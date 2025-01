Ilyen hatással van a szervezetre a hirtelen jött felmelegedés!

Ahogy a globális felmelegedés előrehalad, mindannyian szembesülünk a hőmérséklet emelkedésének közvetlen hatásaival. A várt télies hideg idő helyett bejött áprilisi tavasz sokunkat meglephet, hiszen a szokatlanul magas hőmérsékletek nem csupán a közérzetünket érintheti, hanem az egészségünket is befolyásolja. De hogyan hat mindez a testünkre, és mit tehetünk azért, hogy jobban érezzük magunkat?

A hirtelen jött felmelegedéskor sokan küzdenek migrénes fejfájással.

Küzdelem a felmelegedéssel időjárás-érzékenyként

Gyakran fáj a fejed, rossz a közérzeted? Valószínűleg időjárás-érzékeny vagy. A megfelelő kezeléssel ma már még a súlyos időjárás-érzékenység is jól kezelhető, még akkor is, ha sokféle panasz jelentkezik. Most, a hirtelen jött extrém időjárásban sokan tapasztalhatnak komoly tüneteket.

A talaj gyors melegedése és az erős viharos szelek komolyan megterhelhetik a keringési rendszert, és ez jelentős hatással lehet az idegrendszerre is.



Nőhet a sztrókok, infarktusok, trombózisok veszélye, és a szívelégtelenség, nehézlégzés is gyakrabban előfordulhat. A vérnyomás erőteljes ingadozása sem ritka, és sokan tapasztalhatnak rosszullétet, szédülést, szokatlan feszültséget. Sőt, akár szorongásos vagy pánikszerű reakciók is kialakulhatnak, attól függően, hogy mennyire érzékenyek vagyunk az időjárásra és milyen hatások érik az adott területen.

Hogyan hat a hőmérséklet emelkedése a szervezetre?

A dehidratáció veszélye

A legnyilvánvalóbb hatás, amit a meleg okozhat, a dehidratáció. Ha nem pótoljuk a folyadékot, könnyen kiszáradhatunk. A dehidratáció szédülést, fáradtságot, fejfájást és rossz közérzetet okozhat, és a bőrünk is elengedhetetlenül igényli a megfelelő hidratáltságot ahhoz, hogy megőrizze rugalmasságát.

A szív és a keringési rendszer terhelése

A hirtelen jött meleg a szívünkre is hatással van. A meleg hatására a vérerek kitágulnak, így a szívnek keményebben kell dolgoznia, hogy oxigént és tápanyagokat juttasson a test minden részébe. Ez fokozza a szívritmusunkat, és a hirtelen változó időjárás könnyen szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet, főleg ha más kockázati tényezők, mint a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség is jelen vannak.

A mentális állapotunkra is hatással van

A felmelegedés nem csupán a testünkre hat, hanem a lelki állapotunkra is. A front időszakaiban könnyebben fáradunk el, ingerlékenyebbek vagyunk, és a koncentrációképességünk is csökkenhet. Ilyenkor a stresszhormonok, mint a kortizol, is megemelkedhetnek, ami tovább rontja a közérzetünket.