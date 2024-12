Az orvos elárulja, melyik testrészedet nem mosod elég alaposan – és hogyan ellenőrizheted

A megfelelő higiénia fenntartása nemcsak mentális egészségünk és jóllétünk szempontjából alapvető fontosságú, hanem jelentős hatással lehet fizikai egészségünkre is. Például, ha nem mosod meg a kezed, az elősegítheti a fertőzések és betegségek terjedését. A nem megfelelő tisztálkodás emellett hajlamosabbá tehet bőrproblémákra és gombás fertőzésekre. Ennek fényében egy orvos felhívta a figyelmet arra, hogy bizony nem mindenki tisztálkodik elég alaposan.

Az orvos elárulta, hogy melyik testrészeinket szükséges alaposabban megmosnunk.

Dr. Jen Caudle öt olyan testrészt emelt ki, amelyeket gyakran elhanyagolunk a higiéniai rutin során. A TikTokon keresztül, több mint 160 ezer követőjének adott tanácsot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet ezek tisztítására. Lehet, hogy sokak számára ezen testrészek mosása alapvető dolog, olvasd át a listát, hogy vajon te alaposan megmosod-e tested ezen kevésbé frekventált területeit is?

A következőt mondta: „Íme öt testrész, amit nem mosol meg elég alaposan. Az első helyen a köldök szerepel. Így van, sokan egyáltalán nem mossák meg a köldöküket. Emberek, ez undorító tud lenni. Kérlek, mossátok meg a köldökötöket!”

Az orvos szerint a második a fül mögötti terület. A fül felső része, valamint a hátulja és a fülcimpa azok a területek, amelyeket különösen fontos megmosni. Az orvos egy egyszerű módszert is megosztott, amivel ellenőrizheted, hogy szükség van-e a fül mögötti tisztításra. Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy megdörzsöljük a fülünket, vagy a fül környékét és megszagoljuk. Ha kellemetlen szagot érzünk, akkor valószínűleg nem mostuk meg elég alaposan. A harmadik terület, amelyre több figyelmet kell fordítanunk és alaposabban megmosnunk az a körmünk, hiszen ez az a hely, ahol rengeteg kosz és szennyeződés halmozódik fel. Gyakran nem is gondolunk erre. A hosszabb körmök a méretük miatt több koszt és baktériumot tárolhatnak, mint a rövidebbek, így hozzájárulhatnak a fertőzések terjedéséhez, így azokat érdemes még alaposabban megtisztítani, átsúrolni szappanos vízzel. Dr. Caudle arra is figyelmeztetett, hogy ha a zuhany alatt csak hagyod, hogy a víz és a szappan lefolyjon a lábadon, az nem elegendő. A negyedik testrész tehát: a lábak, az ötödik pedig a lábujjak és a lábujjak közötti terület. Mindig mosd meg alaposan ezeket a területeket is.