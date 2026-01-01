Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek Ábel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tisztálkodás

Lezárulhat a zuhany hőmérséklete miatti vita: ezért szeretik a nők forrón, a férfiak langyosan

Getty Images - sjoeman
tisztálkodás forróvíz nők férfi fürdő zuhanyzás
Life
2026.01.01.
A legtöbb párnál örök vita, hogy mennyire legyen meleg az a víz, amiben zuhanyoznak. A nők imádják a zuhany hőmérsékletét magasra állítani, a férfiak viszont inkább a langyosat szeretik. De miért van ez így? Most kiderül.

Ha éltél már együtt valakivel, valószínűleg megtapasztaltad: a nők forró, a férfiak pedig langyos víz alatt szeretnek zuhanyozni. A különbség biológiai okokra vezethető vissza. Nem véletlen tehát, hogy a zuhany hőmérséklete ilyen eltéréseket mutat. 

A zuhany hőmérséklete a nők szerint: a forró víz utáni párát törli le a nő a tükörről.
A zuhany hőmérséklete körüli vita zajlik egy ideje a férfiak és nők között. 
Forrás:  Getty Images

Zuhany hőmérséklete: forró gőzfürdő vagy lanyos víz? 

Dr. Zac Turner ausztrál orvos szerint a nőknek kevesebb az izomtömegük és magasabb a testzsírszázalékuk, ezért a testük átlagosan „fél fokkal hűvösebb”, különösen a kezek és lábak esetében. Emiatt érzik kellemesnek a forró zuhanyzást – ami a szakértők szerint az arcbőrnek nem tesz jót –, míg a férfiak már szinte szenvednek a gőzben.

A nők anyagcseréje is lassabb, így kevesebb hőt termelnek, ezért is vonzódnak jobban a meleghez – akár az ágyban, akár a fürdőben. A hormonok is közrejátszanak: például a menopauza idején a hőérzet még érzékenyebbé válik, és sokan a hűvösebb vizet részesítik előnyben.

De a túl forró víz nem veszélytelen. Turner doktor szerint a nagyon meleg zuhanyzás eltávolítja a bőr természetes olajait, ami kiszáradáshoz, hámláshoz és irritációhoz vezethet, különösen télen. A bőrgyógyászok szerint a 38 fok alatti víz és a krémes tusfürdők használata védi legjobban a bőrt.

A nők és a férfiak közötti különbség nemcsak ebben mutatkozik meg, hanem az alvási szokásokban is: a nőknek több alvásra van szükségük, mivel összetettebb feladatokra használják az agyukat, és ezért a regenerálódási idő is hosszabb. 

Ezért állítják a nők forróra a zuhany hőmérsékletét

Nem véltetlen tehát, hogy a nemek között ebben is van különbség. A nők nem csak hóbortból szeretnek forró vízben zuhanyzoni, hanem azért, mert az ő testhőmérsékletük alacsonyabb. 

 

Lebuktál: 5 árulkodó jel, hogy kihagytad a legutóbbi tusolást

Bármennyire is próbálod takargatni az igazságot, mások észrevehetik. Megmutatjuk, mire figyelj oda, ha nem akarod, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy fürdés helyett dezodort használtál.

A nőt bolondnak nevezte a közösségi média, miután elárulta a zuhanyzási rutinját

Te tudod, hogy az orvosok szerint hetente mennyi alkalommal javasolt zuhanyozni?

Fürdés régen – Jó, ha évente egyszer sor került rá, sőt, volt, amikor halálosnak is tartották

Legtöbben el sem tudjuk képzelni egy napunkat úgy, hogy reggel és este, vagy akár nap közben is be ne ülnénk a kádba. Amikor fürdésre, tusolásra kerül sor, mi sem kizárólag tisztálkodni szeretnénk. A víz felfrissít, ellazít, terápiás hatását élvezzük ki.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu