Bölcs dolog, ha nem engeded, hogy a divat pillanatnyi szeszélyei határozzák meg, mikor és milyen beavatkozást választasz – legyen szó arcplasztikáról vagy mellimplantátumról. Ezek nem azok a „vásárlások”, amelyeket egy rossz döntés után egyszerűen visszavihetsz a boltba, mint egy csalódást okozó farmert. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a plasztikai sebészet világa sem légüres térben létezik: a kultúra változásai, a közösségi média villámgyorsan terjedő mintái és az esztétikai ideálok átalakulása mind hatással vannak rá. A szakemberek évről évre érzékelik, hogy bizonyos beavatkozások hirtelen reflektorfénybe kerülnek, míg mások lassan háttérbe szorulnak – ahogy a szépségtrendek is folyamatosan új irányt vesznek. Vajon mire számíthatunk a közeljövőben? Mutatjuk azokat a meghatározó irányzatokat, amelyek a szakértők szerint 2026-ban uralni fogják a szépségipart.
A vezető plasztikai sebészek egyetértenek abban, hogy 2026-ban néhány kezelés és esztétikai beavatkozás látványosan előtérbe kerül. A szakértők szerint az új évben komoly figyelmet kap a GLP-1 készítményekhez köthető testformálási trendrobbanás, miközben a zsírleszívás továbbra is stabilan tartja népszerűségét. Emellett egyértelmű elmozdulás látszik a kisebb méretű mellimplantátumok felé, valamint egyre többen keresik a szövetmegőrző arcplasztikai és mellműtéti megoldásokat is.
Talán meglepő, de a listán megjelenik a bordaátalakítás is, amely első hallásra túlzónak tűnhet. A hitelesített plasztikai sebész, Charles Galanis azonban úgy véli, 2026 „a derék éve” lesz – vagyis a hangsúly a finoman formált, arányos sziluetten lesz, nem a drasztikus változtatásokon.
A szakemberek ugyanakkor óvatosan, kissé homályosan beszélnek az úgynevezett regeneratív kezelésekről is, amelyek az utóbbi időben hatalmas érdeklődést váltottak ki. Ide tartoznak például a sokat emlegetett lazacsperma-alapú arckezelések vagy az új generációs peptidek. „Ezek jelenleg inkább kísérleti jellegű koncepciók, amelyek még nem estek át átfogó klinikai vizsgálatokon” – mondja Daniel J. Gould, MD, igazolt plasztikai sebész.
2026 kulcsév lehet abban a tekintetben, hogy elválik egymástól a valóban hatékony megoldás és a puszta szépségtrend. Ugyanakkor szerinte még időre lesz szükség ahhoz, hogy ezek az eljárások elegendő, meggyőző adatot szolgáltassanak a széles körű, biztonságos alkalmazáshoz.
Mutatjuk, mi várható 2026-ban a plasztikai beavatkozások terén!
A rettegett BBL visszatér, de új névvel
A BBL vagyis Brazilian Butt Lift egyik kedvence volt a Kardashian család minden tagjának, de többek között Beyonce, Doja Cat, Cardi B, Meghan Fox és rengeteg influenszer is megcsináltatta a bonyolult műtétet. A bonyolult plasztikai beavatkozás során a törzsről leszívják a zsírt és a fenék illetve csípő területére töltik fel, így erős homokóra alakot varázsolnak bárki számára. Maga a BBL kifejezés már szinte szitokszónak számít a közösségi médiában, aminek egyik fő oka a magas halálozási aránya.
2026-ban már nem így nevezik, és kicsit át is alakul. „Az eredmények finomabbak, jobban kiegészítik az egyéb beavatkozásokat – például, ha zsírleszívást vagy hasplasztikát végeznek, az új BBL csak kiegészíti a máshol kialakított kontúrokat” – mondja Dr. Galanis. A sebészek az új esztétikát vidámnak és atletikusnak írják le.
A „pilates-oktató fenekéről” beszélünk – mondja Dr. Neinstein.
Az arczsírátültetés népszerűsége tovább fog növekedni.
Az elmúlt években a plasztikai sebészet egyik csendben, de annál látványosabban fejlődő területe a saját zsírral végzett fiatalítás lett. A módszer lényege, hogy a sebészek a felesleges zsírrétegekből zsírleszívással nyert szövetet mikro- és nanoméretű területekre bontják, majd ezt injekciózzák vissza – leggyakrabban az arc különböző területeire.
A mikro-zsír ép zsírsejteket tartalmaz, amelyek volumenpótlásra és az arc természetes szerkezetének visszaadására szolgálnak. A még finomabban szűrt nano-zsír ezzel szemben elsősorban regeneráló és fiatalító hatásáról ismert. Az orvosok előszeretettel alkalmazzák a szem és a száj környékén a bőr finomítására, de egyre gyakrabban használják a fejbőrben is, a hajnövekedés serkentésére. Emellett a bőr alá fecskendezve segíthet bizonyos gyulladásos állapotok – például rosacea, melazma – kezelésében, valamint aknés hegek halványításában is.
„A töltőanyagoktól való félelem korszakát éljük” – fogalmaz Dr. Roskies. Szerinte az elmúlt években sok esetben túllőttek a célon, és a fillereket olyan módon alkalmazták, ahogyan azt eredetileg sosem lett volna szabad. Ennek következménye, hogy a természetesebb, saját szöveten alapuló megoldások iránt robbanásszerűen megnőtt az érdeklődés.
Dr. Roskies rendelőjében mindez számokban is jól látható: az elmúlt egy évben 400 százalékkal nőtt a zsírátültetés iránti érdeklődés. A trend mögött nemcsak az új szemlélet áll, hanem sok esetben az elrontott vagy túlzásba vitt esztétikai töltések korrekciójának igénye is – ami egyértelműen jelzi, hogy a páciensek egyre inkább a finom, hiteles és természetes hatású megoldásokat keresik.
Fókuszba kerül a nyak területe
A „submandibularis mirigyek” lesznek a TikTok legfőbb témája. Az esztétikai sebészet következő nagy vitája a nyakra fog összpontosulni, állítja Babak Azizzadeh. „Sokkal többet fogunk hallani a submandibularis mirigyekről és arról, hogyan kezelik őket a sebészek” – mondja. A vita arról, hogy mikor és hogyan kell csökkenteni ezeket a nyálmirigyeket, már teljes gőzzel folyik az orvosi konferenciákon, de Dr. Azizzadeh szerint jövőre teljesen át fogja hatni a közösségi médiát. A mély nyakplasztika során, amelyet egyesek „strukturális nyakkontúrozásnak” neveznek, a sebészek a platysma izom alá hatolnak, hogy eltávolítsák a mély zsírréteget. Amelyek az életkor előrehaladtával megereszkedhetnek és kidudorodhatnak, rontva a nyak vonalát. Esztétikai szempontból a mély nyak szakértői szerint ez a trend már túl messzire ment. „Nem akarunk olyan formált állkapcsokat, amelyek a nőket Chads-hez hasonlóvá teszik” – árulta el Dr. Roskies az Allure magazinnak, utalva az alfa-férfi sztereotípiára, amelynek jellemzője a rendkívül markáns állkapocs. „Nőies állkapcsokat akarunk – és ez néha azt jelenti, hogy a mirigyeket a korábbiaknál konzervatívabb módon kell csökkenteni.”
