Szakállas a pasid? Az arcszőrzete több baktériumot hordozhat, mint a kutyák bundája

Egy friss elemzés szerint a szakáll higiéniai szempontból komolyabb kockázatot jelenthet, mint korábban feltételezték. Dr. Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem klinikai mikrobiológusa szerint a szakállas férfiak egyes esetekben több baktériumot hordoznak, mint a kutyák.

A szakáll a mikroorganizmusok melegágya

Forrás: Thinkstock

A szakáll a mikroorganizmusok melegágya

Dr. Freestone a The Conversation című lapban közölt cikkében kifejtette, hogy a szakáll ideális környezetet biztosít a mikrobák számára. „A szakáll meleg, gyakran nedves környezetet teremt, ahol az ételmaradékok és az olajok felhalmozódhatnak, ez pedig ideális feltételeket teremt a mikrobiális növekedéshez” – mondta. Hozzátette, hogy ezek a mikrobák „nemcsak a szakáll melege és az izzadás miatt szaporodnak, hanem az új szennyeződések miatt is, amit például a kezünkkel viszünk az arcunkra”. Az elmúlt évtizedek kutatásai megerősítették, hogy az arcszőrzetbe még alapos tisztítás után is maradnak baktériumok és bakteriális toxinok.