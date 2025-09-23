Mitől függ, hogy mekkora a férfiasság? Van egy rossz hírünk!

Sokan mindent bevetnek a méretnövelés érdekében: gyógyszereket és egyéb növesztőszereket is használnak, ami sok esetben káros lehet az egészségre. A valóság viszont az, hogy a pénisz méretét elsősorban a genetika és a hormonok határozzák meg, a növekedés pedig döntően a pubertás végére, nagyjából 18 éves kor körül lezárul. Ha ez most lehangolóan hangzik, érdemes tudni: az életkor előrehaladtával – különösen merevedési problémák esetén – a méret akár csökkenhet is, így a férfiak egészsége az, ami igazán meghatározó.

Amitől leginkább függ a méret, az a férfiak egészsége.

Forrás: Shutterstock

A férfiak egészsége: erről függ, mekkora a férfiasság

A népi hiedelem szerint a nagy láb- vagy kézméret nagy intim méretet is jelent, de ezt az állítást a tudomány már régen elkaszálta. A kutatások egyértelműen kimondják: nincs kapcsolat a cipőméret, testsúly, kézméret és a péniszhossz között. Egy merev pénisz átlagosan 13‑16 cm között mozog, és a férfiak 90%-a ebbe a kategóriába esik.

Van ok a letargiára

Dr. Pearlman így fogalmazott a Men's Health magazinnak:



A péniszed mérete csökkenhet hosszában és vastagságában is, ahogy idősebb leszel.

A tendencia az, hogy a férfiasság mérete az idő előrehaladtával nagyobb eséllyel csökken, mint nő mind hosszában, mind átmérőjében és ennek a zsugorodásnak semmi köze a hideghez. Amit az ember nem használ, az sorvadni kezd, szóval akinek nem keményedik meg a szerszáma minden nap a gatyájában, annak azzal kell számolnia, hogy a szövetei veszíthetnek rugalmasságukból. Az ilyen zsugorodás nem közvetlenül az öregedés miatt következik be, bár összefügghet az erekciós zavarral, amely leginkább idősebb korban jellemző. A kutatás szerint a nyolcvanas éveikben járó férfiak 80%-a tapasztal erekcióval kapcsolatos problémákat.

Vitaminhiány is okozhatja

A vitaminhiány, különösen a D-vitamin hiánya okozhat erekcióval összefüggő problémákat. Egy, az év elején megjelent tanulmány kimutatta, hogy a vitaminhiánnyal diagnosztizáltaknál a pénisz szivacsos szöveteinek (corpora cavernosa) működése is romlott – márpedig ez a szövet kulcsfontosságú az erekció fenntartásához.