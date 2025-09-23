Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
pénisz

Mitől függ, hogy mekkora a férfiasság? Van egy rossz hírünk!

Shutterstock - Yuricazac
pénisz méret férfiak egészség genetika vitaminhiány
Pópity Balázs
2025.09.23.
Sok férfi abban reménykedik, hogy majd eljön az idő, amikor egy 20 centis férfiasság fog lengeni a lábai között, de a valóság ennél sokkal kiábrándítóbb. A férfiasság ugyanis nem nő örökké, sőt! Jó eséllyel, az öregkor beköszöntével elkezd zsugorodni, és ez összefüggésben van a férfiak egészségével. De vajon mikor áll meg a növekedés, és miért kezd el idővel összemenni?

Sokan mindent bevetnek a méretnövelés érdekében: gyógyszereket és egyéb növesztőszereket is használnak, ami sok esetben káros lehet az egészségre. A valóság viszont az, hogy a pénisz méretét elsősorban a genetika és a hormonok határozzák meg, a növekedés pedig döntően a pubertás végére, nagyjából 18 éves kor körül lezárul. Ha ez most lehangolóan hangzik, érdemes tudni: az életkor előrehaladtával – különösen merevedési problémák esetén – a méret akár csökkenhet is, így a férfiak egészsége az, ami igazán meghatározó.

a férfiak egészsége itnim területen is fontos
Amitől leginkább függ a méret, az a férfiak egészsége.
Forrás: Shutterstock

A férfiak egészsége: erről függ, mekkora a férfiasság

A népi hiedelem szerint a nagy láb- vagy kézméret nagy intim méretet is jelent, de ezt az állítást a tudomány már régen elkaszálta. A kutatások egyértelműen kimondják: nincs kapcsolat a cipőméret, testsúly, kézméret és a péniszhossz között. Egy merev pénisz átlagosan 13‑16 cm között mozog, és a férfiak 90%-a ebbe a kategóriába esik.

Van ok a letargiára

Dr. Pearlman így fogalmazott a Men's Health magazinnak:
 

A péniszed mérete csökkenhet hosszában és vastagságában is, ahogy idősebb leszel.

A tendencia az, hogy a férfiasság mérete az idő előrehaladtával nagyobb eséllyel csökken, mint nő mind hosszában, mind átmérőjében és ennek a zsugorodásnak semmi köze a hideghez. Amit az ember nem használ, az sorvadni kezd, szóval akinek nem keményedik meg a szerszáma minden nap a gatyájában, annak azzal kell számolnia, hogy a szövetei veszíthetnek rugalmasságukból. Az ilyen zsugorodás nem közvetlenül az öregedés miatt következik be, bár összefügghet az erekciós zavarral, amely leginkább idősebb korban jellemző. A kutatás szerint a nyolcvanas éveikben járó férfiak 80%-a tapasztal erekcióval kapcsolatos problémákat.

Vitaminhiány is okozhatja

A vitaminhiány, különösen a D-vitamin hiánya okozhat erekcióval összefüggő problémákat. Egy, az év elején megjelent tanulmány kimutatta, hogy a vitaminhiánnyal diagnosztizáltaknál a pénisz szivacsos szöveteinek (corpora cavernosa) működése is romlott – márpedig ez a szövet kulcsfontosságú az erekció fenntartásához.

Dr. Miguel Olivencia, a Madridi Complutense Egyetem kutatója és a tanulmány társszerzője így fogalmazott:
„Eredményeink arra utalnak, … hogy a D-vitamin szintjének helyreállítása a hiányban szenvedő, erekciós zavarral küzdő pácienseknél javíthatja a szexuális teljesítményt.”

A D-vitamin-bevitel növelésének legjobb módja a napozás, D-vitaminban gazdag ételek fogyasztása: például tonhal és tojássárgája, valamint étrend-kiegészítők szedése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
