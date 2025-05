Egy sürgősségi orvos felesége válaszol: ezt a gyógyszert jobb, ha nem szeded be másnaposságra

Van az a reggel, amikor a napfény erőszakos támadásnak tűnik, a párna nem elég kényelmes, a kávéfőző pedig túl hangos. Igen, a másnap. A legtöbben ilyenkor egy gyors megoldáshoz folyamodunk: víz, zsíros reggeli, és persze egy fájdalomcsillapító gyógyszer.

Nem mindegy melyik gyógyszert szeded be másnaposságra.

Forrás: Shutterstock

Melyik gyógyszert szedjük be másnaposságra? Az orvos felesége válaszol

Csakhogy – és most kapaszkodj meg – lehet, hogy amilyen gyógyszert bekapsz, az többet árt, mint használ. Legalábbis ezt mondja egy nő, aki nemcsak túlélte a másnaposságot, de az életét is egy sürgősségi orvos mellett tölti, aki nap mint nap látja, milyen károkat okozunk a testünknek – gyakran teljesen jó szándékkal.

Az amerikai nő, aki a Daily Mail cikke szerint a TikTokon és Instagramon is virálissá vált videóban osztotta meg meglátásait, egy konkrét hatóanyagot nevezett meg.

A paracetamolt.

A májad sír, de nem örömében

A nő férje, aki sürgősségin dolgozik, soha nem szedne be paracetamolt másnaposan – és ezt másoknak sem ajánlja. A fő ok? A máj. Mert ha van valami, amit az alkohol már így is munkára fogott az éjszaka során, az épp a májad. És ha reggel még odadobsz neki egy kis paracetamolt is, akkor az olyan, mintha egy megfáradt pincérnek reggel nyolckor bekiabálnál a konyhába, hogy „egy tál húslevest, de gyorsan!”

Az alkohol és a paracetamol együtt, főleg, ha ezt sűrűn alkalmazzuk, az akár súlyos májkárosodást is okozhat. A Daily Mail cikke szerint az Egyesült Államokban ez az egyik vezető oka az akut májelégtelenségnek. Tehát igen, a másnaposságra bekapott kis bogyó akár nagy bajokhoz is vezethet.

De hát fáj a fejem! Akkor mit csináljak?

Jogos a kérdés. Mert amíg a tested egy „alkohol okozta mini atomháborút” próbál rendezni odabent, nem biztos, hogy a citromos víz és egy kicsi séta lesz a megváltás. Azonban van jó hír is: nem minden fájdalomcsillapító egyformán veszélyes ilyenkor.

A sürgősségi orvos és felesége szerint a ibuprofén jobb választás lehet másnaposan. Ugyan ez sem teljesen kockázatmentes – például gyomorirritációt okozhat, különösen üres gyomorra szedve –, de kissé kevésbé lehet megterhelő a máj számára.