Bölcs dolog, ha nem engeded, hogy a divat pillanatnyi szeszélyei határozzák meg, mikor és milyen beavatkozást választasz – legyen szó arcplasztikáról vagy mellimplantátumról. Ezek nem azok a „vásárlások”, amelyeket egy rossz döntés után egyszerűen visszavihetsz a boltba, mint egy csalódást okozó farmert. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a plasztikai sebészet világa sem légüres térben létezik: a kultúra változásai, a közösségi média villámgyorsan terjedő mintái és az esztétikai ideálok átalakulása mind hatással vannak rá. A szakemberek évről évre érzékelik, hogy bizonyos beavatkozások hirtelen reflektorfénybe kerülnek, míg mások lassan háttérbe szorulnak – ahogy a szépségtrendek is folyamatosan új irányt vesznek. Vajon mire számíthatunk a közeljövőben? Mutatjuk azokat a meghatározó irányzatokat, amelyek a szakértők szerint 2026-ban uralni fogják a szépségipart.

Szépségtrendek és plasztikai beavatkozások 2026-ban.

Szépségtrend 2026: a legnépszerűbb plasztikai beavatkozások Ahogy a divat, úgy változik a női szépségideál is, amelyet a plasztikai sebészet is lekövet.

Nézd meg, hogyan alakul át a Kim Kardashian féle BBL, és milyen arcplasztika lesz a legmeghatározóbb.

Ezeket a trendeket nemcsak a világsztárok, de az átlag emberek is követni fogják.

Plasztika 2026-ban

A vezető plasztikai sebészek egyetértenek abban, hogy 2026-ban néhány kezelés és esztétikai beavatkozás látványosan előtérbe kerül. A szakértők szerint az új évben komoly figyelmet kap a GLP-1 készítményekhez köthető testformálási trendrobbanás, miközben a zsírleszívás továbbra is stabilan tartja népszerűségét. Emellett egyértelmű elmozdulás látszik a kisebb méretű mellimplantátumok felé, valamint egyre többen keresik a szövetmegőrző arcplasztikai és mellműtéti megoldásokat is.

Talán meglepő, de a listán megjelenik a bordaátalakítás is, amely első hallásra túlzónak tűnhet. A hitelesített plasztikai sebész, Charles Galanis azonban úgy véli, 2026 „a derék éve” lesz – vagyis a hangsúly a finoman formált, arányos sziluetten lesz, nem a drasztikus változtatásokon.

A szakemberek ugyanakkor óvatosan, kissé homályosan beszélnek az úgynevezett regeneratív kezelésekről is, amelyek az utóbbi időben hatalmas érdeklődést váltottak ki. Ide tartoznak például a sokat emlegetett lazacsperma-alapú arckezelések vagy az új generációs peptidek. „Ezek jelenleg inkább kísérleti jellegű koncepciók, amelyek még nem estek át átfogó klinikai vizsgálatokon” – mondja Daniel J. Gould, MD, igazolt plasztikai sebész.