Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek Ábel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépségideál trend plasztika
Új szépségideál van készülőben? Mutatjuk, milyen meghatározó plasztikai szépségtrendek uralják majd a 2026-os évet. Ezt neked is látnod kell!

Bölcs dolog, ha nem engeded, hogy a divat pillanatnyi szeszélyei határozzák meg, mikor és milyen beavatkozást választasz – legyen szó arcplasztikáról vagy mellimplantátumról. Ezek nem azok a „vásárlások”, amelyeket egy rossz döntés után egyszerűen visszavihetsz a boltba, mint egy csalódást okozó farmert. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a plasztikai sebészet világa sem légüres térben létezik: a kultúra változásai, a közösségi média villámgyorsan terjedő mintái és az esztétikai ideálok átalakulása mind hatással vannak rá. A szakemberek évről évre érzékelik, hogy bizonyos beavatkozások hirtelen reflektorfénybe kerülnek, míg mások lassan háttérbe szorulnak – ahogy a szépségtrendek is folyamatosan új irányt vesznek. Vajon mire számíthatunk a közeljövőben? Mutatjuk azokat a meghatározó irányzatokat, amelyek a szakértők szerint 2026-ban uralni fogják a szépségipart.

szépségtrendek 2026-ban
Szépségtrendek és plasztikai beavatkozások 2026-ban.
Forrás: 123RF

Szépségtrend 2026: a legnépszerűbb plasztikai beavatkozások

  • Ahogy a divat, úgy változik a női szépségideál is, amelyet a plasztikai sebészet is lekövet.
  • Nézd meg, hogyan alakul át a Kim Kardashian féle BBL, és milyen arcplasztika lesz a legmeghatározóbb.
  • Ezeket a trendeket nemcsak a világsztárok, de az átlag emberek is követni fogják.

Plasztika 2026-ban

A vezető plasztikai sebészek egyetértenek abban, hogy 2026-ban néhány kezelés és esztétikai beavatkozás látványosan előtérbe kerül. A szakértők szerint az új évben komoly figyelmet kap a GLP-1 készítményekhez köthető testformálási trendrobbanás, miközben a zsírleszívás továbbra is stabilan tartja népszerűségét. Emellett egyértelmű elmozdulás látszik a kisebb méretű mellimplantátumok felé, valamint egyre többen keresik a szövetmegőrző arcplasztikai és mellműtéti megoldásokat is.

Talán meglepő, de a listán megjelenik a bordaátalakítás is, amely első hallásra túlzónak tűnhet. A hitelesített plasztikai sebész, Charles Galanis azonban úgy véli, 2026 „a derék éve” lesz – vagyis a hangsúly a finoman formált, arányos sziluetten lesz, nem a drasztikus változtatásokon.

A szakemberek ugyanakkor óvatosan, kissé homályosan beszélnek az úgynevezett regeneratív kezelésekről is, amelyek az utóbbi időben hatalmas érdeklődést váltottak ki. Ide tartoznak például a sokat emlegetett lazacsperma-alapú arckezelések vagy az új generációs peptidek. „Ezek jelenleg inkább kísérleti jellegű koncepciók, amelyek még nem estek át átfogó klinikai vizsgálatokon” – mondja Daniel J. Gould, MD, igazolt plasztikai sebész.

2026 kulcsév lehet abban a tekintetben, hogy elválik egymástól a valóban hatékony megoldás és a puszta szépségtrend. Ugyanakkor szerinte még időre lesz szükség ahhoz, hogy ezek az eljárások elegendő, meggyőző adatot szolgáltassanak a széles körű, biztonságos alkalmazáshoz.

Mutatjuk, mi várható 2026-ban a plasztikai beavatkozások terén!

A rettegett BBL visszatér, de új névvel

A BBL vagyis Brazilian Butt Lift egyik kedvence volt a Kardashian család minden tagjának, de többek között Beyonce, Doja Cat, Cardi B, Meghan Fox és rengeteg influenszer is megcsináltatta a bonyolult műtétet. A bonyolult plasztikai beavatkozás során a törzsről leszívják a zsírt és a fenék illetve csípő területére töltik fel, így erős homokóra alakot varázsolnak bárki számára. Maga a BBL kifejezés már szinte szitokszónak számít a közösségi médiában, aminek egyik fő oka a magas halálozási aránya.

bbl plasztikai műtét
BBl plasztikai műtét előtte és utána.
Forrás: Shutterstock

 2026-ban már nem így nevezik, és kicsit át is alakul. „Az eredmények finomabbak, jobban kiegészítik az egyéb beavatkozásokat – például, ha zsírleszívást vagy hasplasztikát végeznek, az új BBL csak kiegészíti a máshol kialakított kontúrokat” – mondja Dr. Galanis. A sebészek az új esztétikát vidámnak és atletikusnak írják le. 

