenni a színek hatása mellett sem, mert néhány árnyalat kifejezetten pozitív hatással van az alvásminőségre. Az olyan lágy földszínek, mint a barna, bézs vagy taupe kellemes aurát teremtenek, de világoskék, lila, a zöld és barack lágy árnyalatai, valamint a rózsaszín is jó választás lehet. A harsány színeket viszont lehetőleg kerüljük.

Ha épp albérletben lakunk és nem áll módunkban átfesteni a falakat, ezek a színek a bútorokon és dekorelemeken is visszaköszönhetnek.

Fa anyagok előnyben!

A különböző fémek nem segítik a pihentető alvást, ezért a hálószoba berendezése során a fa, illetve bambusz bútorokat részesítsük előnyben.

A hálószoba berendezése, a színek, a dekoráció mind hatással van a nyugodt alvásra.

Minimalizmussal a pihentető alvásért

Egy túlzsúfolt szobában az agyunkat rengeteg inger éri, ami nehezíti az elalvást. Ez nem csak a rendetlenségre, hanem a bútorok, dekoráció túlzott zsúfoltságára is igaz. A nyugodt alvás érdekében épp annyi bútorral rendezzük be a szobát, amire feltétlen szükségünk van, dekorációban is törekedjünk a minimalizmusra.

Mit mond a feng shui?

Érdemes megfigyelni az energiák áramlását: ha az ágy közvetlenül a csí útjába esik, az energizáló hatású, ami a pihentető alvás ellen van. Ennek érdekében érdemes az ágytámlát közvetlenül a falhoz tolni, és ne ablak és ajtó között helyezkedjen el.

Lehetőleg egy él se mutasson az ágy irányába, ha pedig kis szobában ez kivitelezhetetlen, akkor az éleket fedjük le valamilyen textillel.

Száműzd az elektronikát!

Sokan az ágyuk mellett töltik a telefont, ott számítógépeznek, vagy tévéznek – csakhogy az elektromosság olyan hullámokat generál, ami nehezíti az elalvást. Az pedig már mindenki könyökén jön ki, hogy elalvás előtt közvetlenül nem jó telefont nyomkodni. Próbáljuk meg minimalizálni a hálószobában lévő elektromos bederezések mennyiségét.