Lesújtó kutatás született a csókolózásról: nagyon kell vigyázni, ha ilyen emberrel csináljuk

Egy csókkal elkaphatsz sokféle fertőzést, például herpeszt, vagy rengeteg típusú vírust. Az azonban mindenki számára meglepő lehet, amit egy új tanulmány feltárt a csókolózásról: nemcsak a vírusokat terjesztheti, hanem a depressziót, és a szorongást is.

Elég egy pár másodperces csók is, hogy beinduljon a folyamat

Forrás: Shutterstock

Mégis, hogyan lehetsz depressziós egy csóktól?

A kutatás szerint, ha szorongsz, vagy depressziós vagy, akkor a szervezeted sok kortizolt, azaz stresszhormont kezd el termelni. Ez pedig teljesen felborítja a szádban lévő baktériumok kényes egyensúlyát és működését. Ezek az egészségre káros baktériumok pedig továbbadhatók a csókolózással. Kutatók szerint egy 10 másodperces csókkal akár 80 millió baktériumot is cserélhettek a pasiddal.

A tanulmány szerint azoknál a pároknál, ahol az egyik fél nem érezte lelkileg jól magát, és akár alvási nehézségei is voltak, hat hónapon belül a másik fél is hozta a depressziós vagy szorongós tüneteket. A tudósok kimutatták, hogy a mentálisan egészséges fél szájüregében ugyanolyan típusú baktériumok jelentek meg, mint amilyeneket a nehéz időket átélő félnél találtak. 268 friss házast vizsgáltak meg a felmérés során, és azt is hangsúlyozták, hogy nőként hajlamosabb lehetsz elkapni így a lelki gondokat.

Van, akik megúszhatják?

Lehet, hogy nem tudtad, de bizonyos kultúrákban kifejezetten visszataszítónak tartják a csókolózást. Így a Közel-Kelet, Ázsia, Afrika és Közép-Amerika egyes részein élők, valamint bizonyos törzsi közösségek mentesek lehetnek az így elkapott depressziótól.

Tudtad, hogy honnan ered a csók?

A csókkal te is szeretetedet, vonzódásodat, gondoskodásodat fejezed ki. A viselkedéskutatók azt állítják, hogy a csókot még ősi elődeinktől örökítettük át. Ők úgynevezett csócsáló etetéssel szájból-szájba adták át az ételt az utódaiknak. Ez mind a mai napig az állatvilágban, illetve a kevéssé fejlett népeknél is megfigyelhető.

Arra te is biztos rábólintasz, hogy a csók egy jó dolog, főleg ha a párod szájhigiéniája is rendben van, és most már azt is tudod, hogy úgyis egészségesebb lesz, ha a pasidnak nincs semmilyen lelki gondja. Ha pedig úgy érzed, hogy a partnerednek nehézségei vannak, akkor próbáld megbeszélni vele, vagy javasold neki, hogy keressen fel egy szakembert.