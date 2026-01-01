Lezárulhat a zuhany hőmérséklete miatti vita: ezért szeretik a nők forrón, a férfiak langyosan

Ha éltél már együtt valakivel, valószínűleg megtapasztaltad: a nők forró, a férfiak pedig langyos víz alatt szeretnek zuhanyozni. A különbség biológiai okokra vezethető vissza. Nem véletlen tehát, hogy a zuhany hőmérséklete ilyen eltéréseket mutat.

A zuhany hőmérséklete körüli vita zajlik egy ideje a férfiak és nők között.

Forrás: Getty Images

Zuhany hőmérséklete: forró gőzfürdő vagy lanyos víz?

Dr. Zac Turner ausztrál orvos szerint a nőknek kevesebb az izomtömegük és magasabb a testzsírszázalékuk, ezért a testük átlagosan „fél fokkal hűvösebb”, különösen a kezek és lábak esetében. Emiatt érzik kellemesnek a forró zuhanyzást – ami a szakértők szerint az arcbőrnek nem tesz jót –, míg a férfiak már szinte szenvednek a gőzben.

A nők anyagcseréje is lassabb, így kevesebb hőt termelnek, ezért is vonzódnak jobban a meleghez – akár az ágyban, akár a fürdőben. A hormonok is közrejátszanak: például a menopauza idején a hőérzet még érzékenyebbé válik, és sokan a hűvösebb vizet részesítik előnyben.

De a túl forró víz nem veszélytelen. Turner doktor szerint a nagyon meleg zuhanyzás eltávolítja a bőr természetes olajait, ami kiszáradáshoz, hámláshoz és irritációhoz vezethet, különösen télen. A bőrgyógyászok szerint a 38 fok alatti víz és a krémes tusfürdők használata védi legjobban a bőrt.

A nők és a férfiak közötti különbség nemcsak ebben mutatkozik meg, hanem az alvási szokásokban is: a nőknek több alvásra van szükségük, mivel összetettebb feladatokra használják az agyukat, és ezért a regenerálódási idő is hosszabb.