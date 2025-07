Kánikulatúlélő-kalauz szülőknek: 5 hely, ahová elmenekülhetsz egy hétvégére a hőség elől

Jöhet egy hűsítő családi nyaralás? Körbenéztünk, és találtunk 5 helyet, amelyek kevésbé ismert úti célok, ám idálisak, ha az őrjítő kánikula elől menekülsz. Kalandra és kirándulásra fel: várnak a barlangok, hegyek, határmenti kiruccanások, amelyeket meg tudtok járni egy hétvége alatt.

A Bledi-tó Szlovákiában. Ki ne akarna ide menekülni a hőség elől kánikula idején?

1. Zabar, Magyarország – garantáltan kánikulamentes övezet

Már elfelejtetted, hogy milyen érzés fázni? Irány Zabar, ahol még júliusban is jobb, ha pulcsit húzol. Ez az ország leghidegebb települése, úgyhogy ha egy hétvégére vissza akarod kapni az idegeidet és a nyugodt, hőgutától mentes éjszakákat, akkor ez a te helyed. Szálljatok meg ebben aranyos kis falucskának az egyik vendégházában és élvezzétek a völgyes-dombos táj látványát. Olyan sok látnivaló errefelé nincs, de gyerek futkározhat mezítláb a harmatos fűben, te és a párod pedig élvezhetitek az édes semmittevést a hűvösben.

2. Bled, Szlovénia – a tóparti nyugalom instakompatibilis verziója

Budapesttől mindössze 5 órányira található Szlovénia gyöngyszeme, Bled. Olyan ez a kisváros, mintha a mesekönyv lapjairól ugrott volna le. Van itt minden: tó, hegy, vár – és rengeteg árnyék, ahol meg lehet pihenni és piknikezni. A Bledi-tó Szlovénia egyik legszebb úti célja, a természet, a történelem és a romantika tökéletes találkozási pontja. Rengeteg játszótér és park várja a gyerekeket és a szüleiket. A természeti csodákat is érdemes megnézni. Egy kiadós túra a csodás Bledi-tó körül vagy egy szigetlátogatás után a gyerek garantáltan túl fáradt lesz ahhoz, hogy hisztizzen. Ráadásul lehet a tóban fürdeni és a helyi krémes is legendás.

3. Tátra, Szlovákia – A Mátránál magasabb és hűvösebb

Budapesttől mindössze 4 és fél óra autózásra található a Tátra, a kánikula elleni végső menedék. Itt a légkör és a hőmérséklet olyan barátságos, hogy legszívesebben haza is vinnél belőle, ha tudnál. Rövid, babakocsival könnyen megjárható túraútvonalak, tavak, kisvasutak, és olyan panoráma, amitől még egy TikTokhoz szokott tini is kiejti a telefont a kezéből ámulatában. A szlovák vendéglátás híresen vendégszerető: itt a gyerekre nem nyűgként tekintenek, hanem az étteremben játszósarkot, a szálláson gyerekmenüt, a túra végén pedig palacsintát kapsz – csak úgy, mert hősök vagytok, hogy idáig felmásztatok. Ha pedig a gyerkőc energiaszintje végtelen, irány a Lomnici-csúcs felvonóval, vagy a Tarajka környéki bobpálya – élmény és hűsölés egyben. És ami a legjobb: itt nyáron is lehet kabátot hordani anélkül, hogy bolondnak néznének.