A „pilates-oktató fenekéről” beszélünk – mondja Dr. Neinstein.

Az arczsírátültetés népszerűsége tovább fog növekedni.

Az elmúlt években a plasztikai sebészet egyik csendben, de annál látványosabban fejlődő területe a saját zsírral végzett fiatalítás lett. A módszer lényege, hogy a sebészek a felesleges zsírrétegekből zsírleszívással nyert szövetet mikro- és nanoméretű területekre bontják, majd ezt injekciózzák vissza – leggyakrabban az arc különböző területeire.

A mikro-zsír ép zsírsejteket tartalmaz, amelyek volumenpótlásra és az arc természetes szerkezetének visszaadására szolgálnak. A még finomabban szűrt nano-zsír ezzel szemben elsősorban regeneráló és fiatalító hatásáról ismert. Az orvosok előszeretettel alkalmazzák a szem és a száj környékén a bőr finomítására, de egyre gyakrabban használják a fejbőrben is, a hajnövekedés serkentésére. Emellett a bőr alá fecskendezve segíthet bizonyos gyulladásos állapotok – például rosacea, melazma – kezelésében, valamint aknés hegek halványításában is.

„A töltőanyagoktól való félelem korszakát éljük” – fogalmaz Dr. Roskies. Szerinte az elmúlt években sok esetben túllőttek a célon, és a fillereket olyan módon alkalmazták, ahogyan azt eredetileg sosem lett volna szabad. Ennek következménye, hogy a természetesebb, saját szöveten alapuló megoldások iránt robbanásszerűen megnőtt az érdeklődés.

Dr. Roskies rendelőjében mindez számokban is jól látható: az elmúlt egy évben 400 százalékkal nőtt a zsírátültetés iránti érdeklődés. A trend mögött nemcsak az új szemlélet áll, hanem sok esetben az elrontott vagy túlzásba vitt esztétikai töltések korrekciójának igénye is – ami egyértelműen jelzi, hogy a páciensek egyre inkább a finom, hiteles és természetes hatású megoldásokat keresik.

Fókuszba kerül a nyak területe

A „submandibularis mirigyek” lesznek a TikTok legfőbb témája. Az esztétikai sebészet következő nagy vitája a nyakra fog összpontosulni, állítja Babak Azizzadeh. „Sokkal többet fogunk hallani a submandibularis mirigyekről és arról, hogyan kezelik őket a sebészek” – mondja. A vita arról, hogy mikor és hogyan kell csökkenteni ezeket a nyálmirigyeket, már teljes gőzzel folyik az orvosi konferenciákon, de Dr. Azizzadeh szerint jövőre teljesen át fogja hatni a közösségi médiát. A mély nyakplasztika során, amelyet egyesek „strukturális nyakkontúrozásnak” neveznek, a sebészek a platysma izom alá hatolnak, hogy eltávolítsák a mély zsírréteget. Amelyek az életkor előrehaladtával megereszkedhetnek és kidudorodhatnak, rontva a nyak vonalát. Esztétikai szempontból a mély nyak szakértői szerint ez a trend már túl messzire ment. „Nem akarunk olyan formált állkapcsokat, amelyek a nőket Chads-hez hasonlóvá teszik” – árulta el Dr. Roskies az Allure magazinnak, utalva az alfa-férfi sztereotípiára, amelynek jellemzője a rendkívül markáns állkapocs. „Nőies állkapcsokat akarunk – és ez néha azt jelenti, hogy a mirigyeket a korábbiaknál konzervatívabb módon kell csökkenteni.

Tekintsd meg további beauty cikkeinket is:

Lazacspermával szépülnek a hírességek: Jennifer Aniston és Kim Kardashian is erre esküszik

A hírességek tényleg megtesznek mindent azért, hogy megőrizzék fiatalságukat. Jennifer Aniston és Kim Kardashian szerint a lazacsperma kiváló erre a célra.

Ilyen plasztikai műtéteket végeztetett Kylie Jenner és Khloé Kardashian

A Kardashian–Jenner család a modern szépségideál szimbóluma, de mi rejlik a gyönyörű arcok és a tökéletes testek mögött?

Extrém őrület az új ajakfeltöltési trend: a polipszáj nem csak bizarr, de veszélyes is

Görgeted az Instagramot, aztán egyszer csak megállítod a képernyőt az ujjaddal. Szinte sokkol, amit látsz: egy dekoratív hölgy mosolyog rád, de az ajkai valahogy furcsán, szinte hullámzóan cakkosak, mintha egy rajzfilmfigura vagy egy másik világ lénye köszönne nézne rád vissza. A hashtagekből tudod meg, ez a polipszáj, más néven ördögajak a legújabb szájfeltöltés-őrület, ami trenddé kezdi kinőni magát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu