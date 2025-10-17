Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ennyi a maximális súly, amit havonta leadhatunk – Az egészséges fogyás titka

2025.10.17.
Gyakran előfordul, hogy valaki azonnali eredményeket vár, ha belekezd egy diétába, azonban a szakértők szerint ez többet ronthat a helyzeten, mint amennyit használ. Az egészséges fogyás kulcsa ugyanis a türelem, a következetesség és a megfelelő étrend.

Elérni az ideális testsúlyt nem könnyű feladat és sok buktató lehet, ha valaki belevág. Az egészséges fogyás ráadásul a vártnál is nehezebb lehet, ha úgy állunk neki, hogy közben szenvednünk se kelljen. Ebben a cikkben ahhoz nyújtunk segítséget, hogy a fogyásod üteme megfelelő legyen: ne legyen se túl gyors, se túl lassú. 

Egy nő mérőszalaggal méri a derékméretét, mert törekszik az egészséges fogyásra.
Az egészséges fogyás mértéke nagyban befolyásolja, hogy mennyire lesz fenntartható a súlyvesztés.
Az egészséges fogyás titka

A jojó-effektus sok fogyni vágyót utolér előbb-utóbb: a fogyást visszahízás, majd újabb fogyás és hízás követi, ami egy ördögi kört indít el. Eközben mindenkinek a tartós fogyás és a súlytartás lenne alapvetően a célja, azonban ennek az elérése sokszor nehezebb feladat, mint gondolnánk. Miért esik bele mégis, még a legtudatosabb diétázó is a jojó-effektusba, és mi az egészséges fogyás titka?

A legfontosabb, hogy kerüljük az úgynevezett „kiéheztetést”, vagyis ne vonjuk meg magunktól drasztikusan a táplálékot. Ha mégis így teszünk, akkor azzal könnyen lehet, hogy többet ártunk, mint gondolnánk. Ezt követően ugyanis a szervezet nagyon gyorsan raktározásba kezd, és visszaszedi a keservesen leadott kilókat, egy esetleges újabb „vészhelyzettől”, vagyis tápanyagmegvonástól tartva. Ezáltal nem csak a korábban leadott pluszkilókat szedjük ismét magunkra, hanem a szervezetünk sokkal erősebben fog ragaszkodni a zsírrétegekhez a jövőben – számolt be a Freundin

Az ideális fogyás mértéke

Vannak fontos tippek fogyáshoz, amelyeket érdemes betartani. Dr. Helmut Gohlke, a Német Szív Alapítvány vezetőségi tagja szerint a kalóriacsökkentés a fogyás kulcsa. Az ideális fogyókúra során 500 kalóriával (kcal) kevesebbet viszünk be, mint amennyit korábban az étkezéseink során egy nap alatt. Ezzel átlagosan havi 1,5 kilogramm fogyás érhető el, így fenntartható módon csökkenthető a testsúly. A módszer egyik legfontosabb alappillére a következetesség: ha szigorúan tartjuk az említett értékeket tartalmazó diétát, akkor három hónap alatt akár 4,5 kilótól is megszabadulhatunk. 

Így számíthatod ki, hogy mennyi kalóriára van szükséges – ez a gyors fogyás titka

Az energiaigény kiszámításához vedd figyelembe a testsúlyod kilogrammban, és szorozd meg 30 kalóriával. Ha például 70 kilogramm vagy, akkor a napi energiaigényed körülbelül 2100 kalória. A gyors fogyás titka: az egészséges fogyás érdekében ebből vonj le 500 kalóriát, így naponta hozzávetőlegesen 1600 kalóriát fogyaszthatsz. 

